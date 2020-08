Gießen (ots) – Zu einem Raub kam es Samstagabend 22.08.2020 am Uferbereich der Lahn. Drei dunkelhäutige Männer schlugen gegen 18.50 Uhr in der Parkanlage im Bereich der Straße “Zu den Mühlen” einen 23-jährigen Mann zu Boden. Sie entwendeten sein Handy sowie Zigaretten und stießen ihn in die Lahn. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Neustadt. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Täterbeschreibung:

Bei den Männer soll es sich nach Angaben des Zeugen um 3 Schwarzafrikaner handeln.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben bzw. Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen