Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – 23.08.2020, 19:10 Uhr – Gegen einen 36-jährigen Speyerer leitete die Polizei am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ein. Ein Anrufer teilte zuvor eine betrunkene Person in einem BMW mit laufendem Motor am JudoMaxx in der Butenschönstraße mit.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten diese den 36-Jährige auf dem Fahrersitz seines Pkw mit eingeschalteten Abblendlicht antreffen. Er räumte zunächst ein, zuvor mit dem Fahrzeug an die Örtlichkeit gefahren zu sein.

Da bei ihm deutlicher Atemalkohol wahrgenommen werden konnte, wurde ihm von den Polizeibeamten ein Alkoholtest angeboten. Diesen lehnte er ab. Ihm wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein, Fahrzeugschein und der Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei einbehalten.

Brand von Rollcontainern

Speyer (ots) – 24.08.2020, 01:38 Uhr – In einem Hinterhof in der Großen Greifengasse kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht von Sonntag auf Montag zum Brand mehrerer Rollcontainer, die mit Verpackungsmaterial eines angrenzenden Verkaufsmarktes gefüllt waren. Durch das Feuer entstand Sachschaden an einer Hauswand sowie einer Dachterrasse. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr Speyer, welche mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Speyer (ots) – 21.08 – 22.08.2020, 19-10:40 Uhr – Unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Friseurgeschäft in der Gutenbergstraße einzubrechen. An einem Fenster konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden, ein Eindringen in die Räumlichkeiten des Friseurs scheiterte jedoch offensichtlich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Gutenbergstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.