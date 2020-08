Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nächtlicher Einsatz eines Polizeihubschraubers

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis – Im Rahmen der intensiven

Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Mannheim nach Verletzungen von Pferden

wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Polizeihubschrauber über

Heddesheim eingesetzt. Auslöser war die Wahrnehmung eines Zeugen, der eine

verdächtige Person im Bereich des Reit- und Rennverein in der Muckensturmer

Straße feststellte und die Polizei alarmierte. Trotz des Einsatzes von mehreren

Streifenwagen und der Luftunterstützung konnte die unbekannte Person nicht

festgestellt werden. Ob es sich hierbei um den möglichen Täter vergangener Taten

handelte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zum Eintritt eines Schadens bzw.

Verletzungen von Tieren kam es nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht

nicht.

Heidelberg-Handschuhsheim: Bauarbeiter von Pkw erfasst und mehrere hundert Meter mitgenommen / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim – Am Montag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem

schweren Verkehrsunfall in der Dossenheimer Landstraße (B 3) zwischen der

Straßenbahnhaltestelle „Burgstraße“ und dem Hans-Thoma-Platz.

Eine 66-jährige Frau, die mit ihrem Mercedes-Benz von Dossenheim in Richtung

Heidelberg fuhr, erfasste auf Höhe der Haltestelle Burgstraße einen

Gleisarbeiter, lud diesen auf die Motorhaube auf und fuhr weiter. Erst nach etwa

300 Metern stoppte sie ihr Fahrzeug. Der Mann wurde durch den Aufprall schwer

verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Lebensgefahr konnte zunächst ausgeschlossen werden.

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte und wieso die Frau ihr Fahrzeug erst so

spät stoppte, ermittelt derzeit der Verkehrsdienst Heidelberg.

Es werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt der Verkehrsdienst Heidelberg

unter der Rufnummer 0621/174-4111 entgegen.

Heidelberg-Kirchheim: Wohnmobil aufgebrochen – Aufmerksamer Zeuge nimmt Verfolgung auf und Täter wird festgenommen

Heidelberg-Kirchheim – Am frühen Samstagmorgen gegen kurz vor 2 Uhr

beobachtete ein aufmerksamer Zeuge aus dem Dachfenster seiner Wohnung im Heuauer

Weg, wie eine männliche Person ein vor dem Anwesen geparktes Wohnmobil aufbrach.

Durch ein aufgehebeltes Fenster öffnete der Mann die Tür und betrat das

Wohnmobil. Mit diversen Gegenständen aus dem Fahrzeug, die der Mann in

mitgeführte Tüten packte, machte er sich zu Fuß davon und lief in Richtung des

Friedhofs Kirchheim. Der Zeuge eilte aus seiner Wohnung und nahm die Verfolgung

des Mannes auf. Während der Verfolgung verständigte der Zeuge die Polizei. Eine

Streifenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Süd nahm den Mann schließlich im

Bereich des Friedhofs am Straßenbahn-Wendehammer fest, als er auf den Gleisen

schlief. Um ihn herum lag verteilt das Diebesgut. Der 27-jährige Mann, der

offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste seinen Rausch

nach einer ärztlichen Untersuchung in der Gewahrsamszelle ausschlafen.

Heidelberg-Kirchheim: 35-jährige Frau wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Heidelberg-Kirchheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehl gegen eine 35-jährige Kenianerin erlassen. Die in

Heidelberg wohnende Frau steht im dringenden Verdacht, am Abend des vergangenen

Samstages (22.08.2020) eine ebenfalls in Heidelberg wohnende 36-Jährige Bekannte

durch einen Schnitt am Hals verletzt zu haben.

In der Wohnung eines gemeinsamen Bekannten in Heidelberg kam es zwischen den

beiden Frauen aus bislang unbekannter Ursache zum Streit. Nachdem eine erste

körperliche Auseinandersetzung noch glimpflich ausgegangen war, kam es zu einem

erneuten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahentinnen, als die 36-Jährige das

Anwesen verlassen wollte. Hier zerschlug die Beschuldigte eine Bierflasche und

drohte der 36-Jährigen damit, sie umzubringen. Bei der darauf folgenden Rangelei

fügte die Beschuldigte der Geschädigten eine etwa 10 cm lange Schnittverletzung

am Hals zu und verfehlte die Halsschlagader nur knapp.

Die Geschädigte wurde in einem Krankenhaus behandelt, konnte dieses jedoch noch

in derselben Nacht wieder verlassen. Lebensgefahr bestand nicht.

Die alkoholisierte und vorbestrafte Beschuldigte wurde noch am Tatort

festgenommen.

Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg am Sonntag, den 23.08.2020, Haftbefehl wegen

Fluchtgefahr. Im Anschluss wurde die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis: Intensive Maßnahmen gegen lärmende Autofahrer

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis – „Egal ob in den Mannheimer

Quadraten oder dem Heidelberger Neckarvorland: Poser und lärmende Autofahrer

sind für Anwohner und Andere störend. Den unzumutbaren Lärmpegel gilt es auch

künftig durch weiter erhöhten Kontrolldruck gezielt zu einzudämmen“, zeigt sich

Polizeipräsident Andreas Stenger entschlossen.

Unnötiges umherfahren, widerrechtliches Parken auf Anwohnerparkplätzen und

aufgedrehte Musikanlangen stellen besondere Probleme im Bereich des Heidelberger

Neckarvorlands dar. Das Polizeipräsidium Mannheim setzt hier weitere

Schwerpunkte, um noch gezielter gegen Lärmende vorzugehen. Mit Erhöhung des

Kontrolldrucks, insbesondere durch die Spezialisten der Verkehrspolizei, werden

zukünftig Autofahrer auf verkehrsrechtliche Verstöße kontrolliert und

insbesondere bei unnötigem Lärm konsequent zur Anzeige gebracht. Bereits in der

Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Kontrollstelle mit fünf Beamten im

Bereich der Uferstraße eingerichtet und damit ab Mitternacht der fließende

Verkehr überprüft. Dabei wurden neben mehreren Pkw aber auch andere

Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und E-Scooter angehalten. Ein betrunkener

Rollerfahrer wurde aus dem Verkehr gezogen, zudem gelangte ein Autofahrer wegen

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetztes zur Anzeige.

Alle Kontrollierten wurden hinsichtlich der polizeilichen Maßnahmen

sensibilisiert. Mehrere Radaumacher, die sich dabei unter den Nachtschwärmern

befanden, wurden dabei gezielt zur Räson gebracht. Die Maßnahmen werden auch

künftig intensiv im Bereich des Neckarvorlandes, insbesondere nach Mitternacht,

fortgeführt.

Aber auch in der Quadratestadt wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen

Poser und überlaute Autofahrer vorgegangen. Bei 16 Fahrzeugkontrollen

auffälliger Pkw wurde festgestellt, dass bei sechs Autos aufgrund technischer

Veränderungen, unter anderem von Abgasanlagen, die Betriebserlaubnis erloschen

war. Drei Poser-Autos wurden sichergestellt. Insgesamt gelangten 14 Fahrer unter

anderem wegen unnötigen Lärms, zu hoher Geschwindigkeit und anderen Verstößen

gegen die Straßenverkehrsordnung zur Anzeige.

„Die Bilanz der vergangenen Nacht zeigt einmal mehr, dass auch in Mannheim nach

wie vor die Maßnahmen der Ermittlungsgruppe Poser von hoher Bedeutung sind und

auch künftig intensiv fortgesetzt werden – das selbstverständlich nicht nur am

Wochenende“, so der Polizeipräsident.

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen im Stadtbereich – E-Scooter im Fokus

Heidelberg – Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle der

Verkehrspolizeiinspektion wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag gezielt

E-Scooter Fahrer im Stadtgebiet Heidelberg kontrolliert. Mit Fokus auf

Fahrverhalten und Verkehrstüchtigkeit kontrollierten die 35 Beamte mehr als 200

Fahrer. Während der Kontrollmaßnahmen, die um 20 Uhr am Freitagabend begannen,

wurden bis 2.30 Uhr insgesamt 27 Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht.

Neben dem Fahren zu Zweit, Befahren des Gehwegs und der Missachtung von Rotlicht

waren zudem zehn Fahrer mit mehr als 0,5 Promille derart alkoholisiert, sodass

die Fahrt beendet werden musste und die Fahrer nun einem Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr entgegensehen. Besonders auffällig: Bei 41

Kontrollen wurde Alkohol in der Atemluft der Scooter-Fahrer festgestellt.Die

Werte lagen jedoch unter dem gesetzlichen Grenzwert. In zahlreichen Gesprächen

wurden die einzelnen Fahrer von E-Scootern sensibilisiert und über die korrekte

Nutzung durch die Spezialisten der Verkehrspolizei aufgeklärt. Auch zukünftig

werden die Kontrollmaßnahmen fortgesetzt.