Geschädigter wird nach Verkehrsunfall gesucht

Maxdorf (ots) – Am Sonntag 23.08.2020 gegen 11:30 Uhr kam es in der Staufer Straße in Maxdorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und schätzte hierbei den Abstand zum hinter ihm geparkte PKW falsch ein. Da er den Halter des beschädigten PKW nicht kannte, wollte der Fahrer zur nächsten Polizeidienststelle fahren um den Schaden zu melden. Zwischenzeitlich fuhr das beschädigte Fahrzeug weg. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Bei dem beschädigten PKW soll es sich um eine rote Limousine handeln. Der Schaden müsste sich im Bereich der vorderen Stoßstange befinden. Der Fahrzeughalter, beziehungsweise Zeugen, welche Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.