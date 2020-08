Fahrender Presslufthammer aus dem Verkehr gezogen

Bellheim (ots) – Wegen technischer Veränderungen wurde ein Auto bereits am Donnerstagabend 20.08.2020 um 22 Uhr in der Bahnhofstraße sichergestellt. Der Wagen war auf Grund des nicht zu überhörenden Lärms einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und wurde daraufhin kontrolliert. Eine entsprechende Geräuschpegelmessung durch die Polizeibeamten erbrachte den Verdacht, dass der 21-jährige Fahrer die Auspuffanlage manipuliert hatte. Bei einer Begutachtung des Fahrzeuges durch einen Sachverständiger am Freitag stellte sich heraus, dass das Fahrzeug einen Lärmpegel von über 120 Dezibel erreicht.

Dieser Wert entspricht vergleichsweise der Lautstärke einer Kettensäge beziehungsweise einem Presslufthammer. Die Betriebserlaubnis ist somit erloschen, das Fahrzeug darf nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Tempo 30 überwacht

Bellheim (ots) – Ein Geschwindigkeitsverstoß wurde bei einer Verkehrsüberwachung in der Hammerstraße am Samstagabend zwischen 19.50 und 20.30 Uhr geahndet. Bei erlaubten 30 km/h wurde eine Anwohnerin mit 45 km/h gemessen und gebührenpflichtig verwarnt. Weiterhin hatte ein Fahrer seine Fahrzeugpapiere nicht mitgeführt und muss diese im Nachgang bei der Polizeidienststelle vorzeigen.

Acker in Brand geraten

Lingenfeld (ots) – Wegen eines brennenden Ackers rückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Westheim und Lingenfeld sowie der Polizeiinspektion Germersheim am Sonntagmittag 23.08.2020 gegen 15.30 Uhr gemeinsam zu einem Einsatz in die Obergartenstraße aus.

Eine Fläche von zirka 3000 Quadratmeter Ackerfläche sowie ein angrenzender Zaun und eine Hecke wurden hierbei in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird auf zirka 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9590 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.