Frau von Hund gebissen, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Samstag, 22.08.2020, gegen 19:15 Uhr

(ka)Bereits am vergangenen Samstagabend ist eine 39-Jährige in Hofheim am Taunus von einem Hund gebissen worden. Als die Geschädigte gegen 19:15 Uhr ein Geschäft am Chinonplatz verlassen wollte, biss der Hund in ihr Bein und verletzte sie. Die unbekannte Hundehalterin flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach Angaben der 39-Jährigen soll die Besitzerin des Hundes ca. 60 Jahre alt und von dünner Statur gewesen sein. Sie habe kurze schwarze Haare getragen. Der angeleinte Hund sei schwarz und ca. 40 bis 50cm groß gewesen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, wenden sich bitte mit Hinweisen an die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

Trickbetrüger mit falschem Gewinnversprechen, Flörsheim am Main, An der Warte, Freitag, 21.08.2020 bis Montag, 24.08.2020

(ka)Mit einem falschen Gewinnversprechen haben unbekannte Täter einen dreistelligen Geldbetrag von einer Seniorin in Flörsheim erbeutet. Die Trickbetrüger kontaktierten die 72-Jährige in den vergangenen Tagen telefonisch, versprachen der Frau einen Gewinn und forderten von der Frau eine „Versicherung“ in Form von Prepaid-Karten. Die Geschädigte kaufte daraufhin die Karten und übermittelte den Tätern per Telefon die Codes. Den angeblichen Gewinn erhielt die 72-Jährige jedoch nicht. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, damit Sie nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers werden: Hinterfragen Sie Anrufe dieser Art, indem sie überprüfen, ob Sie tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Übermitteln Sie keinesfalls persönliche Daten, Bankverbindungen oder gehen auf vermeintliche Sicherungsleisten ein, die in solchen Fällen von den Trickbetrügern eingefordert werden. Vergewissern Sie sich vielmehr, indem Sie die Polizei unter der 110 anrufen und den Sachverhalt schildern. Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.deerfahren.

Kontrollen im Hofheimer Stadtgebiet, Hofheim am Taunus, Stadtgebiet, Freitag, 21.08.2020, 19:00 bis 21:00 Uhr

(ka)Uniformierte und zivile Einsatzkräfte der Polizeidirektion Main-Taunus haben am vergangenen Freitagabend Personenkontrollen im Hofheimer Stadtgebiet mit dem Schwerpunkt auf Betäubungsmittel-Delikten durchgeführt. Bei den Kontrollen mit Unterstützung von Diensthunden wurden insbesondere die Bereiche des Chinon-Platzes, des Busbahnhofs sowie des Bahnhof-Umfelds von den Beamten in Augenschein genommen. Insgesamt konnten im Rahmen dieser Maßnahme 41 Personen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Einsatzkräfte vier Personen fest, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren. Darüber hinaus wurde im Rahmen einer Kontrolle ein Messer sichergestellt, gegen dessen Besitzer nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird. Gegen drei weitere Betroffene wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da sie aufgrund einer fehlenden Mund-Nase-Bedeckung gegen die geltenden Corona-Richtlinien verstoßen haben.

Fahrer flüchtet nach schwerem Verkehrsunfall, Hochheim am Main, Alleestraße / Kauthstraße, Montag, 24.08.2020, gegen 22:30 Uhr

(ka)Zu einem schweren Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am späten Montagabend in Hochheim am Main, bei dem eine junge Frau schwer verletzt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 36-jährige Fahrer eines Opel Corsa gegen 22:30 Uhr die Alleestraße in Richtung Jahnstraße und verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai, überschlug sich in Folge der Kollision und blieb schließlich auf dem Fahrzeugdach liegen. Während des Überschlags wurde die 26-jährige Beifahrerin aus dem Opel geschleudert und blieb schwerverletzt auf der Fahrbahn der Kauthstraße liegen. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seiner Mitfahrerin Hilfe zu leisten. Die schwerverletzte Frau musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Opel-Fahrer konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 36-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls erheblich alkoholisiert war. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten zudem im Fahrzeug des Mannes Betäubungsmittel sowie ein zu Teilen konsumierter Joint aufgefunden werden. Gegen den 36-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.