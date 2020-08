Frankfurt: Pkw mit Feuerwehrkran aus dem Main geborgen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots) – Am Ruderdorf in Sachsenhausen ist in der Mittagszeit am Montag 24.08.2020 ein am Ufer abgestellter Pkw aus noch ungeklärter Ursache in den Main gerollt. Gegen 12:30 Uhr erhielt die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr einen Notruf mit dem Hinweis, dass ein Personenwagen in den Main gefahren sei. Da zunächst keine gesicherten Erkenntnisse darüber vorlagen, ob sich noch Personen in dem betroffenen Fahrzeug aufhielten, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich in dem Unfallfahrzeug welches mit dem Vorderwagen im Main eingetaucht war, keine Personen befanden. Weil der Pkw verschlossen war lag für den Einsatzleiter die Vermutung nahe, dass der Wagen von einer Parkposition aus in den Main gerollt sein musste.

Um ein weiteres Eintauchen zu verhindern wurde der Wagen zunächst gegen Wegrollen gesichert und anschließend mit Hilfe von einem Feuerwehrkran aus dem Main geborgen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Während der Bergungsarbeiten war der Main für die Schifffahrt teilweise nur eingeschränkt befahrbar. Einsatzende war gegen 14:30 Uhr.

Frankfurt: Raub mit Täterfestnahme

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(wie) Am 23.08.2020 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Raub in der Elbestraße. Die Polizei hat den mutmaßlichen Räuber festgenommen.

Ein 70-Jähriger war im Bereich der Elbestraße zu Fuß unterwegs. Ein 43-Jähriger tritt auf Höhe eines dortigen Casinos an ihn heran. Der 43-Jährige drückt den 70-Jährigen mit dem Kopf gegen die Eingangstür des Casinos und zieht ihm das Portmonee aus der Hosentasche. Als der Räuber flüchten wollte, griff ein aufmerksamer Zeuge ein und brachte ihn zu Boden. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den 43-Jährigen daraufhin fest.

Der 43-Jährige hatte die Brieftasche des 70-Jährigen noch bei sich. Sie konnte ihm wieder ausgehändigt werden. Gegen den 43-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: E-Scooter beschlagnahmt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Donnerstag 20.08.2020 beschlagnahmten Beamte der Fahrradstaffel den E-Scooter eines jungen Mannes, welcher mit diesem wiederholt ohne den notwendigen Versicherungsschutz in der Innenstadt fuhr.

Bereits eine Woche zuvor, am 13.08.2020, entdeckten die Polizeibeamten einen 23-jährigen Mann, der mit seinem privaten Elektrokleinstfahrzeug ohne Versicherungsplakette unterwegs war. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellte sich dann heraus, dass dieser tatsächlich keine Kfz.-Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug abgeschlossen hatte. Die Beamten wiesen ihn eindringlich darauf hin, dass er den E-Scooter ohne eine solche Versicherung nicht weiter im Straßenverkehr führen darf.

Nur eine Woche später, als die Beamten am Roßmarkt eine Rotlichtüberwachung durchführten, zeigte sich leider, dass die ermahnenden Worte der Beamten wohl nicht ganz bis zum Empfänger durchgedrungen waren. Erneut war der 23-Jährige auf dem E-Scooter unterwegs und immer noch ohne ein Kennzeichen. Die Fahrradstaffel nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Fahrer versteckt zwischen mehreren Pkw auf einem Privatgrundstück an der Berliner Straße antreffen. Der E-Scooter, fast 1.000 Euro wert, wurde beschlagnahmt und wie bereits zuvor eine Strafanzeige aufgenommen. Dem jungen Mann droht nun zusätzlich eine Geldstrafe, im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Mit weiteren Kontrollen der Fahrradstaffel der Polizei Frankfurt kann gerechnet werden, insbesondere bei den schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Radfahrern, Fußgängern oder eben auch Nutzern von Elektrokleinstfahrzeugen. Man sieht sich manchmal auch zweimal.

Frankfurt-Seckbach: Verkehrsunfall

Frankfurt-Seckbach (ots)-(fue) Am Sonntag 23.08.2020 gegen 19.55 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi Q7 die Borsigallee in Richtung der Straße Am Erlenbruch. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 51-Jähriger mit einem Linienbus der Marke Solaris auf der Borsigallee in Richtung Vilbeler Landstraße. In Höhe des Anwesens Nummer 11 benutzte der Fahrer des Linienbusses die dortige Wendemöglichkeit, um später in die Gwinnerstraße abzubiegen.

Noch auf der Borsigallee kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Busses sowie die vier Fahrgäste blieben bei dem Unfall unverletzt. Der 23-Jährige Pkw-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Eine Verkehrsumleitung musste wegen der erforderlichen Räumung der Unfallstelle und der Unfallaufnahme zwischen 20.00 Und 23.00 Uhr eingerichtet werden.

Bundesautobahn 5: Zwei schwere Auffahrunfälle

Frankfurt (ots)-(wie) Am 23.08.2020 kam es um 20:30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel zwischen dem Frankfurter Kreuz und der Anschlussstelle Niederrad. Aufgrund des Rückstaus während der Unfallaufnahme kam es um 21:17 Uhr nochmals zu einem Auffahrunfall mit zwei Beteiligten auf Höhe des Frankfurter Kreuzes.

Um 20:30 Uhr fuhr ein unbekannter Mann in einem Mercedes auf der A5 in Richtung Kassel. Wegen Rückstaus bremste ein vorausfahrender BMW (Gran Tourer) ab und der Fahrer des Mercedes fuhr diesem hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Gran Tourer gegen ein weiteres Auto (7er BMW) geschoben. Der unbekannte Fahrer des Mercedes flüchtete sofort zu Fuß von der Unfallstelle.

Den Grund dafür erfuhr die Polizei während der Unfallaufnahme: Im Mercedes fanden die Unfallermittler nämlich 100 Gramm Haschisch und 108 Gramm Amphetamin. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 26.000 Euro.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten alle abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelte daraufhin einen Verdächtigen. Eine Zivilstreife fuhr zu dessen Anschrift und konnte ihn auch antreffen. Der 38-Jährige war gerade mit seiner Lebensgefährtin dabei, einen 25-Liter Kanister mit einer verdächtigen Flüssigkeit in ein Auto zu laden. Die Ermittler stellten fest, dass diese Flüssigkeit ebenfalls Amphetamin war und nahmen den 38-Jährigen fest.

Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht und des Besitzes einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln. Er kam in Untersuchungshaft.

Noch während der erste Unfall durch die Polizei aufgenommen wurde, kam es zu einem weiteren Unfall auf der A5. Ein 49-Jähriger Fahrer eines VWs bemerkte den mittlerweile noch stärkeren Rückstau zu spät und prallte mit hoher Geschwindigkeit am Stauende in einen Toyota.

Dadurch wurden die Fahrerin des Toyotas und die Beifahrerin des VWs schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer hatte einen Alkoholwert von rund 1,5 Promille und der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf 16.000 Euro.

Gegen den 49-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Frankfurt-Bergen: Verkehrsunfall – Zeugensuche

Frankfurt-Bergen (ots)-(fue) Ein 37-jähriger Frankfurter befuhr am Samstag 22.08.2020 gegen 05.30 Uhr mit seiner Harley-Davidson, die Vilbeler Landstraße in Richtung Mainkur.

An der Kreuzung zur Marktstraße wollte der 37-Jährige nach links in diese abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Pkw entgegen, der auf der regennassen Fahrbahn in Richtung Bad Vilbel unterwegs war. Während des Abbiegevorganges erschrak der Motorradfahrer ob des Pkw, machte eine unkontrollierte Lenkbewegung und rutschte mit dem Vorderrad auf der Fahrbahnmarkierung weg.

Dabei kam er zu Fall und zog sich erhebliche Verletzungen zu.

Der 37-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

An seiner Maschine entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75511800 in Verbindung zu setzen.

