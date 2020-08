Dreister Trickdieb beklaut Seniorin in ihrer Wohnung – Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Wesertor (ots) – Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Montagmittag 24.08.2020 eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Wesertor. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich unter dem Vorwand, wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs im Nachbarhaus die Wohnung der Seniorin auf mögliche Schäden überprüfen zu müssen, Zutritt verschafft und in einem unbeobachteten Moment Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer gestohlen.

Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen bearbeiten, sind nun auf der Suche nach Zeugen. Zudem möchte die Polizei Ratschläge geben, wie man sich vor einem Trickdiebstahl durch falsche Handwerker oder Ableser schützen kann.

Dreister Trickdieb gelangt in die Wohnung

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Diebstahl in dem Mehrfamilienhaus im Ostring, nahe der Straße “Franzgraben”, gegen 11:45 Uhr. Zu dieser Zeit hatte der Mann an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und mit einem Messgerät in der Hand glaubhaft vorgegeben, wegen eines Wasserrohrbruchs im angrenzenden Nachbarhaus die Wände auf mögliche Schäden überprüfen zu müssen. Die hilfsbereite Frau gewährte dem vermeintlichen Handwerker daher Einlass in die Wohnung, wo er in ihrem Beisein mehrere Räume betrat. Als die Seniorin kurz in der Küche nach dem Essen auf dem Herd schaute, entwendete der Täter zunächst unbemerkt im Schlafzimmer den Schmuck. Nachdem er wenige Minuten später die Wohnung verlassen hatte, bemerkte das Opfer den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Von dem Trickdieb fehlte jedoch bereits jede Spur.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 1,90 Meter groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare, ohne Bart (glattrasiert), trug eine blaue Jeans und ein dunkelblaues/ dunkelgraues Oberteil mit Reißverschluss.

Zeugen, die den Ermittlern der EG SÄM Hinweise geben können oder den Trickdieb im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei melden.

Um sich vor einem Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden zu schützen, gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen unter Beteiligung eines Rettungswagen

Kassel (ots) – Am Montag 24.08.2020kam es im Kreuzungsbereich der Wolfhager Straße / Rasenallee (B 251) zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeirevier Nord berichten, befuhr gegen 17.35 Uhr ein Rettungswagen aus Richtung Wolfhagen kommend in den o.a. Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit einem 52-jähriger Pkw Fahrer kam, der die Rasenallee in Richtung Kassel befuhr. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw des 52-jährigen gegen den Pkw eines 39-jährigen geschleudert. Der 39-jährige war auf der Rasenallee aus Richtung Kassel kommend unterwegs und hatte vor dem Kreuzungsbereich angehalten.

Der 24-jährige Fahrer und der 28-jähriger Beifahrer des Rettungswagen wurden, ebenso wie der 52-jähriger Pkw Fahrer, leicht verletzt. Ein im Rettungswagen als Patient befindlicher 74-jährige Mann wurde aufgrund seiner Erkrankung, die zum Rettungseinsatz geführt hatte, stationär im Krankenhaus aufgenommen.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 16.000 €.

Nach den bisher bekannten Erkenntnissen, befuhr der Rettungswagen unter Verwendung von Sondersignalen bei “Rot” zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das zuständige Polizeirevier Süd-West geführt.

Autofahrer verliert Kontrolle und fährt an Ampel auf stehenden Pkw auf – 2 Schwerverletzte

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am Dienstagmorgen 25.08.2020 kam es an der Kreuzung Dresdener Straße/Sandershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Den 24-jährigen Unfallverursacher aus dem Landkreis Northeim und den 44-jährigen Fahrer eines Mazda brachten Rettungswagen zur Behandlung in Kasseler Krankenhäuser. Durch den Unfall wurde auch die Ampelanlage an der Kreuzung beschädigt.

Die Reparaturarbeiten dauern derzeit noch an.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 5 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 24-Jährige mit dem Renault auf der Dresdener Straße in Richtung Heiligenröder Straße unterwegs. Hierbei verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über den Pkw und fuhr ungebremst auf den Mazda auf, der an der roten Linksabbiegerampel der Kreuzung stand. Durch die Kollision prallte der Mazda gegen den Mast der Fußgängerampel.

Der 44-Jährige aus Kassel war zunächst in seinem Auto eingeschlossen und musste durch Rettungskräfte befreit werden. An beiden Pkw, die nicht mehr fahrbereit waren und von Abschleppunternehmen geborgen wurden, entstand Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 15.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass der 24-Jährige den Renault unter Drogeneinfluss gesteuert hat, entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei ihm.

Die Höhe des Sachschadens an der Ampelanlage kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Dreister Täter scheitert beim Diebstahl von 3 Fernsehgeräten – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Einen Einkaufswagen mit drei Fernsehgeräten, einem Päckchen Kaffee und einer Creme hat am gestrigen Montagabend ein dreister Dieb in einem Discounter in der Kasseler Nordstadt zurückgelassen. Bevor er das Geschäft mit der Beute im Wert von knapp 750 Euro durch die Hintertür eines Lagers verlassen konnte, wurde der Täter von zwei Zeuginnen ertappt. Daraufhin ließ der Unbekannte den vollgeladenen Wagen stehen und flüchtete unerkannt. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe sind nun auf der Suche nach Zeugen und erbitten Hinweise auf den unbekannten Ladendieb.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Polizisten des Reviers Nord berichten, ereignete sich der Ladendiebstahl in der Bunsenstraße gegen 19:30 Uhr. Mit dem vollgeladenen Einkaufswagen hatte der Täter nach Angaben der beiden Zeuginnen durch eine angelehnte Tür das Leergutlager des Discounters betreten. Als der Mann im Begriff war, die alarmgesicherte Tür nach draußen zu öffnen, sprachen die aufmerksamen Frauen den Dieb an und forderten ihn auf, stehenzubleiben. Den Wagen in dem Lager zurücklassend, flüchtete der Dieb aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Bekleidet war der Dieb mit einer kurzen weißen Hose, einem weißen T-Shirt sowie schwarzen Schuhen. Er trug einen hellblauen Mundschutz und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Nicht angemeldete Versammlung vor Werksgelände in der Holländischen Straße

Kassel-Nord (ots) – Am Montagabend 24.08.2020 meldete ein Zeuge der Kasseler Polizei gegen 22:45 Uhr mehrere Personen im Bereich der Zufahrt zu einem Werksgelände an der Holländischen Straße in Kassel, die dort verschiedene Pyrotechnik gezündet und Banner gezeigt haben sollen. Anhand einzelner von den Bannern abgelesener Worte sei ein Bezug zu einer dort ansässigen Firma der Rüstungsindustrie erkennbar.

Bei Eintreffen der ersten Streifen nur wenige Minuten später konnten vor Ort keine Teilnehmer der Versammlung mehr angetroffen werden. Die umfangreiche Fahndung führte im weiteren Verlauf zur Festnahme von insgesamt 7 Personen im Kasseler Stadtgebiet, die zur Identitätsfeststellung und zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen und in das Polizeipräsidium gebracht wurden.

Es handelt sich um Männer und 2 Frauen aus Kassel im Alter zwischen 17-31 Jahren sowie einen

24-Jährigen aus Felsberg. Alle wurden am Dienstagmorgen 25.08.2020 wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht auf eine nicht angemeldete Versammlung, die offenbar auf dem Gehweg im Bereich der Zufahrt außerhalb des Werksgeländes, abgehalten wurde.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gegen den noch unbekannten Leiter der Versammlung ein.

Da der 24-Jährige aus Felsberg in Verdacht geraten war, vermummt an der Versammlung teilgenommen und Pyrotechnik gezündet zu haben, muss er sich nun wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot sowie Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

