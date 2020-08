16-Jähriger alkoholisiert, ohne Führerschein und mit gestohlenem Auto unterwegs

Kassel-Harleshausen (ots) – Gleich wegen mehrerer Straftaten muss sich ein 16-Jähriger aus Kassel verantworten, den Polizisten in der Nacht zum Montag 24.08.2020 im Kasseler Stadtteil Harleshausen bei einer Fahndung festnahmen: Der alkoholisierte Jugendliche war am Steuer eines gestohlenen VW, an dem er entwendete Kennzeichen angebracht hatte, in zwei geparkte Pkw gekracht und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Nach kurzer Verfolgung klickten für den führerscheinlosen 16-Jährigen, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, die Handschellen. Auch den gleichaltrigen Beifahrer, der ebenfalls geflüchtet war, konnten die Polizeibeamten stellen. Inwiefern der in Kassel wohnende Jugendliche an den Diebstählen beteiligt war, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten mehrere Zeugen gegen 23:15 Uhr wegen des gerade stattgefundenen Unfalls die Polizei alarmiert. Sie schilderten am Notruf, dass ein VW in der John-F.-Kennedy-Straße in zwei geparkte Autos gekracht und anschließend ohne Licht davongefahren war. Dabei hatte der Verursacher jedoch ein Kennzeichen an der Unfallstelle verloren. Der durch den Zusammenstoß angerichtete Schaden an einem Peugeot und einem Hyundai beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Wie die hinzugeeilten Polizisten dann feststellten, war das verlorene Kennzeichen nur wenige Stunden zuvor von einem geparkten Auto im Stadtteil Niederwehren gestohlen worden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife nur wenige Minuten später den demolierten VW in der Rolf-Lucas-Straße und konnten nach einem kurzen Sprint den flüchtenden 16-Jährigen festnehmen, der zuvor versucht hatte sich in einem Busch zu verstecken.

Der VW, an dem bei dem Unfall ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand, war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch in der Kasseler Nordstadt gestohlen worden. Da ein Atemalkoholtest bei dem 16-jährigen Fahrer einen Wert von knapp 1 Promille zum Ergebnis hatte und er offenbar auch noch unter Drogeneinfluss stand, musste er sich auf dem Polizeirevier einer Blutprobe unterziehen. Den Diebstahl des Pkw und der Kennzeichen räumte er ein. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Auto- und Kennzeichendiebstahls ermittelt.

Hausfassade durch Farbbeutelwürfe beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wolfsanger (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum gestrigen Sonntag die Fassade eines von einer Studentenverbindung genutzten Gebäudes durch Farbwürfe beschädigt. Mehrere mit Farbe gefüllte Beutel in orange, lila, türkis, weiß, weinrot und pink warfen die Unbekannten gegen die Wand sowie Fenster des Hauses und richteten dadurch einen Sachschaden von rund 6.000 Euro an. Nachdem ein Anwohner die Täter angesprochen hatte, flüchteten sie unerkannt. Weil ein politisches Motiv derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden die weiteren Ermittlungen in diesem Fall von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz geführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Sachbeschädigung in der Wolfsangerstraße, Ecke Rinnbornweg, nachts gegen 01:45 Uhr. Der Anwohner war durch verdächtige Geräusche auf die Farbbeutelwürfe gegen das Gebäude aufmerksam geworden. Als er die beiden vor dem Haus stehenden Männer ansprach, ergriffen sie schnell die Flucht in den Wolfsgraben in Richtung Friedhof, wo sich ihre Spur verliert. Mehrere noch gefüllte Farbbeutel wurden von den komplett schwarz gekleideten Tätern, die beide ein schwarzes Basecap auf dem Kopf trugen, am Tatort zurückgelassen.

Wer den ermittelnden Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz Täterhinweise geben kann oder in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Farbbeutelwürfen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

