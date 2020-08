Frankfurt (ots) – Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 2020 am Frankfurter Opernplatz zu massiven Ausschreitungen und Gewaltausbrüchen zum Nachteil von Polizeibeamten. Mehrere Beamte wurden trotz umfangreicher Körperschutzausstattung verletzt.

Das Ausmaß des Vorfalls wird auch durch die Menge des auf dem Opernplatz eingesammelten Glasbruchs erkennbar. Während hier am Wochenende in der Regel 50 bis 100 kg Altglas eingesammelt werden, waren es in der Tatnacht fast 3 Tonnen.

Bislang wurden 12 Beschuldigte, denen jeweils der Wurf mindestens einer Flasche oder eines ähnlich gefährlichen Gegenstandes vorgeworfen wird, namentlich ermittelt. Hinsichtlich weiterer 21 unbekannter Täter fragen die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Frankfurter Kriminalpolizei: Wer kennt diese Personen?

Bilder zu den unbekannten Tätern können unter dem Link https://k.polizei.hessen.de/1431125151 abgerufen werden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 / 755 51499, per E-Mail unter k14-hinweise.ppffm@polizei.hessen.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

