Nach handfester Auseinandersetzung verletzt, Hattersheim am Main, Hans-Riggenbach-Straße, Freitag, 21.08.2020, gegen 22:00 Uhr,

(ka)Bei einem Streit mit einer anschließenden handfesten Auseinandersetzung ist ein 43-Jähriger am Freitagabend in Hattersheim am Main verletzt worden. Der Geschädigte soll Limburg-Weilburg: Die Polizei-Newseigenen Aussagen zufolge gegen 22:00 Uhr in der Hans-Riggenbach-Straße von einem unbekannten Täter zunächst geschlagen und im weiteren Verlauf getreten worden sein. Der 43-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. Der flüchtige Täter soll den Angaben des Geschädigten zufolge ca. 190cm groß und von einer kräftigen Statur gewesen sein. Er habe kurze blonde Haare, ein schwarzes Unterhemd sowie eine kurze Hose getragen. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu wenden.

Einbruch in Gaststätte gescheitert, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Hauptstraße, Sonntag, 23.08.2020, gegen 04:40 Uhr,

(ka)Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags versucht in eine Gaststätte in Bad Soden am Taunus einzubrechen. Gegen 04:40 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster der Gaststätte in der Hauptstraße im Ortsteil Neuenhain auf und lösten nach derzeitigem Ermittlungsstand dabei den Alarm am Gebäude aus. Zeugen, die den Alarm wahrgenommen hatten, könnten die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört haben, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Einer der Einbrecher soll nach Aussage der Zeugen ein Mann gewesen sein, der ein Oberteil mit einer Kapuze sowie eine dunkle kurze Hose getragen haben soll. Er habe zudem ein rotes Brecheisen mit sich geführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise zum Tathergang und den möglichen Tätern unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu übermitteln.

Zwei Fälle von Katalysator-Diebstählen, Hochheim am Main / Eppstein-Vockenhausen, Stettiner Straße / Taunusstraße, Donnerstag, 23.07.2020 bis Samstag, 22.08.2020

(ka)In zwei weiteren Fällen sind Diebstähle von Katalysatoren im Main-Taunus-Kreis festgestellt und zur Anzeige gebracht worden. Die 49-jährige Halterin eines silberfarbenen Opel Astra bemerkte bereits am 13.08.2020 beim Fahren, dass an ihrem in der Stettiner Straße in Hochheim am Main geparkten Fahrzeug nach einer längeren Abstellphase ungewöhnlich laute Geräusche zu vernehmen waren. Ein anschließender Besuch in einer KFZ-Werkstatt zeigte, dass der Katalysator ihres Opel entwendet worden war. In ähnlicher Weise stellte auch ein 21-Jähriger im Verlauf des vergangenen Samstags in Eppstein-Vockenhausen fest, dass sein weißer Mitsubishi Galant sehr laute Geräusche beim Anlassen des Motors von sich gab, nachdem er das seit dem 17.08.2020 in der Taunusstraße abgestellte Fahrzeug wieder bewegen wollte. Durch die eigene Inaugenscheinnahme bemerkte der junge Mann, dass unbekannte Täter den Katalysator des Mitsubishi gestohlen hatten. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die Diebe, ein Zusammenhang mit den weiteren Fällen der jüngsten Vergangenheit erscheint nach derzeitigem Ermittlungsstand als wahrscheinlich. Sofern Zeugen Beobachtungen in diesen beiden Fällen gemacht haben könnten, können sich diese an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 wenden.

Stillgelegtes Kleinkraftrad entwendet, Sulzbach (Taunus), Keltenweg, Samstag, 22.08.2020, 13:00 Uhr bis Sonntag, 23.08.2020, 04:20 Uhr,

(ka)In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen ist das stillgelegte Kleinkraftrad eines 19-Jährigen in Sulzbach (Taunus) durch unbekannte Täter entwendet worden. Der Halter des Motorrads der Marke „Yamaha“ bemerkte am Sonntag gegen 04:20 Uhr, dass sein bereits entstempeltes Krad mit dem amtlichen Kennzeichen „MTK-TF 48“ vom Straßenrand des Keltenwegs gestohlen wurde. Das Motorrad habe nach Angaben des Geschädigten aufgrund einer leeren Batterie und einer eingerasteten Lenkersperre weder geschoben, noch gefahren werden können. Sofern Zeugen den Tathergang und mögliche Täter beobachtet haben könnten, melden sich diese bitte bei der ermittelnden Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

Leicht verletzt nach Zusammenstoß auf Kreuzung, Hofheim am Taunus, Wilhelmstraße / Cohausenstraße, Sonntag, 23.08.2020, gegen 22:05 Uhr,

(ka)Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Hofheim am Taunus sind am Sonntagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 22:05 Uhr befuhr ein 24-jähriger Audi-Fahrer mit seiner 22-jährigen Beifahrerin die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung der Lorsbacher Straße. Ein 23-Jähriger, der mit seinem Opel Corsa auf der Cohausenstraße ebenfalls in Richtung der Lorsbacher Straße unterwegs war, soll aktuellen Ermittlungen zufolge im Kreuzungsbereich zur Wilhelmstraße das dortige Stoppschild missachtet und ungebremst in die Kreuzung eingefahren sein. Dabei habe der mutmaßliche Unfallverursacher den Audi-Fahrer übersehen und sei zunächst gegen das Fahrzeug, gegen eine Hauswand und einen dort platzierten Stromverteilerkasten gefahren. Die 22-jährige Beifahrerin des Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 23-jährige Opel-Fahrer konnte nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort entlassen werden. Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben, wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweise an die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

Leicht verletzt nach Kollision mit Pkw, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Abfahrt L3266 Samstag, 22.08.2020, 10:55 Uhr,

(ka)Eine 26-jährige Fahrerin eines Audi sowie ihre 50-jährige Beifahrerin sind am Samstagvormittag bei einem Unfall in Sulzbach (Taunus) verletzt worden. Die beiden Frauen befuhren mit ihrem Audi die Straße „Main-Taunus-Zentrum“ in Richtung der Bundesstraße 8, als zeitgleich ein 55-Jähriger mit seinem Mitsubishi die Abfahrt aus Richtung der L3266 kommend in Richtung des Einkaufszentrums unterwegs war. Dabei soll der 55-jährige mutmaßliche Unfallverursacher das Stopp-Schild übersehen und der jungen Audi-Fahrerin die Vorfahrt genommen haben. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen die 26- und die 50-Jährige leichte Verletzungen erlitten und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Vom Parkplatz ins Gebüsch, Hattersheim am Main, An der Taunuseisenbahn, Samstag, 22.08.2020, gegen 22:00 Uhr,

(ka)Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sind zwei junge Frauen mit ihrem Fahrzeug am Samstagabend in Hattersheim am Main von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gebüsch gefahren. Gegen 22:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein schwarzer Renault Twingo seinen Angaben zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit im Parkplatzbereich eines Lebensmittelmarktes der Straße „An der Taunuseisenbahn“ unterwegs gewesen und mutmaßlich aufgrund des daraufhin folgenden Kontrollverlustes über das Fahrzeug in ein Gebüsch gefahren sein soll. Die hinzugezogenen Rettungskräfte stellten nach ihrer Ankunft am Unfallort die 18-jährige Fahrerin des Renault sowie ihre 17-jährige Beifahrerin fest. Die jungen Frauen erlitten einen Schock und wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfallflucht nach Zusammenstoß an Ampel, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße / Frankenstraße, Samstag, 22.08.2020, gegen 10:25 Uhr,

(ka)Zu einer Unfallflucht ist es am Samstagmorgen in Hofheim am Taunus gekommen. Der 51-jährige Fahrer eines weißen Volvo XC90 befuhr am Samstag gegen 10:25 Uhr die Rheingaustraße in Hofheim-Marxheim und musste verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Aktuellen Ermittlungen zufolge sei dabei eine mit ihrem Pkw vermutlich auf dem Gehweg stehende Person beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen den Volvo des Geschädigten gefahren. Der 51-Jährige konnte seiner Aussage zufolge kein weiteres Fahrzeug im Rückspiegel erkennen und fuhr zunächst nach rechts in die Frankenstraße, um den Schaden in Augenschein zu nehmen. Die mutmaßlich unfallverursachende Person flüchtete jedoch unerkannt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu wenden.

Mehrere Verstöße bei Gaststätten-Kontrollen festgestellt, Flörsheim am Main, Kapellenstraße / Bahnhofstraße, Freitag, 21.08.2020, 23:00 Uhr bis Samstag, 22.08.2020, 02:30 Uhr,

(ka)Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollaktion von Einsatzkräften der Polizeidirektion Main-Taunus, dem Ordnungsamt Flörsheim, der Steuerfahndung Wiesbaden, dem Hauptzollamt Darmstadt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Flörsheim am Main, sind in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt vier Gaststätten im Flörsheimer Stadtgebiet kontrolliert und diverse Verstöße geahndet worden. Die Einsatzkräfte stellten dabei insbesondere Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona-Richtlinien fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Gaststätten-Betreiber und die betroffenen Personen ein. Darüber hinaus konnten weitere Verstöße aufgrund der teilweise schlechten Hygienezustände und wegen des unzureichenden Brandschutzes in einem Objekt festgestellt werden. In der Verantwortung des Hauptzollamtes Darmstadt wurden in einer Gaststätte rund 16kg Tabak sichergestellt und ein entsprechendes Steuerstrafverfahren eingeleitet.

