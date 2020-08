Neustadt: Nächster Termin des Reparatur-Cafés am 01. September 2020

Neustadt an der Weinstraße – Egal ob Fahrräder, Küchenmaschinen, Werkzeug, elektronische Geräte oder Kleidung, am Dienstag, 1. September 2020, bieten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Reparatur-Cafés Neustadt an der Weinstraße wieder ihre Dienste an.

Das Reparatur-Café hat wie gewohnt in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr in der Spitalbachstraße 32 geöffnet.

Da weiterhin die Corona-Regelungen gelten, muss bei der Übergabe und der Rückgabe der Geräte, eine Mund-Nasenschutz-Maske getragen werden.