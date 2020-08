Rheinland-Pfalz: Ministerpräsidentin Malu Dreyer informiert am 27. August 2020 über Beratungen mit der Bundeskanzlerin zu Corona

Mainz – Am kommenden Donnerstag beraten die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder in einer Videoschaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Über die Ergebnisse des Gesprächs informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer Pressekonferenz am Donnerstag, 27. August 2020, 17.00 Uhr. Der SWR streamt die Pressekonferenz live unter www.swr.de/rp.