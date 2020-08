Einbruch in Autowerkstatt, Weilburg, Frankfurter Straße, Sonntag, 23.08.2020, 01.00 Uhr bis 04.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag hatten es Einbrecher in der Frankfurter Straße in Weilburg auf eine dortige Autowerkstatt abgesehen. Die Unbekannten überwanden einen Zaun auf der Gebäuderückseite und schlugen im Anschluss eine Scheibe des Gebäudes ein. Durch das Fenster verschafften sich die Einbrecher dann Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten aus diesem unter anderem zwei Tablets. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Kraftrad entwendet, Limburg, Raiffeisenstraße, Samstag, 15.08.2020, 16.00 Uhr bis Freitag, 21.08.2020, 08.30 Uhr

(si)Zwischen Mitte August und Freitag letzter Woche wurde in der Raiffeisenstraße in Limburg ein Kraftrad der Marke Honda im Wert von rund 3.000 Euro entwendet. An dem schwarz-grauen Zweirad, welches hinter einem dortigen Carport stand, war das amtliche Kennzeichen LM-JE 75 angebracht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Fahrstuhl beschädigt, Weilburg, Mauerstraße, Donnerstag, 20.08.2020, 15.30 Uhr

(si)Am Donnerstagnachmittag wurde in der Mauerstraße in Weilburg die Fahrstuhltür eines dortigen Parkhauses erheblich beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge soll es sich bei dem Täter um einen etwa 15 bis 20 Jahre alten und 170 cm bis 175 cm großen Mann gehandelt haben. Dieser sei schlank gewesen und habe dunkle kurze Haare gehabt. Bekleidet sei der Mann mit einem grünen Oberteil, einer kurzen dunklen Hose und schwarzen Schuhen gewesen. Zudem habe der Unbekannte eine Umhängetasche bei sich gehabt. Der an der Fahrstuhltür entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Vandalen wüten in Niederhadamar, Hadamar-Niederhadamar, Pfortenstraße, Mainzer Landstraße, Samstag, 22.08.2020, 19.30 Uhr bis Sonntag, 23.08.2020, 09.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag haben Vandalen in Niederhadamar gewütet. Die Unbekannten beschmierten in der Pfortenstraße sowohl den Schaukasten, als auch die Türen einer dortigen Kirche mit Farbe. Zudem wurde ein Hinweisschild zum Gemeindezentrum im Bereich der Pfortenstraße/Pfarrweg sowie eine Blitzeranlage in der Mainzer Landstraße ebenfalls mit Farbe besprüht. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen im Kreis Limburg-Weilburg, Kreisgebiet Limburg-Weilburg, Mittwoch, 19.08.2020

(si)Im Laufe des Mittwoches wurden durch Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen im Kreis Limburg-Weilburg Verkehrskontrollen mit einem speziellen Augenmerk auf Motorräder durchgeführt. Kontrolliert wurden dabei insgesamt 92 Fahrzeug sowie 86 Personen. Dabei stellten die Beamten 23 Ordnungswidrigkeiten sowie drei Straftaten fest. Davon waren 14 Fahrzeug technisch so verändert worden, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Unter diesen 14 Fahrzeugen waren auch sechs Motorräder.

Geschwindigkeitsmessungen führten die Beamten insbesondere auf der Bundesstraße 49 in Fahrtrichtung Weilburg durch. Dabei wurden 296 Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellte. Spitzenreiter war ein Fahrzeug, welches mit 180 Stundenkilometern anstatt den erlaubten 100 km/h gemessen wurde. Insgesamt waren neun Fahrer so schnell unterwegs, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen fiel den Beamten zudem ein 3er BMW mit rasanter und rücksichtloser Fahrweise auf (s. hierzu Pressemeldung vom 20.08.2020). Zudem geriet ein 20 Jahre alter Mann aus Waldbrunn ins Visier einer Zivilstreife. Das Fahrzeug fiel den Beamten aufgrund seiner schnellen Fahrweise auf. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, das der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel mit seinem Pkw unterwegs war. Gegen den 20 Jahre alten Fahranfänger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Meldungen vom Wochenende

Limburg (ots)

Diebstahl Tatort: 65604 Elz, Hadamarer Straße Tatzeit: So., 16.08.2020, 11:25 Uhr Im Verkaufsraum einer Tankstelle hatte eine Geschädigte ihre Sonnenbrille im Wert von etwa 220 Euro liegen gelassen. Diese wurde von einer unbekannten Person entwendet. Person soll weiblich, etwa 175 cm groß gewesen sein. Sie hatte dunkelbraune Haare und trug ein schwarzes Kleid. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Kopfhörer Tatort: 65627 Elbtal-Hangenmeilingen Tatzeit: zw. Fr., 21.08.2020, 13:30 Uhr und Sa., 22.08.2020, 16:00 Uhr Eine 15-Jährige wird verdächtigt, einer anderen 15-Jährigen am Sportplatz Kopfhörer im Wert von etwa 180 Euro aus einem Rucksack entwendet zu haben. Die Ermittlungen dauern noch an.

Körperverletzung Tatort: 65594 Runkel Tatzeit: Sa., 22.08.2020, 07:50 Uhr Im Rahmen von Streitigkeiten packt ein 49-Jähriger Tatverdächtiger einen 29-Jährigen am Hals, wobei dieser leichte Verletzungen davonträgt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung Tatort: 65589 Hadamar-Niederhadamar, Maria-Mathi-Straße Feststellungszeit: Sa., 22.08.2020, 04:00 Uhr Unbekannte rissen eine Straßenbeschilderung mitsamt Pfosten und Betonfuß aus dem Boden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Vers. Diebstahl einer Klimaanlage Tatort: 65552 Limburg-Eschhofen, Vincenz-Pallotti-Straße Tatzeit: Sa., 22.08.2020, 02:50 Uhr Unbekannte versuchten, eine an einem Firmengebäude außen angebrachten Klimaanlage zu entwenden. Dazu wurde schon eine Abdeckung eines Kabelschachtes geöffnet. Ansonsten war die Klimaanlage unbeschädigt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl Tatort: 65549 Limburg, Werner-Senger-Straße Tatzeit: Sa., 22.08.2020, zw. 15:30 und 15:50 Uhr In dem Kaufhaus wurde einer Geschädigten aus einem Rucksack die Geldbörse mit Bargeld und verschiedenen Bankkarten, Ausweis und Führerschein entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl Tatort: 65589 Hadamar-Oberweyer, Oberzeuzheimer Straße Tatzeit: zw. Mo., 17.08.2020, 19:00 Uhr und Sa., 22.08.2020, 18:00 Uhr Im besagten Zeitraum wurden 2 Mülltonnen (Schwarze Tonne 240 l) von einem Anwesen entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten Unfallort: 65597 Hünfelden, Sonntagstraße Unfallzeit: Sa., 22.08.2020, 19:35 Uhr Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug die Hehnerstraße in Hünfelden-Mensfelden in Richtung Sonntagstraße. Ein 47-Jähriger fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Beim Übergang von der Sonntagstraße in die Hehnerstraße befindet sich eine abknickende Vorfahrt, welcher der 47-Jährige folgen wollte. Der 20-Jährige beabsichtigte, die Vorfahrtstraße zu verlassen, um geradeaus weiterzufahren, es kam unter Missachtung der Vorfahrt zum Zusammenstoß, wobei der 47-jährige Fahrer verletzt wurde. Er erlitt diverse Prellungen.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Unfallort: 65589 Hadamar, Hundsanger Straße Unfallzeit: Sa., 22.08.2020, 23:10 Uhr Ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr die Hundsanger Straße in Fahrtrichtung Hadamar-Stadtmitte. Vermutlich durch Alkoholeinfluss geriet der Radfahrer gegen den Bordstein und stürzte. Dabei erlitt er diverse Verletzungen am Oberkörper, welche ärztlich versorgt werden mussten. Aufgrund des Alkoholeinflusses wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Sachbeschädigung an Pkw Tatort: 35789 Weilmünster, Hauptstraße Tatzeit: Nacht zum 23.08.2020 In der Nacht zum 23.08.20 wurden gleich zwei BMWs, die in Weilmünster in der Hauptstraße Höhe der Hausnummern 33 und 35 abgestellt waren, von Unbekannten beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1000 EUR, die Fahrzeugfronten wurden zerkratzt, die Scheibenwischer wurden verbogen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: 65618 Selters-Niederselters, L3449 in Höhe Anton-Spangemacher-Straße Tatzeit: Samstag, 22.08.2020, 05:13 Uhr Sachverhalt: Der Fahrer eines Rollers befuhr die L3449 aus Richtung Münster kommend in Richtung Selters Ortsmitte. Im Kreuzungsbereich der Anton-Spangemacher-Straße bemerkte er, dass ein vorausfahrender PKW hinter einer Verkehrsinsel wenden wollte und führte daher umgehend eine Bremsung durch. Aufgrund der plötzlichen Bremsreaktion und der nassen Fahrbahn stürzte der Rollerfahrer und schlitterte mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn. Am Roller entstand Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß mit dem PKW kam es nicht. Der Fahrer des Rollers zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 65549 Limburg, Ste.-Foy-Straße 24 Tatzeit: Donnerstag, 20.08.2020, 16:45 Uhr Sachverhalt: Ein unbekannter Täter näherte sich einem geparkten Toyota Corolla in grauer Farbe. Im Vorbeigehen zerkratzte der Mann mit einem unbekannten Gegenstand die hintere Tür der Beifahrerseite. Der Täter konnte beobachtet werden. Es handelt sich um einen Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild. Athletische Figur, ca. 175 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Der Täter hatte schwarze, kurze Haare und ein rundliches Gesicht. Er trug Arbeitskleidung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Hinweise auf die Person nimmt die Polizei in Limburg unter der Nummer 06431 91400 entgegen.

Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Neumarkt Tatzeit: Freitag, 21.08.2020, 13:22 Uhr Sachverhalt: In der Fußgängerzone von Limburg kam es zwischen einem 32-jährigen Mann und einem 19-jährigen Mann zu Beleidigungen. Die Streitigkeit entwickelten sich zu einer Schlägerei, in deren Verlauf die Kontrahenten sich gegenseitig schlugen und traten. Die Personen konnten getrennt werden. Der Sachverhalt wurde durch die Polizei vor Ort aufgenommen. Strafanzeigen wurden gegen beide Beteiligten gefertigt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tatort: L 3323 von Weinbach kommend in Fahrtrichtung Aumenau Tatzeit: Freitag, 21.08.2020, 18:45 Uhr Sachverhalt: Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Freitag, gegen 18.45 Uhr auf der L 3323 zwischen Weinbach und Aumenau. Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Weinbach kam im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall von seinem Krad geschleudert und rutschte, wie das Motorrad in das angrenzende Feld. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Die 53-jährige Beifahrerin aus dem Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 58-jährige Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000EUR.