Frankfurt: Raubüberfall auf eine 83-Jährige – Zeugen gesucht

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(wie) Am 24.08.2020 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Raub einer Goldkette in der Dielmannstraße. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Eine 83-jährige Frau war alleine auf der Dielmannstraße in Sachsenhausen unterwegs. Eine bislang unbekannte männliche Person trat von hinten an sie heran, hielt sie fest und versuchte ihr die Goldkette zu rauben. Das misslang dem Unbekannten zunächst. Er stieß die Seniorin daraufhin zu Boden und riss ihr die Goldkette vom Hals. Danach flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Wendelsweg.

Die Dame erlitt leichte Blessuren, musste aber zunächst nicht ärztlich behandelt werden. Bei der Goldkette handelt es sich um eine Halskette aus 585er Gold mit drei blauen Lapislazuli-Schmucksteinen im Wert von insgesamt 500 Euro.

Täterbeschreibung:

Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hellhäutiger Phänotyp, kurze dunkle Haare, rundliches Gesicht, gepflegte äußere Erscheinung, trug eine dunkle Hose und Oberbekleidung mit rotem Aufdruck (Applikationen)

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt: Einbruch in Juweliergeschäft

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Am Dienstagmorgen 25.08.2020 brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt ein, indem sie mit einem Auto in die Front des Ladens fuhren. Anschließend entwendeten sie Schmuck im Wert mehrerer hunderttausend Euro. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 04:00 Uhr löste die Alarmanlage des Juweliergeschäfts in der Goethestraße aus. Als die Polizei vor Ort eintraf, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung. Die Täter hatten einen Kleinwagen in die Ladenfront gesteuert und diese so komplett zerstört. Zuvor machten die Ganoven den Weg bis zu dem Juwelier für das Tatfahrzeug gewaltsam frei. Sie entfernten nämlich Poller, die dort in den Boden eingelassen waren und im Normalfall verhindern sollen, dass dieser Bereich durch Autos befahren wird. Anschließend drangen zwei Unbekannte in den Verkaufsraum ein, zertrümmerten die Vitrinen und entwendeten Uhren und Schmuck. Dann flüchteten sie unerkannt vom Tatort und ließen den Kleinwagen, einen gestohlenen blauen VW Golf IV, zurück.

Der Gesamtwert der gestohlenen Schmuckstücke beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf mehrere hunderttausend Euro. Die Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort dauerten bis in die Mittagsstunden an. Das Kriminalkommissariat für Geschäftseinbrüche hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter 069 / 755-52199 oder bei jeder anderen Dienststelle entgegengenommen.

Frankfurt-Bergen-Enkheim: Rucksack geraubt

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(dr) Zwei bislang unbekannte Täter überfielen in der Nacht von Montag auf Dienstag 25.08.2020 einen 49-jährigen Mann, welcher zu Fuß im Stadtteil Bergen-Enkheim unterwegs war und raubten ihm seine Wertsachen.

Gegen 02:30 Uhr kam der 49-jährige Geschädigte von einem auf der Borsigallee befindlichen Kiosk und ging in Richtung Vilbeler Landstraße. An einer Fußgängerampel querte er die Borsigallee sowie im weiteren Verlauf die Vilbeler Landstraße und setzte seinen Weg in die Leuchte fort.

Zwei Personen folgten ihm in die Straße und passten den 49-Jährigen kurz hinter dem Kreuzungsbereich Arnswalder Straße/Leuchte ab. Durch einen Schlag in den Nackenbereich ging der Geschädigte zu Boden und wurde folglich von den Angreifern runter gedrückt. Sie zogen ihm seinen schwarzen Rucksack vom Rücken und nahmen ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Im Anschluss rannten beide mit ihrer Beute zurück in die Arnswalder Straße und flüchteten weiter in südliche Richtung.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Bei dem Raub wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, circa 185 cm groß, trug einen schwarzen Motorradhelm

Täter 2: männlich, circa 180 cm groß, trug eine schwarze Mund-Nasen-Abdeckung

Zeugen mit sachdienlichen Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern werden geben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 11800 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Festnahme von zwei Automatenknackern

Frankfurt/Nieder-Eschbach (ots)-(wie) – Am 25.08.2020 konnten gegen 04:45 Uhr zwei mutmaßliche Täter einer Serie von Aufbrüchen von Münzautomaten in der Berner Straße festgenommen werden.

Es kam seit Anfang August auf dem Gelände einer Autowaschanlage in der Berner Straße zu insgesamt drei Aufbrüchen von Münzautomaten. Das Stehlgut beläuft sich aktuell auf mehrere tausend Euro. Aufmerksame Beamte des 14. Polizeireviers bemerkten am heutigen Morgen ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Firmengelände. Dazu sahen sie dort zwei verdächtige Personen herumschleichen und entschlossen sich, die beiden einer Kontrolle zu unterziehen.

Bei dem 46-Jährigen und eine 32-Jährigen fanden die Beamten klassisches Aufbruchswerkzeug. Zudem stimmte die Personenbeschreibung, die sich aus der Auswertung der Kameraüberwachungsaufnahmen bei den vorherigen Taten ergeben hatte, mit den beiden Männern überein. Daraufhin nahm die Polizei beide fest.

Gegen die beiden Tatverdächtigen läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Besonders Schweren Falls des Diebstahls. Sie sollen am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen