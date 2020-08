Einbruch in Imbisswagen, Weilmünster-Lützendorf, Schiefergrube, Samstag, 22.08.2020, 18.30 Uhr bis Sonntag, 23.08.2020, 10.30 Uhr

(si)Von Samstag auf Sonntag hatten es Einbrecher auf einen Imbisswagen in der „Schiefergrube“ in Lützendorf abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich durch den Verkaufstresen gewaltsam Zutritt zu dem im Bereich eines Radweges stehenden Wagen und entwendeten aus diesem unter anderem Getränke sowie Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Radmuttern gelöst, Dornburg-Langendernbach, Westring, Feststellung: Montag, 24.08.2020, 06.30 Uhr

(si)Unbekannte haben im Westring in Langendernbach die Radmuttern eines grauen Opel Meriva gelöst. Um an die Muttern gelangen zu können, entfernten die Täter zunächst die Radzierblende des hinteren linken Rades. Glücklicherweise wurde der Geschädigte am Montagmorgen noch rechtzeitig auf die gelösten Radmuttern aufmerksam, so dass es zu keinem Schaden kam. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Fahrräder entwendet, Weilburg, Hainallee, Donnerstag, 20.08.2020, 18.00 Uhr bis Montag, 24.08.2020, 10.00 Uhr

(si)Gleich zweimal schlugen Fahrraddiebe zwischen Donnerstag und Montag in der Hainallee in Weilburg zu. In beiden Fällen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Kellerverschlag einer dortigen Tiefgarage und nahmen die dort abgestellten Fahrräder an sich. Zwischen Donnerstag und Samstag hatten es die Täter auf ein dort abgestelltes Mountainbike der Marke Cube in den Farben grau und grün abgesehen. Im zweiten Fall schlugen die Unbekannten zwischen Sonntag und Montag zu und entwendeten ein Elektrofahrrad samt zusätzlichem Akku. In beiden Fällen werden mögliche Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Feuerlöscher aus VW entwendet, Weilburg, Mozartstraße, Montag, 24.08.2020, 05.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag wurde in der Mozartstraße in Weilburg ein Feuerlöscher aus einem geparkten VW Touran entwendet. Ersten Ermittlungen zu Folge öffnete der Dieb gegen 05.00 Uhr eine Tür des grauen Pkw und griff sich aus dem Fahrzeuginnenraum sowohl den Feuerlöscher als auch dort liegende CDs und Münzgeld. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit kurzen Haaren gehandelt haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Mercedes beschädigt, Limburg, Grabenstraße, Sonntag, 23.08.2020, 00.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag wurde in der Grabenstraße in Limburg ein Mercedes von einem bisher unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Fahrer des schwarzen Pkw war gegen Mitternacht mit seinem Mercedes in der Grabenstraße unterwegs, als er plötzlich einen lauten Schlag auf dem Fahrzeugdach wahrnahm. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich im Bereich der Straße mehrere Personen aufgehalten haben. Als er kurze Zeit später anhielt, stellte der Mann dann den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro auf dem Fahrzeugdach fest. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.