Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 23.08.2020 gegen 16:15 Uhr, wird ein 68-jähriger Frankenthaler von Zeugen beobachtet, wie dieser mit seinem Fahrrad mittig den Frankenthaler Foltzring in sogenannten Schlangenlinien befährt. Um einem nachfolgenden Fahrzeug Platz zu machen, fährt der Radfahrer an den rechten Fahrbahnrand, wo er durch den Bordstein zu Fall kommt.

Durch den Sturz zieht sich der Frankenthaler Schürfwunden zu. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von zwei Promille. Gegen den Fahrradfahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm wird eine Blutprobe entnommen.

Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum von Samstag 22.08.2020 gegen 23:59 Uhr bis Sonntag, 23.08.2020 gegen 08:00 Uhr, brechen bislang unbekannte Täter einen Transporter Opel Movano auf, welcher im Foltzring von Frankenthal im Bereich der Hausnummer 54 zum Parken abgestellt ist. Sie entwenden mehrere Werkzeugkoffer samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.