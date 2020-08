Neustadt: TREPPENHAUSKONZERTE 2020/2021 ab 03. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Die Kombination aus hochkarätigen Musiker/innen, Einzelausstellung regionaler Künstler/innen, und Ausschank/ Fingerfood bilden den idealen Rahmen für ein perfektes Wochenende. Aufgrund der Abstandsregelungen Covid-19 machen die „TREPPENHAUSKONZERTE“ unserer Villa Böhm in dieser Saison „Corona-Urlaub“ in der attraktiven Location der Tanzmanufaktur Neustadt.

Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG begrüßt Sie mit einem kostenlosen Glas Secco.

03.10.2020 – Zobel & Schwarz

14.11.2020 – Nosie Katzmann & Tom

12.12.2020 – Kosho & Joo Kraus

16.01.2021 – Stelter, Baldu, Neigel

06.02.2021 – Ty le Blanc & Wesley G

06.03.2021 – Jazzy Simon & Dennis Jenne

Tanzmanufaktur Neustadt (Rosslaufstraße 16a).