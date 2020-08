Mannheim-Herzogenried: Sexuelle Belästigung im Herzogenriedbad – 23-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen – Zeugen und weitere Betroffene gesucht

Mannheim – Bereits am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr näherte sich ein

23-jähriger Mann im Herzogenriedbad einem 15-jährigen Mädchen in vermutlich

sexueller Absicht. Im Sprudelbecken soll er sie mit der Hand unter Wasser am

Gesäß und am Oberschenkel berührt haben. Das Mädchen habe sich verbal zur Wehr

gesetzt und sofort das Becken verlassen. Weinend habe sie dann dem Bademeister

von dem Vorfall mit dem Mann berichtet, der ihr und ihren Geschwistern bereits

zuvor im Kinderbecken aufgefallen war. Die verständigten Polizeibeamten nahmen

den Tatverdächtigen, den die 15-Jährige zweifelsfrei wiedererkannte, vorläufig

fest und brachten ihn zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, wo er nach der

Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen wurde. Das

Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen gegen den 23-jährigen

Tatverdächtigen aufgenommen. Der südosteuropäische Phänotyp ist 183 cm groß und

kräftig. An diesem Nachmittag trug er einen dunklen Vollbart und einen schwarzen

Haarreif in den dunklen Haaren. Bekleidet war er mit einer karierten Badehose.

Auf dem Brustkorb ist eine Tätowierung deutlich erkennbar. Personen, die

sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können oder selbst durch den

Tatverdächtigen belästigt wurden, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Einbruch in ein Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau – Am Sonntag wurde zwischen 12:15 Uhr und 16:00 Uhr in

ein Wohnhaus in der Belfortstraße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter

verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte

mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete der Täter in

unbekannte Richtung. Wie hoch der Sach- und Diebstahlschaden ist, steht zum

jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben könne, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der

Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Almenhof: Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Mannheim-Almenhof – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und

Samstag, 14:00 Uhr, in einen Kiosk in der August-Bebel-Straße. Nachdem bislang

unbekannte Täter über ein Fenster in den Kiosk eindringen konnten, durchsuchten

sie die Räumlichkeiten und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke. Ob

etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht

bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben könne, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der

Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Feudenheim: Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim – Zwischen Dienstag, 18.08.2020, 05:30 Uhr, und

Samstag, 22.08.2020, 11:00 Uhr wurde versucht in ein Wohnhaus in der Eberbacher

Straße einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter versuchten über den Garten,

die Kellertür und den Balkon in das Haus einzudringen, allerdings misslangen

alle Versuche sich Zugang zu verschaffen. Anschließend flüchteten die Täter in

unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-718490, zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Betrunkener Fahrradfahrer beschädigt PKW

Mannheim-Neckarstadt-Ost – Am Samstag beschädigte ein Fahrradfahrer gegen

23:50 Uhr an der Kreuzung Obere Clignetstraße/ Grillparzerstraße ein Auto. Der

51-jährige Radfahrer fuhr zunächst auf der Grillparzerstraße und bog

anschließend in die Obere Clignetstraße ab, wobei er gegen einen ordnungsgemäß

geparkten Kia stieß und diesen am linken Heck beschädigte. Die von Zeugen

herbeigerufene Streife führte bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch. Dieser

und eine anschließende Blutentnahme ergaben einen Wert von über 2 Promille. Sein

Führerschein wurde einbehalten, der Sachschaden beträgt rund 2.500EUR.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-Ost – Eingebrochen wurde am Samstag zwischen 15:00

Uhr und 23:45 Uhr in eine Wohnung in der Siegstraße. Bislang unbekannte Täter

drangen durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung ein und entwendeten

Schmuck im Wert von rund 3000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Mannheim-Rheinau: 61-jährige Frau geht auf Polizeibeamte los

Mannheim-Rheinau – Eine 61-jährige Frau griff am Sonntagabend im Stadtteil

Rheinau Polizeibeamte tätlich an. Im Zusammenhang mit einer vorangegangenen

Bedrohung eines 63-jährigen Mannes in einem Anwesen in der Pigagestraße sollte

die 61-Jährige gegen 23.30 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen setze

sich die Frau zur Wehr und versuchte, die Beamten wegzustoßen. Im weiteren

Verlauf biss sie einem Beamten in den Arm. Sie konnte schließlich überwältigt

und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden. Hierbei stieß sie

beleidigende Äußerungen gegenüber den Beamten aus. Da sich die Frau

offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Behandlung in eine Fachklinik

eingeliefert.

Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Bedrohung und

Beleidigung ermittelt.

Mannheim-Neckarau: 20-Jähriger greift Polizeibeamte tätlich an – 3 Personen verletzt

Mannheim-Neckarau – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, griff ein

19-jähriger Mannheimer zwei Polizeibeamte in der Rheingoldstraße tätlich an. Die

Beamten verwehrten dem Heranwachsenden, einen Rettungswagen zu betreten, in dem

seine Mutter nach einem Unfall mit einem E-Scooter notärztlich versorgt wurde.

Der Aufforderung der Beamten, mit dem persönlichen Aufsuchen der Mutter bis zum

Abschluss der medizinischen Erstbehandlung zu warten, wollte der junge Mann

nicht nachkommen. Er reagierte aggressiv und schlug einem Beamten unvermittelt

mit der Faust ins Gesicht. Dieser konnte weitere körperliche Angriffe abwehren.

Gemeinsam mit seinem Kollegen gelang es ihm, den 19-jährigen zu überwältigen und

zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu verbringen. Dort wurden alle Beteiligte

durch ein hinzugerufenes Rettungssanitäter-Team medizinisch versorgt. Die

Polizeibeamten zogen sich bei dem Vorfall Prellungen und eine Platzwunde im

Gesicht und leichte Verletzungen an den Händen zu. Der Angreifer erlitt leichte

Verletzungen im Gesicht. Ein bei ihm durchgeführter Test ergab eine

Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille. Er muss sich wegen tätlichen Angriffs

auf Vollstreckungsbeamte verantworten.