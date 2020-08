Darmstadt

Dreister Trickdieb erbeutet Handtasche von Beifahrersitz

Darmstadt (ots) – Ein dreister Trickdieb hat am Sonntagabend (23.8.) sein Unwesen am Steubenplatz getrieben. An einer roten Ampel war der Unbekannte gegen 21.45 Uhr an ein dort wartendes Auto herangetreten und hatte die Autofahrerin angesprochen. Unter dem Vorwand ihr Reifen sei defekt, nutzte der Täter einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit, riss plötzlich die Beifahrertür auf und schnappte sich seine Beute. Im Anschluss trat er die Flucht an. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat den Fall übernommen. Die Beamten suchen Augenzeugen des Vorfalls und bitten Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Streit zwischen zwei Männern eskaliert – 45-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Darmstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen 22.8.2020 kam es gegen 5.15 Uhr es in der Darmstädter Innenstadt auf offener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die zusammen auf der Rheinstraße in Richtung Luisenplatz liefen.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Streit kurz vor dem Luisenplatz eskaliert und ein 45-jähriger Mann aus Darmstadt, als Streitbeteiligter, durch Messerstiche schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht hinsichtlich der Schwere seiner Verletzungen keine Lebensgefahr mehr.

Passanten waren auf den Verletzten aufmerksam geworden und hatten die Rettungskräfte alarmiert. Die hierauf sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienlich Angaben machen können , werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Wegen einem Joint? – Rennradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Darmstadt (ots) – Um nicht mit mindestens einen Joint erwischt zu werden, ist am Samstag (22.8.) ein Fahrradfahrer aus der Rudolf-Müller-Anlage vor der Polizeikontrolle geflüchtet. Trotz Ansprache über die Außenlautsprecher, eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn raste der Rennradfahrer über die Darmstraße, Teichhausstraße, Lindenstraße bis zur Kaplaneigasse.

Auf dem Weg mussten Passanten dem Flüchtenden Platz machen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Nichtsdestotrotz stürzte der Radfahrer zwei Mal auf seinem Weg und konnte sich immer wieder aufrappeln, um die Flucht fortzusetzen. Nach dem zweiten Sturz in der Kaplaneigasse warf der Mann einen Joint weg, der im Nachgang sichergestellt worden ist. Beim kurzen Aufeinandertreffen zwischen Radfahrer und Polizeistreife versuchten die Ordnungshüter den Mann mit einfacher körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray dingfest zu machen. Unbeeindruckt und offensichtlich unverletzt konnte er wieder das Rad besteigen und ohne Feststellung seiner Personalien wegfahren.

Täterbeschreibung:

Der zwischen 25 und 30 Jahre alte Mann soll ein osteuropäisches Aussehen haben. Er war mit einem weißen Oberteil bekleidet. Auf dem Rücken trug der Rennradfahrer einen schwarzen Rucksack.

Wer den Gesuchten kennt oder Hinweise zu ihm geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium, Abteilung Diensthundewesen. Telefon: 06151 / 9690.

Im Streit Pfefferspray versprüht

Darmstadt (ots) – Während eines Streits zwischen mehreren Personen wurde am frühen Sonntagmorgen (23.8.) Pfefferspray versprüht. Eine 21-Jährige und ein 26 Jahre alter Mann wurden von dem Sprühstrahl getroffen und erlitten leichte Augenreizungen.

Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Eine Anwohnerin meldete gegen 6.35 Uhr die lautstarke Auseinandersetzung in der Kaplaneigasse der Polizei.

Täterbeschreibung:

Der Tatverdächtige mit schwarzen kurzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild konnte flüchten. Der etwa 1,75 Meter große Mann trug zur Tatzeit eine schwarze Hose und ein

blaues T-Shirt.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt jetzt die Polizei (EDC). Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06151 / 969-3610.

Hakenkreuz in den Lack geritzt – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Ein im Bodelschwinghweg geparkter blauer Hyundai, Modell Grand Santa FE, ist in der Nacht zum Sonntag (22.-23.8.) von noch unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Kriminellen ritzten unter anderem ein Hakenkreuz in den Lack. Dabei wurde ein Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht.

Neben dem Verdacht der Sachbeschädigung hat die Polizei zudem ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verbotswidriger Organisationen eingeleitet. Zeugenhinweise zu den Tätern nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Ausgebremst und beraubt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dieburg/Klein-Zimmern (ots) – Nach einem Raub am späten Freitagabend 21.8.2020 auf der Kreisstraße 126 in Höhe eines Baumarktes in der Gemarkung Groß-Zimmern, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Gegen 24 Uhr war dort ein 18-Jähriger aus Groß-Zimmern, zusammen mit seiner 17-jährigen Begleiterin auf einem Roller in Richtung Dieburg unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Klein-Zimmern sollen sie plötzlich von einem dunklen Auto überholt, ausgebremst und zum Anhalten gebracht worden sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stiegen im Anschluss 4 noch unbekannte Männer aus dem Wagen aus, die es mutmaßlich auf den Rucksack des jungen Rollerfahrers abgesehen hatten.

Die Unbekannten traten an den 18- Jährigen heran, schubsten ihn zu Boden und entrissen ihm dabei seinen Rucksack. Danach ergriffen die Vier die Flucht. Der 18-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Eine sofort nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Gerau

Mit 2,33 Promille am Steuer – Polizei stoppt 35-Jährigen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Weil ein 35-Jähriger in der Nacht zum Sonntag 23.8.2020 unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und mit seinem Fahrzeug entlang der Industriestraße unterwegs war, stoppte ihn eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf.

Während der Verkehrskontrolle stellten die Ordnungshüter rasch den vorausgegangenen Alkoholkonsum fest. Ein im Anschluss durchgeführter Test zeigte 2,33 Promille an. Hier endete die Fahrt des 35 Jahre alten Mannes. Er musste die Beamten begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Modeladen im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Weil ein Modegeschäft in der Helvetiastraße im Zeitraum zwischen Samstagabend (22.8) und Sonntagmorgen (23.8.) in das Visier Krimineller fiel, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an der Ladentür zu schaffen, wodurch sich diese öffnete. Ob die ungebetenen Gäste im Geschäft waren und Beute machten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Katalysator ausgebaut und entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Riedstadt-Erfelden (ots) – Aus einem roten Volkswagen, der in der Nußallee abgestellt war, bauten Kriminelle den Katalysator aus und flüchteten mit der Beute unerkannt. Der Vorfall wurde der Polizei am Samstagabend (22.8.) gemeldet und kann ersten Erkenntnissen zufolge einige Tage zurückliegen.

Die Unbekannten hoben vermutlich mit einem Wagenheber das Auto an und entfernten daraufhin den Katalysator. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Ob dieser Diebstahl in Zusammenhang mit anderen gleichgelagerten Fällen steht, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Verdächtiges Paket an Umweltministerium geschickt Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen – Wer kann Hinweise zur Person geben?

Nauheim (ots) – Nachdem das niedersächsische Umweltministerium Mitte Mai 2019 ein verdächtiges Paket erhalten hat, wenden sich die Staatsanwaltschaft und Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera des mutmaßlichen Versenders an die Öffentlichkeit. Da die bisherigen Ermittlungen ergebnislos verliefen, hoffen die Beamten nun auf wichtige Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich der bislang unbekannte Tatverdächtige am Mittwoch, den 15. Mai 2019, gegen 10.12 Uhr, in eine Postfiliale in der Waldstraße. Von dort aus verschickte er ein Paket, indem sich eine Flasche mit Drähten befand. Dieses Paket ging ersten Erkenntnissen zufolge beim Gebäude des Umweltministeriums in Niedersachsen am Donnerstagmittag, den 16. Mai 2019, ein. Daraufhin überprüften Experten das verdächtige Paket und stellten eine Attrappe fest, die einer Bombe ähnelte.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass das Paket von dem Tatverdächtigen in Nauheim mit gefälschten Absenderdaten verschickt wurde. Da der Tatverdächtige in der Postfiliale von der Videokamera aufgezeichnet wurde, hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft mit der Veröffentlichung des Bildes jetzt auf Hinweise, die zu einer Identifizierung des Mannes führen.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen bezieht sich auf das Aufnahmedatum der Videokamera aus 2019, sodass mittlerweile Abweichungen zum äußeren Erscheinungsbild gegeben sein können. Der Tatverdächtige wird auf 40-60 Jahre geschätzt. Seine kurzen Haare weisen einen gräulichen Ansatz auf. Das Erscheinungsbild des Tatverdächtigen wird als europäisch beschrieben. Neben einer dunklen lederartigen Jacke, trug er bei Aufnahmen der Videokamera ein dunkles Oberteil mit einer dunklen Hose. Vermutlich trägt der Mann an der rechten Hand einen Ring.

Das Kriminalkommissariat 10 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Hinweis an die Pressevertreter: Wir bitten um Veröffentlichung des Bildes. Hierfür liegt ein Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vor. Das Fahndungsfoto steht zum Download in unserer digitalen Pressemappe zur Verfügung.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch (19.08.) gegen 21 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen braunen MAZDA CX 5, der in der Bismarckstraße abgestellt war. Etwa 1.500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Brummifahrer entdeckt Spritdiebe

Bürstadt (ots) – Mit einem Schlauch versuchten am Sonntagabend (23.8.) Diebe Sprit aus einem Lastwagentank zu stehlen. Der 29-Jährige Brummifahrer wurde jedoch um kurz nach 23 Uhr auf die Kriminellen aufmerksam, worauf sie Reißaus nahmen. Die zwei Tatverdächtigen sollen nach Aussagen des Zeugen in einem blauen VW Passat mit britischem Kennzeichen weggefahren sein. Der Lastwagenlenker stand zur Tatzeit auf dem Platz einer Tankstelle in der Nibelungenstraße/ Ecke Wasserwerkstraße.

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern in Lampertheim. Telefon: 06206 / 94400.

Straßenraub gescheitert – 21-Jähriger in psychiatrischer Klinik

Viernheim (ots) – Ein 21 Jahre alter Mann aus Viernheim, hat am Sonntagnachmittag (23.8.) in der Entlastungsstraße West versucht, einer 26-Jährigen das Skateboard zu rauben. Im Rahmen der Fahndung wurde der Tatverdächtige im nahegelegenen Heinrich-Lanz-Ring festgenommen. Aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes ist er in eine Fachklinik eingeliefert worden.

Mit einem Wischmobstiel drohte der Mann gegen 15.15 Uhr der 26-Jährigen aus Mannheim und wollte sie zur Herausgabe ihrer Sachen bringen. Geistesgegenwärtig warf sie ihm das Skateboard vor die Füße, auf dem der 21-Jährige ausrutschte. Unverletzt konnte die 26-Jährige flüchten und die Polizei alarmieren.

Das Kommissariat 35 in Heppenheim ist mit der Bearbeitung des Vorfalls betraut. Zeugen, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, können dies unter der Rufnummer 06252 / 7060 nachholen.

Folgemeldung zu Unfall mit Vollsperrung

Lampertheim/A67 (ots) – Am Sonntag 23.08.2020 gegen 17.45 h kam es auf der A67, zwischen der Anschlußstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Es wurden vier Personen, davon ein Kind, schwer und sechs Personen, davon fünf Kinder, leicht verletzt. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 66.500 EUR.

Ein 39jährige Fahrer aus dem Kreis Aschaffenburg kam mit seinem Pkw vom linken Fahrstreifen ab und fuhr gegen einen Pkw mit Anhänger der den mittleren Fahrstreifen befuhr. Durch die Kollision fuhr der Pkw dann gegen die Mittelleitplanken und blieb dort auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer und das mitfahrende Kind wurden dabei schwer verletzt.

Der aus dem Kreis Bergstraße stammende Pkw mit Anhänger geriet durch den Anprall nach rechts und fuhr dort gegen einen weiteren Pkw aus Neustadt a.d.W. Diese Fahrzeuge gerieten aufgrund der Kollision in den Böschungsbereich, durchbrachen den Wildschutzzaun und kamen im Waldgebiet zum Stillstand. Ein Fahrzeug fing dabei leicht an zu brennen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Alle Insassen in diesen Fahrzeugen wurden leicht bzw. schwer verletzt. Eine schwer verletzte Person musste auch mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Bei der Bergung der Insassen wurde die Feuerwehr aktiv.Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn zeitweise vollgesperrt werden.

Odenwaldkreis

Geld und Spirituosen aus Shisha-Bar erbeutet

Höchst (ots) – Bargeld und Spirituosen im Wert von etwa 1000 Euro konnte ein Dieb am Sonntagmorgen (23.8.) aus einer Shisha-Bar erbeuten. Wie der Täter in die Bar in der Bachgasse eindringen konnte, ohne Spuren zu hinterlassen, ist noch unklar. Nachdem die Spirituosen und das Geld zusammengerafft waren, flüchtete er, möglicherweise über die Notausgangstür.

Nach ersten Erkenntnissen steht ein athletischer Mann in Verdacht, der zwischen 21 und 30 Jahre alt ist. Der Gesuchte trug einen schwarzen Pullover, kurze blaue Jeanshosen sowie schwarze Nike-Schuhe. Die Ermittlungen zu ihm dauern an.

Wer Hinweise auf die gesuchte Person geben kann, wendet sich bitte unter der 06062 / 9530 an das Kommissariat 21/ 22 in Erbach.

Oberzent “Krähberg” L3108 – Verkehrsunfall mit leichtverletztem Krad-Fahrer

(ots) – Am Freitag (21.08.) gegen 17:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Kradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis die “Krähbergstrecke” L3108 von Hetzbach kommend in Fahrtrichtung Schöllenbach. Ersten Ermittlungen zufolge verlor er in einer leichten S-Kurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine. Infolgedessen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er im Grünstreifen zu Fall kam und die Böschung samt Motorrad herunterstürzte. Der Kradfahrer selbst wurde beim dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt und mittels Rettungswagen in die Notaufnahme des GZO Erbach verbracht.

Der Sachschaden an seinem Krad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Während der Erstversorgung des verunfallten Kradfahrers sowie der Bergung seines Zweirades war die L3108 vorübergehend gesperrt.

Reichelsheim/Spreng: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

(ots) – Am Freitag (21.08.) gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Eine 68-jährige Darmstädterin befuhr mit ihrem Auto die K 211 in Richtung Reichelsheim. Auf Höhe der Kreuzung “Am Morsberg”, beabsichtigte die Darmstädterin nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie, die von links, auf der B 47 fahrende 23-jährige Frau aus Michelstadt. Es kommt zu einer Kollision, in dessen Folge sich die 68-Jährige leicht verletzt.

Die Darmstädterin wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, ersten Schätzungen nach, auf 5.000 Euro.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme entstanden, durch die einseitige Sperrung der Fahrbahn, leichte Verzögerungen.

