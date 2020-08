Rennender Mann begrabscht Frauen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Eine junge Frau ist in der Bismarckstraße von einem

unbekannten Mann attackiert worden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die in der

Nacht von Freitag auf Samstag (21./22. August) in der Innenstadt unterwegs waren

und insbesondere zwischen 2.45 und 3 Uhr im Bereich Stiftsplatz/Bismarckstraße

eine Beobachtung gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Wie die 23-jährige Frau zu Protokoll gab, war sie gegen 2.45 Uhr zusammen mit

zwei Freundinnen zu Fuß auf dem Heimweg. An der Ecke Stiftsplatz/Bismarckstraße

trennten sich die Frauen, die 23-Jährige lief alleine weiter. Als sie hinter

sich schnelle Schritte hörte, drehte sie sich um und sah einen Mann in ihre

Richtung rennen. Sekunden danach wurde sie von dem Mann gepackt; beide stürzten

zusammen zu Boden. Weil die junge Frau anfing zu schreien und sich auch mit

Bissen, Schlägen und Tritten gegen den Angreifer wehrte, ließ der Unbekannte von

ihr ab und rannte davon. Die 23-Jährige flüchtete sich zu einer Freundin und

verständigte die Polizei.

Den Angreifer beschrieb sie folgendermaßen: etwa 27 Jahre alt, ungefähr 1,75

Meter groß, normale Statur, dunkle Hautfarbe. Bekleidet war der Unbekannte mit

dunklen Jeans („Hip-Hop-Style“ – zu groß und zu lang), einer dunkelblauen

Jeansjacke und weißem Shirt mit (vermutlich) grauem Aufdruck; auf dem Kopf trug

er eine Basecap.

In den vergangenen vier Wochen wurden der Kriminalpolizei bereits zwei weitere

ähnliche Fälle gemeldet. Auch diese ereigneten sich jeweils in der Nacht von

Freitag auf Samstag, jeweils zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens im gleichen

Bereich der Innenstadt. Auch die Beschreibung des Täters, der von hinten

angerannt kommt, die Frauen begrabscht und anschießend weiterrennt, passt zu dem

aktuellen Fall. Das Fachkommissariat für Sexualdelikte ermittelt und bittet um

Hinweise. |cri

Betrunken am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Dienstag

zwei Strafanzeigen eingehandelt. Der 23-Jährige wurde gegen 0.45 Uhr in der

Lindenstraße am Steuer eines Pkw erwischt. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen

Alkoholpegel von 1,38 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann nicht

vorlegen; er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zeugen hatten die Polizei verständigt, weil ihnen der Mann mit dem Pkw negativ

aufgefallen war. So ließ er mehrmals den Motor laut aufheulen und sorgte für

eine starke Rauchentwicklung.

Die Streife traf vor Ort auf den 23-Jährigen und einen Kumpel. Der 23-Jährige

saß noch auf dem Fahrersitz des Seat und gab auch zu, gefahren zu sein. Er

musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Weil er aussagte, dass er

auch Drogen konsumiert hat, wird gegen den Mann auch wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung, wem der

Pkw gehört, dauern an. |cri

Taschendieb greift zu

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Beim Einkaufen ist eine Frau in

Otterbach am Montag Opfer eines Taschendiebs geworden. Die 75-Jährige hielt sich

zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Ziegelhütterstraße auf,

ihre Geldbörse steckte in ihrer Handtasche – die Tasche stand im Einkaufswagen.

Nach Angaben der Seniorin ließ sie den Wagen samt Tasche nur für einen kurzen

Moment aus den Augen – danach stellte sie fest, dass der Reißverschluss geöffnet

und die Geldbörse verschwunden war. Vom Täter war weit und breit nichts mehr zu

sehen.

Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen dreistelligen Bargeld-Betrag, eine

Debitkarte, eine Versicherungskarte sowie den Personalausweis der 75-Jährigen.

|cri

Wer hatte „Grün“?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am

Sonntagmorgen an der Ecke Friedrichstraße/Barbarossastraße ereignet hat. Kurz

nach 9 Uhr stießen hier zwei Fahrzeuge zusammen, ein Opel Meriva und ein

Mercedes.

Der 65-jährige Mercedes-Fahrer kam aus der Friedrichstraße und wollte an der

Ampel-Kreuzung nach rechts in die Barbarossastraße einbiegen. Der 55-jährige

Opel-Fahrer war in der Barbarossastraße unterwegs und fuhr geradeaus in Richtung

Logenstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer gaben an,

dass die Ampel auf ihrer Seite „Grün“ gezeigt habe.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum

Glück niemand.

Zeugen, die helfen können, die „Ampel-Frage“ zu klären, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

|cri

Erst Unfall unter Alkoholeinfluss, dann abgehauen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen Unfallflucht ermittelt die

Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis. Der 41-Jährige steht im Verdacht, in

Weilerbach ein geparktes Fahrzeug beschädigt zu haben, aber weitergefahren zu

sein.

Der betroffene Fahrzeugbesitzer meldete sich am Montagabend bei der Polizei,

nachdem er an seinem Auto einen Zettel mit dem Hinweis auf den Unfall, den

Verursacher und dessen Autokennzeichen gefunden hatte. Anhand des angegebenen

Kennzeichens wurde die Adresse des Halters ausfindig gemacht. Wie sich

herausstellte, handelte es sich bei dem Halter auch um den Fahrer des Wagens.

Weil der 41-Jährige erheblich alkoholisiert war, wurde er zum Atemalkoholtest

gebeten. Demnach hatte der Mann einen Pegel von 3,35 Promille. Zur Verhinderung

einer Trunkenheitsfahrt wurden die Autoschlüssel, der Führerschein und die

Fahrzeugpapiere sichergestellt. |cri

Verlorener Holzklotz durchschlägt Frontscheibe

Kaiserslautern (ots) – Schrecksekunde für eine Autofahrerin am Montagnachmittag

auf der L367 zwischen Weilerbach und Kaiserslautern: Gegen 17.15 Uhr kam der

33-jährigen Frau kurz vor der Ausfahrt zum Gewerbegebiet Nord ein Lkw entgegen,

der ein Stück seiner Ladung verlor. Ein etwa 30 Zentimeter langer Holzklotz

landete krachend auf der Windschutzscheibe des VW Golf und durchschlug das Glas

auf der Beifahrerseite.

Die 33-Jährige konnte trotz des Schrecks ihr Fahrzeug unter Kontrolle behalten

und am Fahrbahnrand anhalten. Sie blieb zum Glück unverletzt. Der Lkw-Fahrer

hatte offenbar nichts von dem Vorfall mitbekommen und setzte seine Fahrt fort.

Von dem Lkw ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um einen großen

anthrazitfarbenen Laster gehandelt hat, der aus Richtung Kaiserslautern kam und

in Richtung Weilerbach fuhr. An den Seiten der Ladefläche waren kurze

Metallpfosten, wie sie typisch für Holztransporter sind.

Der Lkw-Fahrer und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Wer hat den Mercedes zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – In der Bleichstraße ist ein Auto von unbekannten Tätern

zerkratzt worden. Der Fahrzeughalter meldete den Schaden am Montag der Polizei.

Entdeckt hatte er ihn allerdings schon am Wochenende. Wann genau der Wagen

beschädigt wurde, ist unklar.

Die Täter zerkratzten an dem Mercedes Coupé den linken vorderen Kotflügel. Der

Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Täter

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 jederzeit

entgegen. |cri

35 zu schnell im 70er-Bereich

Kaiserslautern (ots) – 35 Schnellfahrer hat die Polizei am Montagvormittag im

Bereich Espensteig erwischt. Von 9.35 bis 11.20 Uhr nahmen die Beamten den

Verkehr auf der L502 in Fahrtrichtung Kaiserslautern ins Visier, um zu prüfen,

wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h hält.

Von den 35, die zu schnell unterwegs waren, kamen 34 mit einer kostenpflichtigen

Verwarnung davon. Ein Fahrer muss jedoch mit einer Anzeige, einem Bußgeld sowie

einem Fahrverbot rechnen. Er brauste mit 118 km/h an der Kontrollstelle vorbei.

|cri

Diebe greifen zu – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Übers Wochenende haben sich Diebe am Opelkreisel einen

Tablet-Computer unter den Nagel gerissen. Am Montag fiel auf, dass das Gerät

nicht mehr da ist. Es lag in einem Omnibus, der von Freitagnachmittag bis

Montagmorgen auf einem Parkplatz abgestellt war. Das Tablet dient im Bus zum

Fahrkartenverkauf und hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise auf

mögliche Täter gibt es derzeit nicht.

Bereits vor ein paar Tagen haben sich Diebe in der Paul-Ehrlich-Straße an einem

Fahrrad bedient. Dabei hatten sie es offenbar gezielt auf einzelne Teile des

Fahrrads abgesehen. Die Nutzerin des Rads zeigte jetzt über die Onlinewache an,

dass unbekannte Täter an dem Pedelec den Fahrradsattel und die Federsattelstütze

abmontierten und mitnahmen – der „Rest“ blieb stehen.

Das Fahrrad war im fraglichen Tatzeitraum in der Paul-Ehrlich-Straße

ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Von den Tätern fehlt bislang jede

Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 / 369 – 2250

entgegen. |cri

Während Spaziergang Auto geknackt

Kaiserslautern (ots) – Während sie mit ihrem Hund einen Spaziergang machte, ist

eine Frau am Sonntagnachmittag bestohlen worden. Wie die 47-Jährige bei der

Polizei anzeigte, hatte sie ihr Auto kurz vor 15 Uhr auf einem Waldparkplatz an

der Abzweigung der L504 abgestellt und war mit ihrem Hund in Richtung

Waldleiningen spaziert.

Als sie etwa eine Viertelstunde später zu ihrem Wagen zurückkam, stellte die

47-Jährige fest, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit an dem Suzuki eine

Scheibe zerstört und sich aus dem Innenraum einen Beutel gegriffen haben. Darin

befanden sich ihre Geldbörse mit Bargeld und diversen Karten, eine Sonnenbrille,

Insektenschutzspray sowie ein Schal.

Ein konkreter Hinweis auf mögliche Täter liegt derzeit nicht vor. Zeugen hatten

lediglich eine männliche Person auf einem E-Bike in der Nähe der Einmündung zum

Parkplatz gesehen. Möglicherweise hat der Radfahrer den Täter gesehen. Er wird

deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der

Kriminalpolizei zu melden. |cri

Anrufe von falschen Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Fälle von falschen Polizeibeamten sind am

Montag bei der echten Polizei gemeldet worden. Am Abend gingen beim

Kriminaldauerdienst innerhalb einer Viertelstunde drei Anrufe von Männern aus

dem Stadtgebiet ein, die alle drei mitteilten, dass sie von einem falschen

Polizeibeamten angerufen wurden. In allen drei Fällen hatte der unbekannte

Anrufer von einem Überfall auf eine ältere Dame und die Festnahme mutmaßlicher

Täter berichtet – und wollte offenbar die Angerufenen im Gespräch aushorchen. Zu

Forderungen kam es nicht.

Anders hingegen bei einem Mann aus dem Stadtteil Hohenecken: Er hatte in der

Mittagszeit einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser

behauptete, es läge ein Haftbefehl gegen den 57-Jährigen vor und er müsse eine

Kaution von 42.000 Euro bezahlen – andernfalls würde er in die Türkei

ausgeliefert. Der Mann erkannte die Betrugsmasche, ging nicht auf die Forderung

ein und verständigte die Kripo. Die Ermittlungen laufen. |cri

Brüder rangeln miteinander

Kaiserslautern (ots) – Wegen seines hochaggressiven Verhaltens ist ein junger

Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend in Gewahrsam genommen worden. Der

20-Jährige war zuvor in der Mühlstraße mit seinem Bruder in einen heftigen

Streit geraten und hatte ihn dabei auch verletzt.

Vorausgegangen war nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Auseinandersetzung

zwischen den Brüdern und einer dreiköpfigen Männergruppe. Die Männer hatten das

Brüderpaar angesprochen, weil diese auf ihrem Fußweg durch die Entenstraße in

Richtung Mühlstraße gegen mehrere Scheiben und einen Briefkasten schlugen. Auf

die Frage, was der Unfug solle, entwickelte sich eine Rangelei, bei der zwei

Männer des Trios leichte Verletzungen davontrugen; zudem wurde ein geparkter Pkw

leicht beschädigt. Nachdem die Brüder von den Männern abließen, fingen sie an,

sich gegenseitig anzuschreien.

Die alarmierte Polizeistreife fand die beiden Streithähne rangelnd am Boden und

trennte sie voneinander. Der 20-Jährige verhielt sich jedoch weiterhin höchst

aggressiv und sollte deshalb mit dem Streifenwagen zur Dienststelle gebracht

werden. Er schlug jedoch mehrfach seinen Kopf gegen die Scheibe. Daraufhin wurde

der Gefangenentransporter verständigt, der den Mann zur Logenstraße brachte.

Unterwegs beleidigte der 20-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach.

Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatte er 2,08

Promille.

Er wurde schließlich an Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde übergeben,

die ihn in eine Fachklinik brachten. Auch den Mann kommen Strafanzeigen wegen

Körperverletzung und Beleidigung zu. |cri

Faust als Versteck

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet

am Montagnachmittag eingehandelt. Der 35-Jährige fiel gegen 14:20 bei einer

Personenkontrolle auf dem Guimaraes-Platz auf.

Als Polizeibeamte den Mann und seine Begleiterin überprüften, stellten sie fest,

dass der 35-Jährige eine Hand zur Faust geschlossen hatte und offenbar etwas

darin versteckte. Es handelte sich um eine Plastikverpackung, in der sich

Amphetaminpaste befand. Die Substanz wurde sichergestellt und gegen den Mann ein

Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

|cri