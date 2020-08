Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amfetamin

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Montag, 24.08.2020, gegen 01:00 Uhr, wurde ein Pkw in der Landauer Straße in Neustadt an der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle können bei dem 46-jährigen Fahrer aus dem Raum Kaiserslautern erhebliche Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung erkannt werden. Ein durchgeführter Vortest schlägt positiv auf Amfematin an. Hiernach wurde der Fahrzeugführer zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Fahrzeugschlüssel wurden, um eine Weiterfahrt zu verhindern, vorbeugend sichergestellt.

Motorradkontrollen im Elmsteiner Tal

Erfenstein (ots) – Am Sonntagmittag, 23.08.2020, in der Zeit zwischen 14:15 Uhr bis 15:45 Uhr, wurden auf der L 499 im Elmsteiner Tal Motorradkontrollen mit Schwerpunkt des an Wochenend- und Feiertagen bestehenden Durchfahrtsverbotes durchgeführt. Hierbei missachteten insgesamt 14 Motorradfahrer das Verbot. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro belegt ist, dar.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Eine Bad Dürkheimerin parkte am Samstag, 22.08.2020 ihren grauen Citroen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Berliner Straße. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass ihre komplette Autoseite in einem solchen Maß beschädigt wurde, dass ihr Wagen nicht mehr fahrbereit war. Ein Nachbar teilte ihr mit, dass er im Zeitraum von 22.30 Uhr bis Mitternacht einen lauten Knall wahrgenommen habe, der im Zusammenhang mit dem Unfall stehen dürfte. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 – 9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Zeugen gesucht – Einbruch in Optikergeschäft

Bad Dürkheim (ots) – Am 24.08.2020, zwischen 02.40 Uhr – 02.55 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Tür eines Optikergeschäfts auf dem Stadtplatz in Bad Dürkheim ein. Aus dem Verkaufsraum wurden zwei hochwertige Messgeräte gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen! War hat im Bereich des Stadtplatzes auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall – Weinbergsbesitzer gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Sonntag, 23.08.2020 befuhr ein 22-jähriger aus Baden-Württemberg mit seinem BMW die B37 von der Autobahn kommend in Richtung Bad Dürkheim. Kurz nach dem Autobahnende kam er, vermutlich aufgrund zu hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit, links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und stieß dann gegen eine „Wingertsstange“, wodurch der Wagen zum Anhalten kam. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus und das komplette Fahrzeug wurde zerdrückt, so dass es sich um einen Totalschaden handeln dürfte. Der 22-jährige und sein Beifahrer wurden trotz des heftigen Aufpralls glücklicherweise nicht verletzt. Für die weitere Unfallsachbearbeitung sucht die Polizei Bad Dürkheim den Besitzer des Weinbergs. Dieser soll sich bitte mit der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06322-963 0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.