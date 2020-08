Ludwigshafen: Stadtnotizen 25.08.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Stadtarchiv und Stadtmuseum ziehen in ehemalige Rhenushalle

Das Stadtarchiv und das Stadtmuseum sollen ab 1. Juli 2022 gemeinsam in die ehemalige Rhenushalle am Luitpoldhafen ziehen. Dazu schließt die Stadtverwaltung einen langfristigen Mietvertrag mit den Hafenbetrieben ab, die die Werfthalle für die neue Nutzung durch die beiden Kultureinrichtungen umbauen werden. Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmte der Stadtrat am gestrigen Montag, 24. August 2020, in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig zu.

„Der Stadtrat hat gestern eine wegweisende Entscheidung für die beiden Kultureinrichtungen getroffen. Für Stadtarchiv und Stadtmuseum haben wir damit eine zukunftsfähige Lösung gefunden, die den Anforderungen beider Einrichtungen entspricht. Das Stadtarchiv ist dringend auf größere und hochwassersichere Flächen angewiesen, um seine Bestände konservatorisch angemessen und gut zugänglich unterzubringen. Mit den am neuen Standort vorhandenen Raumressourcen kann das Archiv gleichzeitig weitere wertvolle und zeitgeschichtlich relevante Bestände aufnehmen. Das Stadtmuseum, das ja aus dem Rathaus-Center ausziehen muss, findet in der Rhenushalle ideale Bedingungen und kann sein stadtgeschichtliches Angebot fortführen und ausbauen“, so Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg. Das Stadtmuseum müsse zwar Ende Dezember 2021 das Rathaus-Center verlassen, für die Übergangszeit sei eine Lösung geplant.

Die Entscheidung des Stadtrates ist Resultat eines Interessenbekundungsverfahrens, mit dem die Stadtverwaltung im Frühjahr Bieter gesucht hatte, die bereit waren, der Verwaltung ein entsprechend großes Anwesen für die gemeinsame Nutzung von Stadtarchiv und Stadtmuseum schlüsselfertig zur Miete zur Verfügung zu stellen. Die Zustimmung der Hafenbetriebe zum vorliegenden Vertragswerk wird zeitnah erwartet.

VHS: Fortgeschrittene Kommunikation für Karriere, Ehrenamt und Privat

Einen Rhetorik-Kurs für Fortgeschrittene bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Samstag, 12. September 2020, von 10 bis 18 Uhr an. Der Kurs „Rhetorik 2.0: Nie wieder sprachlos: Fortgeschrittene Kommunikation für Karriere, Ehrenamt und Privat“ eignet sich für alle, die verschiedene Kommunikations-/Rhetoriktrainings absolviert haben und fit sind, was Kommunikations-Basics angeht. Er ist für Teilnehmende konzipiert, die wissen, wie man verhandelt, Konflikte bewältigt und Kundengespräche führt. In diesem Kurs arbeitet der Dozent mit den gesammelten Erfahrungen der Teilnehmenden, mit ihren Stärken und an ihren Schwächen mit dem Ziel, ihre kommunikativen Kompetenzen zu erweitern. Theoretische Impulse und praktische Übungen wechseln sich ab. Die Kursgebühr beträgt 84 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Biotonnen werden wieder alle 14 Tage geleert

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) leert ab Montag, 31. August 2020, die Biotonnen wieder 14-täglich, nachdem zuvor in den Sommermonaten die Leerung wöchentlich erfolgte. Bürger können die Abfuhrtermine wie gewohnt dem Abfall- und Wertstoffkalender entnehmen.

Schnupperstunden an der Städtischen Musikschule

Da der „Tag der offenen Tür“ der Städtischen Musikschule, der für September geplant war, aufgrund der Corona-Regelungen nicht stattfinden kann, möchten die Leitung der Musikschule und die Musiklehrer auf andere Weise bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das Interesse fürs Musizieren wecken. Die Musikschule bietet daher ab sofort interessierten Menschen egal welchen Alters jeweils eine Schnupperstunde an einem Instrument nach Wahl an. Eine Schnupperstunde dauert etwa 20 Minuten und ist kostenlos. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist zwingend erforderlich unter der Nummer 0621 504-2568.

Bücherflohmärkte in der Zentralbibliothek und in den Stadtteilen

Die Zentralbibliothek und die Stadtteil-Bibliotheken veranstalten regelmäßig Bücherflohmärkte. Zu Schnäppchenpreisen werden die aus dem Bibliotheksbestand genommene Medien verkauft. Das Angebot reicht von Büchern über Zeitschriften bis zu CDs und DVDs. Das eingenommene Geld wird in die Anschaffung neuer Medien investiert.

Bücher werden für 1 Euro, Zeitschriften für 0,20 Euro verkauft. Die Preise von anderen Medien können jeweils vor Ort nachgefragt werden.

Die nächsten Termine sind: Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13: Mittwoch, 2. September 2020, 10 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr; Stadtteil-Bibliothek Oggersheim, Schillerstraße 6: Freitag, 18. September und Freitag, 25. September, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr; Stadtteil-Bibliothek Rheingönheim, Hilgundstraße 20: Dienstag, 22. September, von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr; Zentralbibliothek (mit Zeitschriftenflohmarkt): Mittwoch, 23. September bis Freitag, 25. September 2020, jeweils von 10 bis 17 Uhr im Hofeingang zum Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus; Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt: Samstag, 26. September 2020, von 12 bis 18 Uhr beim GAG-Herbstfest in der Ernst-Reuter-Siedlung auf dem Platz der evangelischen Jugendfreizeitstätte und Stadtteil-Bibliothek Friesenheim: Samstag, 26. September von 14 bis 18 Uhr im Rahmen der Friesenheimer Hofflohmärkte, vor der Stadtteil-Bibliothek, Spatenstraße 15.

In der Kinderbibliothek im Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus (Zugang über den Innenhof der Zentralbibliothek) sowie in den Stadtteil-Bibliotheken in Oppau und Mundenheim findet ein ständiger Bücherflohmarkt zu den jeweiligen Öffnungszeiten statt.

Besucher werden gebeten, die geltenden Regelungen zu Abstand, Hygiene und dem Tragen von Alltagsmasken zu beachten.

VHS: Fotoexkursion zur Kaffee-Rösterei Mohrbacher

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet am Donnerstag, 10. September 2020, von 9 bis 12 Uhr eine Fotoexkursion zur Privat-Kaffee-Rösterei Mohrbacher mit dem Fotografen Ulrich Oberst an. Am Montag, 21. September 2020, besprechen die Teilnehmenden dann von 18 bis 21 Uhr ihre Aufnahmen mit dem Fotografen in der VHS und erhalten weitere Tipps. Während der Fotoexkursion schauen die Teilnehmenden dem Röster mit ihren Kameras „über die Schulter“ und den Ausleserinnen „auf die Finger“. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor der Rösterei Mohrbacher in der Mundenheimer Straße 233. Die Teilnehmer sollten ihre eigene Kamera samt Wechselobjektiven (falls vorhanden) mitbringen, Speicherkarten und geladene Akkus. Die Kursgebühr beträgt 39 Euro. Weitere Informationen gibt es bei Susanne Schlindwein von der VHS unter der Telefonnummer 0621 504-2625. Anmelden kann man sich unter der Nummer 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

Vortrag „Hospizbegleiter erzählen vom Leben“ wird verschoben

Der Vortrag „Hospizbegleiter erzählen vom Leben“, der am Dienstag, 1. September 2020, in der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, stattfinden sollte, wird aus organisatorischen Gründen auf kommendes Jahr verschoben. Ein konkreter Termin wird noch mitgeteilt und ist dann im Programmheft der Stadtteil-Bibliothek Gartenstadt oder im kommenden Programmheft der Stadtbibliothek aufgeführt.