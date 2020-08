Worms – Radfahrer attackiert Fußgänger

Worms (ots) – Bereits am vergangenen Freitag, um 10:30 Uhr wurde ein Fußgänger

in der Wilhelm-Leuschner-Straße von einem Radfahrer angegriffen und verletzt.

Nahe dem Nibelungenliedbrunnen sprach der 36-jährige Wormser einen Mann an, der

mit seinem E-Mountainbike durch die Fußgängerzone radelte und forderte ihn auf,

er möge doch sein Fahrrad schieben. Von hinten spürte er kurz darauf einen

Schlag gegen den Hals und stürzte zu Boden. Hierbei kam es zu einem Gerangel mit

dem zuvor angesprochenen Radfahrer, bis ein Passant zu Hilfe kam und der Täter

sich auf seinem Bike in Richtung Rathenaustraße entfernte. Hierbei erlitt der

Wormser Schürfwunden an Knien und Ellenbogen und seine Brille wurde beschädigt.

Der Täter wird wie folgt beschreiben: 175 – 180cm, ca. 40 Jahre, muskulös, an

Armen und Hals tätowiert, kurze bis keine Haare, stark sonnengebräunt, dunkles

Muskelshirt. Das E-Mountainbike habe auffällig dicke Reifen und sei sumpfgrün.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Erneuter Diebstahl durch Täter auf Fahrrad

Worms (ots) – Am Samstagmorgen, um 09:00 Uhr wurde wieder eine Radfahrerin Opfer

eines Diebstahls durch unbekannten Täter auf dem Fahrrad. Die 76-jährige

Wormserin radelte die kleine Nebenstraße vom WEP-Parkplatz Höhe Mediamarkt in

Richtung Schönauer Straße. Im hinteren Gepäckträger hatte sie ihre

Einkaufstasche deponiert. Im Vorbeifahren griff der Täter die schwarze Tasche,

in der sich ihre Einkäufe und der Geldbeutel befanden, und flüchtete über die

Schönauer Straße in Richtung Wollstraße. Der Täter habe dunkle kurze Haare und

sei dunkel gekleidet gewesen. Ob es sich um denselben Täter wie bei den bereits

berichteten Fällen handelt, ist noch unklar. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Scheiben an PKW zertrümmert

Worms (ots) – Am gestrigen Abend, um 21:56 Uhr wurde ein in der Huxelstraße

geparkter PKW beschädigt. Unbekannter Täter schlug an dem BMW-Mini die

seitlichen Scheiben sowie die Heckscheibe ein und zerkratzte den Kotflügel. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Versuchter räuberischer Diebstahl eines Handy

Osthofen, Bahnhof (ots) – Gegen 23.00 Uhr am Samstag den 22.08.2020 kam ein

22-jähriger junger Mann alkoholisiert mit dem Zug in Osthofen an und wollte den

Heimweg antreten. Plötzlich sei er beim Verlassen des Bahnhofes durch drei

unbekannte Männer angesprochen worden, wobei einer ihm das Handy aus der

Hosentasche zog. In einem Gerangel konnte der junge Mann sein Handy wieder

erlangen, wobei er durch einen der drei Männer im Gesicht verletzt wurde.

Aufgrund der Alkoholisierung konnte der Geschädigte jedoch keine

Täterbeschreibung abgeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der

Polizei in Worms unter 06241-852-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Worms (ots) – Am 22.08.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es in Worms, an der Kreuzung

Petersstraße / Römerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem

Pedelecfahrer. Der 36-jährige Wormser wollte aus der Römerstraße kommend nach

rechts in die Petersstraße einbiegen, übersah hierbei den 53-jährigen Wormser

Pedelecfahrer und es kam zur Kollision. Der 53-jährige stürzte und verletzte

sich leicht. Zur Abklärung der Verletzungen wurde er ins Klinikum Worms

verbracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfall mit Flucht, anschließend Einsatz des Tasers

Worms (ots) – Am 22.08.2020, gegen 08:35 Uhr, kam es in Worms, in der Gaustraße

Höhe Hausnummer 86 zu einem Verkehrsunfall bei dem der PKW aus bisher

ungeklärter Ursache gegen eine Laterne fuhr. Fahrer und Beifahrer stiegen aus,

schoben das Fahrzeug auf einen Parkplatz und entfernen sich vom Unfallort.

Mehrere Zeugen beobachten das Geschehen und verständigen die Polizei. Durch

einen Zeugen kann der Fahrer durch die Polizei gestellt werden. Der 27-jährige

Wormser war deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atem-Alkohol-Test ergab

einen Wert von 1,85 Promille. Der Beifahrer konnte nicht angetroffen werden.

Lediglich telefonisch teilte er mit, dass es ihm gut gehe. Aufgrund der

Alkoholisierung wurde der 27-jährige Fahrer zur PI Worms verbracht, wo ihm eine

Blutprobe entnommen werden sollte. Auf der Dienststelle wurde der Fahrer immer

aggressiver, drohte alles kaputt zu schlagen und zu treten. Da die eingesetzten

Beamten der Lage kommunikativ nicht Herr wurden und der 27-jährige schließlich

versuchte in Richtung der Beamten zu treten, musste der junge Mann mittels

körperlicher Gewalt und letztendlich durch den Einsatz des Tasers fixiert

werden. Anschließend schlief der 27-jährige seinen Rausch im Gewahrsam der PI

Worms aus.