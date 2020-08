Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kleinkraftradfahrer (siehe Foto)

Limburgerhof/Neuhofen (ots) – Am frühen Freitagabend 21.08.2020, kam es an der Einmündung L533 / Abfahrt B9 zwischen Limburgerhof und Neuhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 36-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzte: Der Mann war mit seinem Motorroller auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße 533 unterwegs, während ein 31-jähriger Pkw-Fahrer die B9 an der dortigen Anschlussstelle verlassen wollte. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt des Krad-Fahrers, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Der Zweiradfahrer wurde mit schweren Schürf- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus verbracht. In diesem Zusammenhang der polizeiliche Rat: Tragen Sie während der Fahrt auf einem Motorrad – auch einem Kleinkraftrad – auch auf kurzen Strecken und bei sommerlichen Temperaturen entsprechende Schutzkleidung. Diese ist zwar nicht vorgeschrieben, kann aber die Schwere von Verletzungen schon bei niedrigen Geschwindigkeiten erheblich mildern.

Wucher durch unseriösen Rohrreiniger

Lambsheim (ots) – Am Abend des 22.08.2020 beauftragt ein Ehepaar aus Lambsheim einen Rohrreiniger mit der Reinigung ihrer verstopften Toilette. Die Vermittlung erfolgt über ein Internetportal. Nach erfolgter Rohrreinigung stellt der Rohrreiniger Kosten in Höhe von 2400EUR in Rechnung. Aufgrund des erhöhten Preises weigert sich das Ehepaar zunächst die Rechnung zu begleichen. Der Rohrreiniger reagiert aggressiv und beschimpft die Auftraggeber. Danach wird mittels Kartenzahlung ein Teilbetrag der überhöhten Rechnung beglichen. Nachdem das Ehepaar die Polizei anruft, flüchtet der Rohrreiniger aus dem Haus und entfernt sich mit seinem Pkw.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Betrug durch falschen Polizeibeamten

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Freitagnachmittag 21.08.2020, erhielt ein 76-jähriger Mann einen Anruf eines “Herrn Mayer von der Polizei”. Dieser erzählte dem Senior, dass man im Rahmen von Ermittlungen einen Zettel mit seinen Adressdaten gefunden hätte. Im Laufe des Gesprächs versuchte der Anrufer Informationen über Wertgegenstände, Bargeldbestände und Schmuck im Hause des Angerufenen zu erlangen. Der 76-Jährige durchschaute jedoch die Betrugsmasche und antwortete nicht auf die Fragen. Zu einem Schaden kam es demnach nicht.

Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 22.08.2020 (Samstag, 03:40 Uhr) beobachtete ein Anwohner der Alfons-Legner-Straße, wie sich gerade drei Männer daranmachten, den dort aufgehängten Zigarettenautomaten mit einer Flex abzuschneiden. Der Mann verständigte sofort die Polizei.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt nimmt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de Hinweise von möglichen Zeugen der Tat entgegen.

Vier Fahrzeuge in Schifferstadt verkratzt

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22.08.2020) wurden in der Herzog-Otto-Straße vier hintereinander geparkte Pkw beschädigt: Jeweils eine komplette Fahrzeugseite wurde mittels spitzen Gegenstandes zerkratzt. Die Polizeiinspektion Schifferstadt nimmt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de Hinweise von möglichen Zeugen der Tat entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Birkenheide

Birkenheide (ots) – Am Freitag 21.08.2020 gegen 12:18 Uhr kam es auf der L527 in Höhe der Albertine-Scherer-Straße in Birkenheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW überfuhr aus bislang unbekannten Gründen einen Fahrbahntrenner / Verkehrsinsel auf Höhe der Einmündung zur Albertine-Scherer-Straße. Hierbei beschädigte der Verursacher sämtliche auf der Verkehrsinsel aufgestellten Verkehrsschilder.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt. Bei einer Spurensuche konnten Fahrzeugteile des PKW’s festgestellt werden, durch welche Marke und Modell ermittelt wurden. Über eine Verkehrsunfallzeugin konnte danach das Kennzeichen ermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.