Neustadt: Kulturpreisverleihung am 24. Oktober 2020 in die Stiftskirche verlegt

Neustadt an der Weinstraße – Um die Regeln zur Bekämpfung der Pandemie einhalten zu können verschiebt der Stadtverband für Kultur Neustadt die Verleihung seines Kulturpreises 2020 um einen Tag und an einen anderen Ort.

Der Neustadter Künstler Gerhard Hofmann wird den Preis nun am Samstag, 24. Oktober 2020, überreicht bekommen, und zwar um 18 Uhr in der Stiftskirche. Hier, so der Stadtverband, ist ausreichend Platz für die Gäste aus der Neustadter Kulturszene.

Als Laudator und Moderator haben weiterhin zugesagt Walter Schumacher (ex-Regierungsspecher von Rheinland-Pfalz und Journalist) sowie Michael Landgraf. Mit den Einladungen wird auch die Bitte um unbedingte Anmeldung verschickt, damit es kein Platzproblem gibt.