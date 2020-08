Polizeikontrolle: Alle vier Minuten ein Verstoß

FULDA – Wer sich beim Autofahren nicht anschnallt oder während der Fahrt das Handy nutzt, zahlt. Und weitaus schlimmer: Er gefährdet andere. Bei einer Verkehrskontrolle in der Fuldaer Innenstadt wurden gerade trotzdem erschreckend viele Verstöße festgestellt.

Die Kontrolle wurde am Montagmorgen (24.08.) vom Regionalen Verkehrsdienst Fulda und Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei durchgeführt und in nur zweieinhalb Stunden wurden 1.600 Euro an Bußgeldern erhoben. Alle vier Minuten wurde ein Verstoß festgestellt – etwa 30 Fahrzeuge und deren Insassen wurden angehalten. Davon waren insgesamt 23 Fahrzeugführer und deren Begleiter nicht angeschnallt; weitere zehn hatten während der Fahrt ihr Mobiltelefon in der Hand. Ein großer Anteil davon waren Berufskraftfahrer, die mit Lkw und Sprintern täglich auf den Straßen unterwegs sind. Diejenigen, die unangeschnallt fuhren, mussten 30 Euro Verwarnungsgeld zahlen; für die Handynutzer gab es 100 Euro Strafe plus einen Punkt in Flensburg. Übrigens: Auch Fahrradfahrern droht bei Handybenutzung während der Fahrt ein Bußgeld – hier werden 55 Euro fällig. Carsten Sippel vom Regionalen Verkehrsdienst Fulda fasst die Kontrolle besorgt zusammen: „Leider müssen die Polizistinnen und Polizisten immer wieder feststellen, dass die Verkehrsteilnehmer mit großem Unverständnis und Uneinsichtigkeit auf diese Kontrollen reagieren. Gerade in den Wochen des Schulanfangs, wo es besonders um die Verkehrssicherheit der „Kleinsten“, unserer Kinder, geht, sollten die „Großen“ doch ein Vorbild sein“, so Carsten Sippel vom Regionalen Verkehrsdienst Fulda. Sippel kündigte an, in den nächsten Wochen weitere Kontrollen dieser Art durchführen zu wollen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg – Am Montag (24.08.), gegen 09.50 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem VW die Brücke der Städtpartnerschaften und wollte nach rechts in die Straße Untertor abbiegen. Verkehrsbedingt und durch Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ musste der Fahrer anhalten, um den kreuzenden Verkehr die Vorfahrt zu gewähren. Der nachfolgende Pkw-Fahrer ebenfalls aus Bebra (Mercedes-Fahrer) erkannte den Haltevorgang in Folge Unachtsamkeit nicht und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Bebra – Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra wollte mit ihrem Kia am Montag (24.08.), gegen 09.00 Uhr in den Kreisverkehr von der Bahnhofstraße herkommend einfahren. Eine weitere Pkw-Fahrerin ebenfalls aus Bebra befuhr mit ihrem Daimler bereits den Kreisverkehr und wollte die wartende Kia-Fahrerin passieren. Die Kia-Fahrerin missachtete die Vorfahrt der sich nährenden Daimler-Fahrerin und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Unfallflucht zwischen Bad Hersfeld und Ludwigsau-Friedlos – Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld – Am Montagmorgen (24.08.), gegen 08:40 Uhr, befuhr ein Lkw die Bundesstraße 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Ludwigsau-Friedlos. Zur selben Zeit befuhr ein 86-jähriger Mann aus Alheim mit seinem schwarzen Suzuki SX4 ebenfalls die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Zu dieser Zeit war auf der Bundesstraße 27 eine Tagesbaustelle eingerichtet. Der Fahrstreifen in Richtung Ludwigsau war gesperrt. Der Fahrstreifen ist auf die Überholspur der Gegenrichtung verlegt worden und beidseitig mit Pylonen geführt. Der unbekannte Lkw-Fahrer kam mit seinem Rad an eine aufgestellte Pylone, diese wurde hochgeschleudert und gegen den schwarzen Suzuki des 86-jährigen Mannes aus Alheim geschleudert, der in etwa gleicher Höhe wie der Lkw fuhr. Der Fahrer des Lastkraftwagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Auf abbiegendes Fahrzeug aufgefahren – Leichtverletzt

Ulrichstein – Am (24.08.), gegen 11:20 Uhr, fuhr ein Toyota-Fahrer auf der Landesstraße 3073 vom Ulrichsteiner Kreuz in Richtung Ulrichstein und wollte in die Firmenzufahrt „Tannenhöhe“ abbiegen. Eine nachfolgende Suzuki-Kradfahrerin erkannte das Abbiegemanöver zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Die Kradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 1.300 Euro.

Anhänger beschädigt

Alsfeld – Am Samstag (22.08.), zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw-Anhänger der Marke „Meyer“, welcher in der Grünberger Straße abgestellt gewesen war. Unbekannte schraubten mehrere Schrauben in die Flanke der Bereifung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike gestohlen

Rotenburg – Am Montag (24.08.), zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke „Giant“ in schwarz/rot. Die Geschädigte hatte ihr Rad im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Martin-Luther-Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Gartenmöbel gestohlen

Bebra – Zwischen Samstag (22.08.) und Montag (24.08.) stahlen Unbekannte mehrere Gartenmöbel (einen Tisch, zwei Hochlehner sowie 2 Gießkannen) aus dem Garten einer Doppelhaushälfte in der Görlitzer Straße. Außerdem stahlen die Täter ein Teil einer Aluminiumleiter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike beschädigt

Hauneck / Unterhaun – Am Samstag (22.08.), zwischen 20:00 Uhr und 21:15 Uhr, hatte die Geschädigte ihr schwarzes Mountainbike der Marke „Canyon“ auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße „Döllwiesen“ abgestellt und im Bereich der Einkaufswagen angeschlossen. Unbekannte haben in dieser Zeit die Gangschaltung, die Bremse sowie die Felge am Hinterrad auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kabeltrommeln von Baustelle gestohlen

Fulda – Unbekannte stahlen zwischen Freitagnachmittag (21.8.) und Montagmorgen (24.8.) vier Kabeltrommeln zur Elektroinstallation von einer Baustelle in der Leipziger Straße in Fulda. Die Trommeln befanden sich im Kellerraum der Baustelle und haben einen geschätzten Wert von 1.800,- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall – PKW und Sattelzug kollidieren im Baustellenbereich (Großenmoor)

Am Montag (24.08.), gegen 16:10 Uhr, kam es auf der Autobahn A 7 zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Ein 78-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem PKW die Autobahn aus Richtung Hünfeld/Schlitz kommend in Fahrtrichtung Niederaula. Ebenfalls im PKW befand sich seine 79jährige Ehefrau. Er benutzte den linken von zwei Fahrstreifen. Im Bereich einer Baustelle, kurz nach der Tank- und Rastanlage Großenmoor kam er nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte dort mit einem in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Der 61-jährige Führer des Sattelzuges (aus Münnerstadt) versuchte noch auszuweichen und touchierte die am rechten Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke. Der PKW drehte sich auf der Fahrbahn um die eigene Achse und kam quer auf der Fahrbahn, über beide Fahrstreifen hinweg zum Stehen. Beide PKW-Insassen sowie der Führer der Sattelzugmaschine wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die Autobahnpolizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 28.000 Euro.

Während den Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Behinderungen. Die Autobahn A 7 war in nördlicher Richtung für einen Zeitraum von über zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu einem Rückstau von rund 14 Kilometern.

Neben der Autobahnpolizei Petersberg waren noch zwei Rettungswagen sowie zwei Abschleppdienste im Einsatz.