Zu viel Alkohol – Widerstand gegen Polizeibeamte

Lahnau (ots) – Aufgrund einer Auseinandersetzung war die Polizei in der Nacht zum Samstag 22.08.2020 im Kastanienweg im Einsatz. Vor Ort waren gegen 03.50 Uhr alle drei Personen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses deutlich alkoholisiert. Ein 24-Jähriger, der zuvor zumindest einen der Anderen angegriffen hatte, schrie dauernd herum, störte die polizeilichen Maßnahmen.

Er beleidigte die Beamten mit nicht zitierbaren, unter der Gürtellinie liegenden Beleidigungen.

Der Mann ließ sich durch gutes Zureden anscheinend beruhigen und überreden, sich hinzulegen, um den Rausch auszuschlafen. Plötzlich stand er auf und schlug unvermittelt nach einer Beamtin, die aber den Schlag abwehren konnte.

Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin zur Abwehr weiterer Gefahren in Gewahrsam.

Im Streifenwagen setzte der Mann die Schimpf- und Beleidigungstirade dauerhaft fort und es kam es zu weiteren Angriffen z.B. mit dem Versuch einer Kopfnuss. Die Polizei unterband die weiteren Angriffe mittels einfacher körperlicher Gewalt. Einer der Beamten erlitt dabei leichte Verletzungen.

Zur Beweissicherung im Strafverfahren führte ein hinzugerufener Arzt eine Blutentnahme durch.

Drei Stunden später zeigte ein Atemalkoholtest beim 24-Jährigen noch immer 1,9 Promille an.

Scheibe eingeworfen – Kripo sucht Zeugen

Wetzlar (ots) – Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung nach Zeugen und bittet um Hinweise: Unbekannte warfen mit großer Wucht einen Stein durch eine Doppelglasscheibe eines Bürogebäudes in der Weißadlergasse. Der Stein durchschlug zudem noch die Glasscheibe einer im Büro befindlichen Kommode. Zwischen Samstag (22.08.), 18 Uhr, und Montag (24.08.), 09.30 Uhr, verursachten die Täter einen Schaden von etwa 750 Euro.

Beim Tatort handelt es sich um die Büros einer politischen Partei. In der eingeworfenen Schaufensterscheibe hing ein Plakat, welches die deutliche Ablehnung von Rechtsextremismus zum Inhalt hat. Die Gesamtumstände deuten auf eine politisch motivierte Tat hin.

Daher hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt? Hat jemand das Einschlagen der Scheibe gehört, so dass der Tatzeitraum näher eingegrenzt werden kann?

Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-0, entgegen.

Kaum Beute, aber hoher Schaden

Hüttenberg: Bei einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße Schöne Aussicht in Volpertshausen entwendeten Diebe zwischen 21.50 Uhr am Samstag (22.08.) und 14.40 Uhr am Sonntag lediglich einen Föhn im Wert von 30 Euro. Durch ihre Vorgehensweise entstand aber ein Schaden von mindestens 1500 Euro, da sie zwei Türen im Innenbereich, ein Fenster und einen Zaun beschädigten.

Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/ 918-0, bittet um Hinweise.

Wegen Reh gebremst

Wetzlar: Da ein Reh auf der B277 zwischen Dillfeld und Aßlar stand, leitete ein 21-jähriger Motorradfahrer am Samstag (22.08.) gegen 20.45 Uhr eine Vollbremsung ein. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über die Maschine, stürzte und schlitterte über die Fahrbahn. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und kam in ein Krankenhaus. An der KTM, welche ebenfalls über die Fahrbahn rutschte und schließlich an die linke Schutzplanke prallte, entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Beschädigung an Bushaltestelle

Wetzlar: Einen Schaukasten an der Bushaltestelle Hohe Straße schlugen Unbekannte am Freitag (21.08) zwischen 07.30 Uhr und 12.45 Uhr ein. Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 50 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/ 918-0, entgegen.

Radfahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich schwer

Wetzlar: Ein 19-jähriger Radfahrer aus Wetzlar missachtete am Samstag gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung Pestalozzistraße/ Formerstraße die Vorfahrt eines Autofahrers. Der Radler befuhr dabei die Pestalozzistraße in Richtung Formerstraße, der Autofahrer befand sich auf der Formerstraße in Richtung Gutleutstraße. Der 19-Jährige kollidierte mit dem Citroen eines 59-Jährigen Wetzlarers und zog sich Kopfverletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Citroen entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, der Fahrer verletzte sich nicht. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

An Ampel aufgefahren

Herborn- Ballersbach: Ein 34-jähriger Roßbacher übersah am Samstag (22.08.), dass die vor ihm fahrende 39-jährige Herbornerin aufgrund einer roten Ampel auf der B255 zwischen Herbornseelbach und Mittenaar abbremste. Der Roßbacher fuhr gegen 13.15 Uhr auf das Fahrzeugheck der Herbornerin auf und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 10.000 Euro an seinem Audi und 5000 Euro am Audi der Unfallbeteiligten. Diese verletzte sich dabei leicht, benötigte jedoch keinen RTW.

Der Audi des Verursachers musste abgeschleppt werden.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Leun: 1,43 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests, nachdem ein 44-Jähriger aus Wohratal am Freitag (21.08.) auf der B49 zwischen den Abfahrten Leun und Niederbiel verunfallte. Gegen 23.55 Uhr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Dadurch entstand am Kia ein Schaden von etwa 6000 Euro, das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. An der Schutzplanke entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Gegen den 44-Jährigen wird nun übrigens nicht nur wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt,

er fuhr zudem auch ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallfluchten

Baustellenampel umgefahren und wieder aufgestellt

Hohenahr (ots) – In Höhe einer Baustelle in der Goßbachstraße in Erda, Fahrtrichtung Bermoll, fuhr eine unbekannte Autofahrerin am Freitag (21.08.) gegen 17.00 Uhr eine mobile Ampel um und beschädigte sie dadurch. Zwar hielt die Unbekannte an um die Ampel gemeinsam mit einer ebenfalls anwesenden Radfahrerin wieder aufzustellen, setzte allerdings anschließend ihre Fahrt fort ohne den Unfall zu melden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Die Polizeistation Herborn, tel. 02772/ 4705-0, bittet um Hinweise zur Unfallverursacherin.

Verkehrsschild umgeknickt

Wetzlar (ots) – Ein komplett umgeknicktes Verkehrsschild hinterließ ein Autofahrer nach einem Unfall am Freitag, 07.08.2020, in der Straße Im Amtmann. Bisherigen Ermittlungen zufolge geschah der Unfall zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr. Weiterhin soll es sich beim Fahrzeug um einen Mitsubishi Colt, Modell Z 30, handeln.

Der Verursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro und macht sich somit strafbar.

Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/ 918-0, bittet um Zeugenhinweise.

Silberfarbenen Punto angefahren

Ehringshausen (ots) – Bereits am Montag 03.08.2020 entstand ein etwa 2.000 Euro teurer Schaden am Fiat einer 43-jähirgen aus Greifenstein. Zwischen 09.30 Uhr und 12.00 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen das in der Lindenbornstraße in Katzenfurt geparkte Fahrzeug und verursachte dabei Schäden im vorderen linken Bereich.

Irrtümlicherweise hatte die 43-Jährige erst vermutet, dass der Unfall in einem anderen Ort passiert war. Durch Hinweise ergab sich aber nun die genannte Unfallörtlichkeit.

Die Polizeistation Wetzlar, tel. 06441/918-110, bittet um Zeugenhinweise.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen