Brennende Mülltonnen

Oppenheim

Am 22.08.2020, gegen 04:20 Uhr, wurde ein Brand auf dem Spielplatz in der Hasenbrunnengasse in Oppenheim gemeldet. Vor Ort konnten drei brennende Mülltonnen festgestellt werden, die zum Teil schon vollständig, bzw. teilweise verbrannt waren. Wie die Mülltonnen in Brand gerieten wird momentan noch ermittelt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Eingestürzte Scheune

Nierstein

Am 21.08.2020, gegen 12:50 Uhr, stürzte in der Oberdorfstraße in Nierstein das Dach einer dortigen, alten Scheune ein. Dieses ist vermutlich aufgrund der alten Bausubstanz eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro. Die Feuerwehr und das THW waren ebenfalls vor Ort.

Körperverletzung und Verkehrsgefährdung

Bingen

Niederheimbach, Heimbachtal, 24.08., 01:17 Uhr. Über den Notruf wurden Streitigkeiten einer größeren Personengruppe gemeldet. Nach einigen Verwirrungen stellte sich heraus, dass sich am Abend zuvor zwei Familien zu Feiern getroffen hatten, Alkoholkonsum inklusive. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen und seiner 33-jährigen Frau. Drei Personen der anderen Familie versuchten, dies zu schlichten. Bei dem lautstarken Streit, der sich mittlerweile nach draußen verlagert hatte, kamen mehrere Anwohner hinzu, um ebenfalls zu helfen. Mitglieder der ersten Familie warfen daraufhin mit Steinen, dabei kam es zu einer leichten Verletzung einer Person. Einem alkoholisierten 32-Jährigen, der nun noch mit dem Auto gefahren war, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Einbruchdiebstahl

Bingen

Bacharach, 22.08., 21:00 Uhr bis 23.08., 19:30 Uhr. Unbekannte Täter brachen in der Nacht in das Kleingartengrundstück einer 56-Jährigen ein und entwendeten Alkohol, Zigaretten, ein Radio und einen kleineren Bargeldbetrag aus dem Gartenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Erneut Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gesprengt

Mainz – Am frühen Donnerstagmorgen und am Samstagmorgen sprengten bislang

unbekannte Täter jeweils Geldautomaten in Limburgerhof und in Mendig.

In beiden Fällen konnten die Täter flüchten.

Die Tatortarbeit der Polizei ist in Limburgerhof abgeschlossen. Die Sprengung

richtete im Gebäude der Filiale der Deutschen Bank erheblichen Sachschaden an.

Auf Grund des Spurenbildes am Tatort kann von einer professionellen

Tätergruppierung ausgegangen werden. Daher wird das Landeskriminalamt

Rheinland-Pfalz die Ermittlungen übernehmen und Zusammenhänge zu anderen Taten

prüfen.

In Mendig dauert die Tatortarbeit zurzeit noch an. Daher können noch keine

Details mitgeteilt werden.

Die Sprengung in Mendig ist die 23. in Rheinland-Pfalz in 2020. Bei acht Fällen

davon ist die Sprengung erfolglos verlaufen. Im Vergleich dazu kam es im

gesamten Jahr 2019 zu 22 Sprengungen.

Streitigkeiten in Mombach führen zu großem Polizeieinsatz

Mainz-Mombach – Freitag, 21.08.2020 22:37

Am späten Freitagabend wird der Polizeiinspektion Mainz 2 eine Schlägerei in

Mainz-Mombach gemeldet, bei der eine größere Personengruppe beteiligt sein soll.

Aufgrund dieser Meldung fährt die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen an die

genannte Örtlichkeit. Vor Ort stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei der

großen Personengruppe lediglich um Schaulustige handelt. Bei der eigentlichen

Auseinandersetzung sind lediglich zwei alkoholisierte Männer beteiligt, deren

Streit in einem körperlichen Gerangel geendet ist.

Für die beiden Streitenden endet der Tag mit einem Platzverweis. Die

polizeilichen Maßnahmen wurden durch die Schaulustigen nicht behindert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Versuchter Raub auf 62-Jährigen – Zeugen gesucht

Mainz-Hechtsheim – Freitag, 21.08.2020 20:15 Uhr

Am späten Freitagabend kommt es im Mainzer Stadtteil Hechtsheim zu einem

Raubüberfall auf einen 62-jährigen Mann. Dieser befährt mit seinem Elektromobil

einen Bürgersteig in der Alten Mainzer Straße, als ihm auf der

gegenüberliegenden Straßenseite zwei Jugendliche entgegenkommen.

Einer der Beiden überquert die Straße, läuft auf den Geschädigten zu und fordert

ihn in einem bedrohlichen Ton zur Herausgabe seines Portemonnaies und seines

Geldes auf. Um sich zur Wehr zu setzen, steht der 62-Jährige aus seinem

Elektromobil auf und drückt den Jugendlichen mithilfe seines Gehstocks von sich

weg.

Der bislang unbekannte Täter schlägt daraufhin mehrfach auf den Geschädigten

ein, bis ein unbeteiligter Passant dem 62-Jährigen zu Hilfe eilt. Der

Beschuldigte flüchtet im Anschluss ohne Beute in Richtung

Bürgermeister-Schmitt-Straße. Trotz Nacheile eines Zeugen, kann der weglaufende

Jugendliche nicht mehr gestellt werden.

Der Beschuldigte wird durch die anwesenden Zeugen wie folgt beschrieben: ca.

16-17 Jahre alt, ca. 175-180cm groß, heller Ziegen- und Oberlippenbart, kurze

blonde Haare, graues langärmliges Oberteil.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Mainz – Samstag, 01.08.2020 06:00 – 11.08.2020 23:59 Uhr

Während einer mehrtägigen Abwesenheit der Mieter, gelangen unbekannte Täter

möglicherweise durch Klingeln in ein Mehrfamilienhaus in der Mainzer Neustadt.

Hier hebeln sie im 2. OG das Fenster einer Wohnungseingangstür auf, wodurch sie

anschließend in das Wohnungsinnere gelangen. In der Wohnung öffnen und

durchwühlen sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwenden hieraus diversen

Schmuck. Anschließend verlassen die Täter das Objekt wieder durch das

Treppenhaus. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Zwangspause für alkoholisierte LKW-Fahrer

Rheinhessen/Gau-Bickelheim – Bei Abfahrtskontrollen in den Abendstunden

des 23.08.2020 an der Tank- und Rastanlage Wonnegau auf beiden Seiten der BAB A

61 überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim vor Ende des

Sonntagsfahrverbots die Verkehrstüchtigkeit von Berufskraftfahrern. Von 14

überprüften Fahrern zeigten sich sechs nüchtern. Bei drei Fahrern lag der Wert

unter 0,5 Promille. Bei drei weiteren Fahrern wurden Werte von 0,77, 0,97 und

0,63 Promille festgestellt. Ihnen wurde die Abfahrt untersagt. Zwei weitere

Fahrer, die mit 1,25 und 1,51 Promille Werte im Bereich der absoluten

Fahruntauglichkeit aufwiesen, durften ebenfalls nicht losfahren. Die fünf Fahrer

müssen bis zur entsprechenden Nüchternheit auf den Parkplätzen verharren. Trotz

allem waren die Reaktionen der kontrollierten Fahrer auf die Maßnahmen der

Polizei durchweg positiv und die Fahrer, denen die Weiterfahrt untersagt wurde,

zeigten sich einsichtig. Ebenfalls stehen bleiben musste zuvor schon ein

31-jähriger ukrainischer LKW-Fahrer, der bereits gegen 17:30 Uhr einem

Streifenteam der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auffiel, weil er sie bei

einer Kontrolle eines anderen Verkehrsteilnehmers auf dem Parkplatz Wiesbach bei

Armsheim mit dem Handy filmte. Als die Beamten den 31-Jährigen ansprachen,

stellten sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem Trucker fest. Ein Atemalkoholtest

ergab dann auch einen Wert von 1,89 Promille. Dem Ukrainer wurde präventiv die

Weiterfahrt untersagt.

Von der Autobahn abgekommen – Totalschaden

Wörrstadt – Am Sonntagmorgen um 05:58 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer

Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-Ost, FR Bingen, einen PKW im Graben. Die

eintreffende Streife findet ein Trümmerfeld über mehrere hundert Meter und einen

verlassenen total beschädigten PKW vor. Personen befinden sich nicht vor Ort.

Bei der Absuche, die durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurde, kann der

Fahrer auf einem Feldweg ca. 8 km von der Unfallstelle entfernt, angetroffen

werden. Der 25-Jährige aus dem Kreis Mainz-Bingen hatte zuvor die BAB 60 in

Fahrtrichtung Bingen befahren. Höhe KM 32 kommt er aus bisher ungeklärter

Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der schwarze Opel überschlägt sich und

kommt nach ca. 200m im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Aufprall in der

Böschung war so heftig, dass der Motorblock herausgerissen ist, beide Achsen

abgerissen sind und alle Airbags ausgelöst haben. Der Fahrer wird leichtverletzt

ins Krankenhaus verbracht. Außerdem wird ihm eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein sichergestellt.

Mainz – Ingelheim, friedlicher Verlauf der Versammlungen in Ingelheim – gemeinsame Pressemeldung der Stadt Ingelheim, der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz – Insgesamt vier Versammlungen fanden am heutigen Samstagnachmittag

in Ingelheim statt. Nachdem die Partei „Die Rechte“ eine Kundgebung angemeldet

hatte, gingen bei der Stadt Ingelheim insgesamt drei weitere Anmeldungen für

Versammlungen ein, welche sich mit deutlichem Widerspruch gegen die Versammlung

der Partei „Die Rechte“ richteten.

In enger Abstimmung zwischen der Stadt Ingelheim, der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern und dem Polizeipräsidium Mainz wurde das Recht auf

Versammlungsfreiheit und der störungsfreie Verlauf der Versammlungen

gewährleistet. Das Polizeipräsidium Mainz wurde dabei durch Einsatzkräfte aus

Baden-Württemberg, Saarland und Thüringen unterstützt. Im Einsatz befanden sich

für das PP Mainz ca. 600 Einsatzkräfte.

Die drei angemeldeten Gegenversammlungen von Ingelheimer Bürgern und des

Ingelheimer Stadtrats erhielten bereits um die Mittagszeit regen Zulauf.

Insgesamt nahmen an diesen Versammlungen mehr als 400 Personen teil. Auf Grund

der Begrenzung auf 275 Teilnehmer*innen auf dem Sebastian-Münster-Platz wies die

Versammlungsbehörde einer Spontanversammlung in unmittelbarer Nähe eine Stelle

in der Binger Straße zu. Im Umfeld der Versammlungen zeigten einige hundert

Ingelheimer Interesse an den Gegenprotesten.

Die Versammlung der Partei „Die Rechte“ fand ab 14:40 Uhr mit insgesamt sechs

Teilnehmern statt und endete um 15:25 Uhr.

Im Anschluss daran wurden auch die anderen Versammlungen beendet.

Bis zu 80 schwarz gekleidete Personen aus dem linken Spektrum zogen während und

nach den angemeldeten Versammlungen durch das Ingelheimer Zentrum und

skandierten verschiedene Parolen. Die Versammlungsbehörde der Stadt Ingelheim

wertete dies als nicht angemeldete Versammlung. Verstöße nach dem

Versammlungsgesetz werden geprüft.

In der Stadt Ingelheim haben in der Nacht auf Samstag, bislang unbekannte Täter

zwei Graffitis gegen rechts und eine nicht zuzuordnende Farbschmiererei im

Bereich des Sebastian-Münster-Platzes angebracht. Ermittlungsverfahren wegen

Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen endeten gegen 18:00 Uhr ohne besondere

Vorkommnisse.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A63 – Vollsperrung der Autobahn

Heidesheim – Am Samstag, den 22.08.2020, gegen 00:50 Uhr, kam es auf der

A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem schweren Verkehrsunfall mit

Personenschäden. Ein LKW-Fahrer (26) fuhr an der AS Biebelnheim auf die A63 auf.

Ein PKW-Fahrer (52), der die A63 in gleicher Fahrtrichtung befuhr, kam aus

bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit dem auf dem Beschleunigungsstreifen befindlichen LKW.

Hierbei wurde das Dach des PKW abgerissen, das Fahrzeug kam im Grünstreifen

schließlich zum Stehen. Durch herabfallende Fahrzeugteile ist ein weiteres

Fahrzeug unfallbeteiligt.

Der Fahrer des unfallverursachenden PKW wird leicht verletzt in ein Krankenhaus

verbracht. Seine Beifahrerin (41) wird schwer verletzt in ein anderes

Krankenhaus verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein

Sachverständiger an die Unfallstelle beordert. Ferner wurde die Blutentnahme bei

dem PKW-Fahrer angeordnet. Die A63 ist in Höhe der AS Biebelnheim bis 6:53 Uhr

voll gesperrt.