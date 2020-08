Verkehrsunfall mit Personenschaden – Zeugen und Beteiligter gesucht

Frankenthal (ots) – Am Freitagmorgen 21.08.2020 kommt es in der Karolinenstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 61-jährigen Fußgängerin. Das Auto touchiert hierbei die Fußgängerin mit der Frontstoßstange, woraufhin die Fußgängerin zu Boden stürzt. Der männliche unbekannte Fahrer steigt aus und erkundigt sich nach dem Gesundheitszustand der Frau. Eine unbekannte Zeugin erkundigt sich ebenfalls nach dem Gesundheitszustand der Frau. Die geschädigte Fußgängerin verspürt zunächst keine Schmerzen und bemerkt keine Verletzungen. Alle Beteiligten verlassen die Unfallörtlichkeit. Später verspürt die Fußgängerin doch Schmerzen und meldet den Vorgang der Polizeiinspektion Frankenthal.

Die Personalien des unfallbeteiligten Fahrzeugführers und der unbeteiligten Zeugin sind unbekannt. Sie werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht L527 Kreuzung Am Römig

Ludwigshafen/Frankenthal (ots) – Am Freitag, den 21.08.2020 gegen 16:55 Uhr kam es auf der L527 in Höhe des Gewerbegebiets Am Römig/Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW und ein silberner VW-Polo bogen an der Kreuzung L524/L527 in Richtung Maxdorf ab. Nach dem Abbiegevorgang wechselte der Fahrer des bislang unbekannten LKW’s die Fahrspur nach rechts, da der linke Fahrstreifen hier endet. Hierbei touchierte der LKW mit seiner rechten Fahrzeugseite den linken Außenspiegel und Kotflügel des PKW’s. Der Schaden wird auf ca. 750 EUR geschätzt. Der LKW-Fahrer fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zu dem LKW ist nur bekannt, dass es sich um einen LKW mit Planen-Aufbau handelt. Auf der Plane soll für eine Firma für Wellpappe geworben werden.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Vierter Tag der Fahrradstreife

Frankenthal (ots) – Am Freitag 21.08.2020 führte die Fahrradstreife der Polizeiinspektion Frankenthal erneut Kontrollen im Stadtgebiet durch. Die Beamten waren zivil unterwegs. Insgesamt wurden 30 polizeiliche Maßnahmen getroffen.

Darunter unter anderem vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, vier Mal waren die Pkw-Führer nicht angeschnallt und einmal wurde das Rotlicht durch einen Radfahrer missachtet. 17 Personen wurden kontrolliert. Die Kontrollen durch die Fahrradstreife werden in nächster Zeit fortgesetzt.

Dritter Tag der Fahrradstreife

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 10.08.2020 führte unsere Fahrradstreife wieder Kontrollen im Stadtgebiet durch. Insgesamt wurden hierbei 44 Maßnahmen getroffen. Darunter 23 Mal verbotswidriges Befahren der Fußgängerzone mit einem Fahrrad, drei Mal waren die Pkw-Führer nicht angeschnallt und zwei Mal wurde auf dem Fahrrad telefoniert.

Auch am Freitag 21.08.2020 werden die Kontrollen fortgesetzt. Insbesondere die Kontrollen in der Fußgängerzone stießen auf positive Resonanz.