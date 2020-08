Weidenthal: Weidenthaler Kerwe 2020 beim FC Wacker – „Des Johr schnägen ach mer annerschd!“

Weidenthal – Aufgrund der aktuellen Situation geht auch der FC Wacker Weidenthal an der diesjährigen Kerwe neue Wege. Hierzu verzichten wir dieses Jahr auf unsere Tradition in Manfreds Garage und verlegen die Feierlichkeiten an andere Orte. Alle Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm – selbstverständlich unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen!

Freitag, 04. September 2020 ab 20 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) – Open Air mit OPEN END

Live-Musik an der Wacker-Waldfesthalle mit der Band „Open End“, Getränkeausschank, Imbiss, RAS-Pommes der Hardcore Rider Pfalz und für das typische Kerwe-Gefühl gibt es selbstverständlich auch einen klassischen Kerwestand!

Wer dabei sein will, kann ab Dienstag (25. August 2020) bei der Bäckerei Martin für 1 € sein persönliches Eintrittsbändchen erwerben.

Samstag, 05. September 2020

Kerwe-Heimspiel um 17 Uhr zum Saisonauftakt der ersten Mannschaft in der B-Klasse gegen SV Neuhemsbach – hierzu hat natürlich auch das Gasthaus am Weiher geöffnet!

Kerweausschank am evangelischen Sälchen ab 18 Uhr mit Livemusik von Micky S. auf dem Köppel (Eintritt frei)

Sonntag, 06. September 2020

Zünftiger Kerwe-Frühschoppen ab 10 Uhr im Gasthaus am Weiher mit Weißwurst, Brezeln und Blasmusik „aus de Bicks“

Kerwe-Jugendspiel um 11.30 Uhr der F-Jugend JFV Leinbach gegen VfR Kaiserslautern

Der FC Wacker freut sich über euer zahlreiches Erscheinen und wünscht schon jetzt allen Weidenthaler Bürgern sowie Gästen der Weidenthaler Kerwe gelungene und fröhliche Kerwe-Tage 2020!