Ludwigshafen: 37-Jähriger wird geschlagen und getreten

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Sonntag 23.08.2020 auf Montag 24.08.2020 gegen Mitternacht, wurde ein 37-jähriger Ludwigshafener in der Wittelsbachstraße von 2 Männern angegriffen, geschlagen und getreten. Der 37-Jährige wurde zuvor von den beiden Angreifern und einem weiteren Mann angesprochen und um Hilfe gebeten.

Als der 37-Jährige dies jedoch ablehnte, wurde er von den beiden Männer attackiert. Die Angreifer, ein 26-jähriger und ein 36-jähriger Ludwigshafener, waren deutlich alkoholisiert.

Sie verweigerten einen Atemalkoholtest. Ihnen wurde auf der Polizeidienststelle, zur Feststellung ihrer Schuldfähigkeit, eine Blutprobe entnommen. Da die Männer weiter aggressiv waren, mussten sie die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Zeugen gesucht – Unfall in der Ulrich-von-Hutten-Straße

Ludwigshafen (ots) – Am 24.08.2020 gegen 12 Uhr kam es an der Kreuzung Ulrich-von-Hutten-Straße und Dürkheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Kind, das auf dem Fahrrad fuhr, von einem Auto erfasst. Das Mädchen blieb dabei offensichtlich unverletzt. Sie fuhr unmittelbar nach dem Unfall in Richtung Buschweg. Das Mädchen sei zwischen 10-11 Jahre alt, hatte dunkelbraune lange Haare mit Pony.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs suchen wir das Mädchen sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer etwas gesehen hat oder das Mädchen kennt, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 23.08.2020 gegen 18:45 Uhr kam es an der Kreuzung Breite Straße / Bergstraße / Alte Weinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 58-jährige Radfahrer habe an der Kreuzung die Vorfahrt einer 66-jährigen Autofahrerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Radfahrer stürzte. Der Radfahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Unfall mit Schadenshöhe von 12.000 Euro

Ludwigshafen (ots) – Ein 22-Jähriger, der am Sonntag 23.08.2020 gegen 06:10 Uhr übermüdet und alkoholisiert Auto fuhr, verursachte einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mindestens 12.000 Euro. Er fuhr in der Frankenthaler Straße gegen das parkende Auto einer 22-Jährigen. Dieses wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen das Rolltor einer Kfz-Werkstatt geschleudert. Der 22-Jährige lenkte nach der Kollision in die Gegenrichtung und fuhr außerdem gegen das Auto eines 60-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.96 Promille.

In Büroräumlichkeiten eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am 23.08.2020, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, gelang es Unbekannten sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten eines Fleischhandels im Hedwig-Laudien-Ring zu verschaffen. Die Täter durchwühlten die Räume und stahlen u.a. Werbemittel sowie Bargeld. Insgesamt entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) – In der Mannheimer Straße wurde am 23.08.2020 gegen 5:50 Uhr ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand auch an einem danebenstehenden Container ein Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.