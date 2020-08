Autokennzeichen geklaut

Kaiserslautern (ots) – Auf die Kennzeichen eines Fahrzeugs hatten es Diebe am

Sonntag in der Malzstraße abgesehen. In der Nacht zu Montag meldete ein

Anwohner, dass an seinem Pkw beide Kennzeichenschilder verschwunden sind.

Unbekannte Täter müssen sich in der Tat zwischen 20 und 23.55 Uhr an dem Wagen

zu schaffen gemacht und die Schilder abgeschraubt haben. Das Fahrzeug war im

fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 7 abgestellt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2

in der Logenstraße, Telefon 06 31 / 369 – 2250, jederzeit entgegen. |cri

Leitpfosten gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am

Sonntagnachmittag einen Diebstahl klären und die beiden mutmaßlichen Täter

stellen. Gegen 16.40 Uhr ging der Hinweis einer Autofahrerin ein, die beobachtet

hatte, wie ein Motorradfahrer zusammen mit seiner Sozia auf dem Weg von

KL-Siegelbach in Richtung Rodenbach einen Leitpfosten vom Straßenrand stahl.

Mit Hilfe des Kennzeichens des Kleinkraftrades wurde die Halteradresse ausfindig

gemacht. Vor Ort traf die ausgerückte Streife allerdings nur auf die Mutter des

Halters; der junge Mann und seine Mitfahrerin konnten anschließend bei Freunden

aufgespürt werden. Nachdem sie zuerst zögerten, gaben der 18- und die 19-Jährige

den Diebstahl schließlich zu. Auf beide kommt eine Strafanzeige zu.

Die Straßenmeisterei wurde über den fehlenden Leitpfosten in Kenntnis gesetzt.

Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. |cri

Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Weil er unter Drogeneinfluss am Steuer seines Fahrzeugs

saß, hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen Autofahrer aus dem Verkehr

gezogen. Der 23-Jährige fiel gegen 5.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der

Brahmsstraße auf, weil er drogentypisches Verhalten an den Tag legte. Ein

freiwilliger Urintest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Daraufhin wurde der Pkw des jungen Mannes durchsucht. Dabei fanden die Beamten

im Rucksack und im Geldbeutel des Beifahrers mehrere Tütchen mit grünen und

weißen Substanzen, wobei es sich vermutlich um Cannabis und Kokain handelt. Der

Fahrer selbst händigte den Polizisten auch noch ein Tütchen mit einer braunen

Substanz aus und gab an, dass es sich dabei um Haschisch handele.

Die Substanzen wurden sichergestellt und der Fahrer für weitere Maßnahmen mit

zur Dienststelle genommen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt eine

Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Zudem erhalten beide Männer eine

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weil keiner der Männer in der Lage war, den Pkw weiter zu führen, wurde eine

Abschleppfirma verständigt, die den Wagen auf einen Parkplatz umsetzte.

Bereits am späten Samstagabend hatten Polizeibeamte in der Moltkestraße eine

Trunkenheitsfahrt verhindert. Sie waren während einer Streifenfahrt auf einen

Mann aufmerksam geworden, der deutlich alkoholisiert war. Weil er neben einem

Fahrrad stand, wurde er vorsorglich kontrolliert. Einen Atemalkoholtest lehnte

der 41-Jährige allerdings ab. Da es sich aber tatsächlich um sein Fahrrad

handelte, das neben ihm stand, wurde die Luft aus den Reifen gelassen, um

sicherzugehen, dass er nicht in seinem Zustand mit dem Rad losfährt.

Seinen Führerschein abgeben musste hingegen ein 46-jähriger Mann am

Sonntagnachmittag. Zeugen hatten kurz vor 16 Uhr die Polizei verständigt und

gemeldet, dass in der Kaiserstraße ein Auto in Schlangenlinien unterwegs sei.

Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden.

Ihm wurde zu Hause ein Besuch abgestattet. Als die Beamten an der Adresse

ankamen, konnten sie selbst sehen, wie der Mann seinen Wagen gerade einparkte.

Der Grund für die Schlangenlinien wurde bei der Kontrolle des 46-Jährigen dann

schnell klar: Er stand unter Alkoholeinfluss – laut Schnelltest hatte er 1,08

Promille. Der Mann musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt. |cri

Polizisten angegriffen – Polizei bittet um Hinweise zu einem grauen Ford Focus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einem 26-Jährigen wird vorgeworfen,

sich am Samstag betrunken hinters Steuer eines Autos gesetzt zu haben. Eine

Zeugin informierte die Polizei. Der graue Ford Focus konnte in der

Johannisstraße festgestellt werden. Das Fahrzeug war beschädigt und

unverschlossen. Im Auto lagen Ausweisdokumente und der Führerschein des

26-Jährigen. Von dem Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Er konnte im

Stadtgebiet bei Angehörigen angetroffen werden. Dort stritt er sich mit seiner

Frau. Als der 26-Jährige die Polizisten sah, griff er die Beamten sofort und

ohne Vorwarnung an. Mit erhobenen Fäusten ging er auf sie los. Die Polizisten

stellten später bei dem 26-Jährigen ein Teppichmesser sicher. Der Mann konnte

überwältigt werden. Dabei wurden eine Polizistin und ein Polizist leicht

verletzt. Der 26-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Ein Richter ordnete

die Maßnahme an. Zudem wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sie soll

Aufschluss über seinen Alkohol- und Drogenkonsum geben. Der Führerschein wurde

sichergestellt. Den 26-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren. Um

das Fahrzeug kümmerte sich der Halter des Wagens. Zur Klärung der Schäden am

Auto bittet die Polizei um Hinweise. Wem ist am Samstag ein grauer Ford Focus

aufgefallen? Wo war der Wagen möglicherweise in einen Unfall verwickelt? Zeugen,

die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Drogen-Sortiment in der Wohnung

Landkreis Kusel (ots) – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis Kusel. Der

22-Jährige steht im Verdacht, mit Drogen zu handeln.

Ende vergangener Woche durchsuchten Drogenfahnder der Kaiserslauterer

Kriminalpolizei die Wohnung des Mannes im nördlichen Landkreis. Der 22-Jährige

war zu Hause, öffnete den Beamten aber nicht die Tür, so dass diese sich Zugang

verschaffen mussten, um den Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken.

In den Wohnräumen wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Konsum-

und Handelsutensilien gefunden. Insgesamt stellten die Polizeibeamten mehr als

500 Gramm Amphetamin, Marihuana und Kokain sicher, außerdem mehr als 100

Tabletten, bei denen es sich um Ecstasy und LSD handeln dürfte, sowie

psychoaktive Pilze.

Der mutmaßliche Drogendealer machte keine Angaben zur Sache. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Stark alkoholisiert und hoch aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Vor den Augen einer Polizeistreife hat ein junger Mann in

der Nacht zu Sonntag eine Sachbeschädigung begangen. Der 24-Jährige war gerade

erst in der Marktstraße einer Kontrolle unterzogen worden, weil er sich eine

Auseinandersetzung mit einem anderen Mann geliefert hatte, und hatte wegen

seines aggressiven Verhaltens einen Platzverweis bekommen.

Als er abzog, konnten die Polizeibeamten beobachteten, wie der Mann an einem

Restaurant in der Fruchthallstraße die Schaufensterscheibe einschlug.

Anschließend ergriff er die Flucht.

Bei der Fahndung konnte der stark alkoholisierte 24-Jährige in der Fußgängerzone

gestellt und festgenommen werden. Gegen die Festnahme leistete er massiven

Widerstand, verhielt sich hoch aggressiv und beleidigte zudem die eingesetzten

Beamten. Laut Alkoholtest hatte er einen Pegel von 1,86 Promille.

Auf den Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Widerstand und

Beleidigung zu. Der Sachschaden durch die eingeschlagene Scheibe wird auf 3.000

Euro geschätzt. |cri

Mutmaßlichen Schläger festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Ein 20-Jähriger wird verdächtigt, in der Nacht zum

Samstag bei einer Schlägerei in der Altstadt mindestens eine Person leicht

verletzt zu haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stritt sich der

20-Jährige mit zwei anderen Gästen in einer Kneipe am St.-Martins-Platz. Dabei

schlug er einem 19-Jährigen ins Gesicht. Der Verdächtige verfolgte sein Opfer,

als dieses bereits die Gaststätte verlassen hatte. Vor dem Wirtshaus attackierte

der 20-Jährige den Geschädigten erneut und flüchtete. Der 19-Jährige wurde

leicht verletzt. Alarmierte Polizeikräfte eilten dem mutmaßlichen Schläger

hinterher. In der Nähe des Pfalztheaters stellten Beamte den 20-Jährigen zur

Rede. Der alkoholisierte Mann verhielt sich aggressiv und gewaltbereit. Er wurde

vorsorglich gefesselt und zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen die

polizeilichen Maßnahmen setzte sich der Verdächtige zur Wehr.

Passanten filmten das Geschehen mit Smartphones, weshalb die Polizei darauf

hinweist, dass das Verbreiten dieser Videoaufnahmen, zum Beispiel in den

Sozialen Medien, strafbar sein kann.

Gegen den 20-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und des

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. |erf

Polizei sucht Fahrer eines weißen Geländewagens

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls am Freitag in der Hackstraße sucht

die Polizei den Fahrer eines weißen Geländewagens. Der Mann wird verdächtigt mit

seinem Auto einen parkenden Pkw beschädigt zu haben. Der Unbekannte habe sich

noch den Schaden an dem roten Opel Astra angeschaut und mit einer Zeugin

gesprochen, dann fuhr er weg. Vermutlich lenkte der Mann einen weißen

Geländewagen mit Kaiserslauterer Zulassung. Die Polizei ermittelt wegen des

Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den

Unfall zur Mittagszeit beobachtet oder kann Hinweise zu dem Fahrer

beziehungsweise zu dem Geländewagen geben? Der Unfallverursacher könnte etwa 70

Jahre alt sein. Er hat weiße Haare. Zeugen, die Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Eine 65-Jährige wird verdächtigt, am Sonntagmorgen in

Morlautern zwei Autos zerkratzt zu haben. Die Frau war mit ihrem Hund in der

Kalckreuthstraße spazieren, als sie dabei beobachtet wurde, wie sie die

Fahrzeuge mit einem Schlüssel beschädigte. Beamte stellten Kratzer an den Autos

über die jeweils gesamte Fahrzeuglänge fest. Die 65-Jährige wurde von der

Polizei zur Rede gestellt. Die Verdächtige stritt die Vorwürfe ab. Die Polizei

leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Unaufweckbarer Fahrgast

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Nicht wach zu kriegen war am Sonntagmorgen der

Fahrgast eines Taxifahrers. Der 22-Jährige hatte sich am frühen Morgen von

Kaiserslautern nach Enkenbach-Alsenborn fahren lassen. Er war alkoholisiert.

Während der Fahrt schlief der Mann ein. Am Zielort angekommen, wollte ihn der

Taxifahrer wecken – vergebens. Alle Mühe half nicht, ihn wach zu kriegen. Der

22-Jährige schlief tief und fest. Als der Taxifahrer nicht mehr weiterwusste,

verständigte er die Polizei. Mit vereinten Kräften gelang es, den 22-Jährigen zu

wecken. Er entrichtete den Fahrtpreis und wurde von den Beamten sicher nach

Hause begleitet. |erf

Parkendes Auto in den Vorgarten geschoben

Kaiserslautern (ots) – Durch die Wucht des Aufpralls landete in der Nacht zum

Sonntag bei einem Unfall in Morlautern ein parkendes Auto im Vorgarten eines

Wohnhauses. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wird verdächtigt, Fahrerflucht

begangen zu haben.

Am Sonntagmorgen meldete sich die Fahrerin eines Kleinwagens bei der Polizei.

Sie hatte ihr Auto über Nacht auf der Straße geparkt, am Morgen stand das

Fahrzeug in einem Vorgarten im Kieferberg. Offensichtlich war jemand gegen den

Pkw gekracht und hatte sich danach von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei

sicherte Unfallspuren und Fahrzeugteile. Die Beamten leiteten ein

Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein. Der Schaden wird auf mindestens

4.000 Euro geschätzt.

Am Vormittag meldete sich schließlich eine 44-Jährige bei der Polizei und gab

an, in der Nacht einen Unfall verursacht zu haben. Sie sei in Morlautern mit

ihrem Auto gegen einen roten Kleinwagen gestoßen. Die Frau klagte über

Schmerzen. Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wie sich

herausstellte passten die aufgefundenen Fahrzeugteile zu ihrem Auto. Der Frau

wird vorgeworfen, für den Unfall verantwortlich zu sein und sich unerlaubt von

der Unfallstelle entfernt zu haben. Sie blickt jetzt einem Strafverfahren

entgegen. |erf

Tennis-Ausrüstung gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag aus einem Auto

in der Max-Planck-Straße die Tennis-Ausrüstung eines 13-Jährigen gestohlen. Die

Sachen befanden sich im unverschlossenen Wagen eines Angehörigen. Diebe rissen

sich die Sporttasche mit einem Tennisschläger, Schuhen, Schlüsselbund und

Mitgliedskarte eines Tennisclubs unter den Nagel. Die Höhe des Schadens steht

aktuell nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hochspeyer (ots) – Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 8.000

Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Vormittag auf

der Bundesstraße 48, zwischen Hochspeyer und Frankenstein ereignete. Gegen 08:30

Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit ihrem

Fahrzeug die Bundesstraße aus Frankenstein kommend in Richtung Hochspeyer. Im

Verlauf einer Kurve fuhr sie zu weit nach links und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 55-Jährigen aus dem

Landkreis Kaiserslautern. Deren Fahrzeug geriet ins Schleudern, drehte sich,

touchierte anschließend die Seitenleitplanke und kam letztlich auf der Fahrbahn

zum Stehen. Beide Personen wurden leicht verletzt. Deren Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |pvd

Sachbeschädigung an Protestantischer Kirche

Heiligenmoschel (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, den 18.08.2020 bis Freitag,

den 21.08.2020, 10:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der

Protestantischen Kirche in Heiligenmoschel. Ein bislang unbekannter Täter warf

mehrere Steine gegen ein Kirchenfenster, welches hierbei beschädigt wurde. Es

entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise

nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631/369-2150, bzw.

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen. |pvd

Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet

Mehlingen (ots) – Am gestrigen Freitagnachmittag wurde aus einem verschlossenen

Auto eine Handtasche entwendet. Das Fahrzeug stand zwischen 16:35 Uhr und 17:30

Uhr im Bereich des Sportparks Rote Teufel, in der Werner-Liebrich-Straße, als

ein bislang unbekannter Täter das Fenster der Beifahrerseite zum Platzen brachte

und aus dem Fahrzeug eine Handtasche entwendete. Unter Umständen kommt ein

Mountainbike-Fahrer als Täter in Frage, der sich zur Tatzeit in der Nähe der

Örtlichkeit aufhielt. Dieser sei ca. 25 bis 30 Jahre alt, habe eine sportliche

Figur und trug einen Rucksack. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern

unter 0631/369-2620, bzw. kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen. |pvd