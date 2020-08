Sinsheim: Lkw verliert Ladung; drei Autos beschädigt; mehrere tausend Euro Sachschaden

Sinsheim – Ersten Ermittlungen zufolge war eine nicht ordnungsgemäß

verriegelte Seitenwand ursächlich dafür, dass ein Getränkelaster am frühen

Montagnachmittag, gegen 12.45 Uhr, beim Rechtsabbiegen von der Dührener Straße

in die Jahnstraße einen Großteil seiner Ladung, PET- und Glasflaschen sowie

Getränkekisten verlor.

Zum allem Unglück wurden drei Fahrzeuge, die an der Einmündung von der

Jahnstraße zur Dührener Straße an der roten Ampel standen, von der Ladung

beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14 Uhr war die Fahrbahn gereinigt, sodass der Verkehr wieder ungehindert

fließen konnte.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Scheiben an Pkw’s eingeschlagen / Zeugen gesucht!

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Mit offenbar blinder Zerstörungswut wurden

in der Zeit von Samstagabend 22 Uhr bis Sonntagmorgen 06:30 Uhr in der

Heidenäckerstraße an insgesamt vier Pkw’s fast sämtliche Scheiben eingeschlagen.

Der oder die Unbekannte beschädigte ein an der Straße geparktes und drei auf dem

Hof eines Autohandels abgestellte Fahrzeuge und nutzte hierbei einen

Metallmülleimer. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und

sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder im relevanten

Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag kam es zwischen 13:35 Uhr und

13:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Siemensstraße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte.

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen

Maserati im Bereich der Stoßstange und fuhr anschließend einfach davon. Der

Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: 3.000EUR Sachschaden bei Wildunfall

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagvormittag, gegen 10:15 Uhr, kam

es auf der L595 zwischen Allemühl und dem Eberbacher Ortsteil Pleutersbach zu

einem Verkehrsunfall. Die 32- jährige Fahrerin eines Nissans war von Allemühl in

Richtung Pleutersbach unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn querte. Um nicht mit

dem Tier zusammen zustoßen wich sie aus und kam nach rechts von der Straße ab.

hierbei entstand ein Sachschaden von 3.000EUR. Die 32-jährige und ihr Beifahrer

blieben glücklicherweise unverletzt.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag wurde zwischen 01:00 Uhr und

08:15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße im

Ortsteil St. Leon eingebrochen. Durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster konnten

die bislang unbekannten Täter in die Wohnung gelangen und entwendeten ein

Smartphone, einen Geldbeutel mit sämtlichen wichtigen Papieren, sowie eine

Spielekonsole. Der genaue Diebstahlschaden kann momentan noch nicht beziffert

werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der

Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nächtlicher Einsatz eines Polizeihubschraubers

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis – Im Rahmen der intensiven

Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim nach Verletzungen von Pferden

wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Polizeihubschrauber über

Heddesheim eingesetzt. Auslöser war die Wahrnehmung eines Zeugen, der eine

verdächtige Person im Bereich des Reit- und Rennverein in der Muckensturmer

Straße feststellte und die Polizei alarmierte. Trotz des Einsatzes von mehreren

Streifenwagen und der Luftunterstützung konnte die unbekannte Person nicht

festgestellt werden. Ob es sich hierbei um den möglichen Täter vergangener Taten

handelte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zum Eintritt eines Schadens bzw.

Verletzungen von Tieren kam es nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht

nicht.