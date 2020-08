Unfallflucht in der Straße Im Wiesengrunde

Rüdesheim/Nahe

Am 21.08.20, zwischen 09:50 Uhr und 14:45 Uhr, wurde ein geparkter weißer PKW Skoda Kamiq in der Straße Im Wiesengrunde in Rüdesheim im Frontbereich (Motorhaube, Stoßstange) beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Fahrräder in der Nahe versenkt – Eigentümer gesucht – SIEHE EINGANGSBILD

Bad Kreuznach, Nahebrücke Mannheimer Straße

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachte eine Zeugin drei junge Männer, welche mit drei Fahrrädern auf der Nahebrücke an der Einmündung zur Klappergasse unterwegs waren. Die Zeugin konnte dann erkennen, wie die Männer plötzlich die drei Fahrräder über das Brückengeländer in die Nahe warfen und fluchtartig davonliefen. Offenbar hatten die Männer zuvor in einiger Entfernung den städtischen Vollzugsdienst auf Fußstreife erkannt.

Beim heutigen Einsatz an der Nahebrücke konnte die Polizei mithilfe der FFW Bad Kreuznach zwei Kinderfahrräder aus der Nahe bergen. Das dritte Fahrrad konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich um gestohlene Fahrräder handeln dürfte. Der rechtmäßige Eigentümer ist bislang jedoch noch unbekannt und möchte sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach melden.

Verkehrsunfall auf der L386

Kirchheimbolanden

Am Samstag, den 22.08.2020 kam es im Bereich der L386 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt wurde. Diese kam mit ihrem PKW aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet hiernach in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einer weiteren, 26-jährigen PKW-Fahrerin zusammen, welche allerdings nur leichte Verletzungen erlitt. Die Landstraße musste in der Folge für mehrere Stunden gesperrt werden.