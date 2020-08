Haßloch: DRK startet Typisierungsaktion für leukämiekranke Haßlocherin

Haßloch – Aufgrund ihrer schweren Erkrankung an Leukämie ist die 57-jährige Haßlocherin Marion Engel dringend auf Stammzellspender angewiesen. Deshalb ruft der DRK Ortsverein Haßloch-Meckenheim im Rahmen der Blutspendeaktion am 28. August 2020 gemeinsam mit der Stefan-Morsch-Stiftung dazu auf, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen.

Die Blutspende- und Typisierungsaktion findet am 28.08. von 15:00 bis 20:30 Uhr in der Ernst-Reuter-Schule, Martin- Luther-Str.25, in Haßloch statt. Es wird um Anmeldung unter 0800/1194911 beim DRK Blutspendedienst gebeten.

Auch Geldspenden können helfen!

DRK Haßloch-Meckenheim Spendenkonto

Sparkasse Rhein-Haardt IBAN: DE75 5465 1240 0001 0070 87

Verwendungszweck: Engel

Weitere Informationen:

www.stefan-morsch-stiftung.com

www.drk-blutspende.de

www.drk-hassloch.de