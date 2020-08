Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Alkoholisiert am Steuer – 0,8 Promille Atemalkohol

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Vormittag des 24.08.2020 wurde ein 67-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer konnte ein unsicherer Gang sowie Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Test an der Kontrollörtlichkeit ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Betroffene wurde zum Zwecke der Durchführung einer gerichtsverwertbaren Messung der Atemalkoholkonzentration zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt zu verhindern, vorbeugend sichergestellt.

Haßloch: Fast drei Promille…

Haßloch (ots) – …hatte der Fahrer eines Lieferwagens, als er am Montagabend (24. Aug 2020, 20:25 Uhr) auf der L530 einen Unfall verursachte. Von Haßloch Richtung Fronmühle war er unterwegs, überfuhr den Bordstein einer Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bevor er in einer Böschung auf die Fahrerseite umkippte, streifte er einen entgegenkommenden Kleinwagen. Die Ursache für den Unfall dürfte Alkohol gewesen sein, so die Polizei Haßloch. 2,96 Promille zeigte das Alkotestgerät. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 10.000 EUR beziffert. Dem 59-jährigen Fahrer aus Schifferstadt, der leichte Verletzungen erlitt, wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (Zum Feuerwehrbericht)

Haßloch: Automaten aufgebrochen

Haßloch (ots) – Der Kasseninhalt zweier Staubsaugerautomaten war das Ziel von Unbekannten am vergangen Wochenende (22.-24. Aug. 2020) an einer Tankstelle in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch. Etwa 40-70 EUR dürften die Täter erbeutet haben, schätzt der Betreiber. Der durch das Aufhebeln verursachte Schaden liegt deutlich höher (ca. 150 EUR). Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Wattenheim: Zeugenaufruf, nach Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 6

Wattenheim / Frankenthal (ots) – Am 24.08.2020, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim, gegen 18:44 Uhr mitgeteilt, dass ein weißer PKW, Citroen C5, auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Wattenheim und dem Kreuz Frankenthal unterwegs sei. Der PKW wurde laut Zeugenaussagen sehr schnell geführt, außerdem soll der Fahrer Schwierigkeiten gehabt haben, das Fahrzeug sicher auf einem Fahrstreifen zu bewegen. Auf Grund der unsicheren Fahrweise mussten sogar mehrfach Verkehrsteilnehmer auf den Standstreifen ausweichen. Der Fahrer des Citroen konnte schließlich am Autobahnkreuz Frankenthal kontrolliert werden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet. Verkehrsteilnehmer die Angaben zu dem beschriebenen Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Ruchheim in Verbindung zu setzten.

Polizeiautobahnstation Ruchheim Email: pastruchheim@polizei.rlp.de Telefon: 06237/9330.