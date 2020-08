Landau: Die Polizei-News

Langfinger erwischt

Berg (ots) – 21.08.2020, 11:30 Uhr – Ein 18-jähriger Mann aus Frankreich entwendete gleich aus zwei Einkaufsläden Bekleidung im Gesamtwert von ca. 120 Euro. Auf dem dortigen Parkplatz konnte er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt und in dessen Auto das Diebesgut aufgefunden werden. Die Bekleidung wurde in die Läden zurückgebracht und gegen den jungen Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Landau (ots) – Zur genannten Zeit kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 10-jährigen Kindes, welches mit seinem Fahrrad aus der Kraftgasse kommend nach links in die Queichheimer Hauptstraße abbiegen wollte. Als das Kind mit seinem Fahrrad in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, fuhr die eine PKW-Fahrerin rückwärts in Richtung Kraftgasse. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind von seinem Fahrrad fiel und sich am linken Unterarm verletzte.

Beschreibung des PKW: LD-Kennzeichen, vermutlich blauer Kleinwagen. Beschreibung der Fahrerin: ca. 50 Jahre alt, weiße kurze Haare.

Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots) – Durch Zeugen wurde ein Randalierer auf dem Parkplatz des Studentenwohnheims in der Godramsteiner Straße in Landau gemeldet. Bei der Überprüfung des Parkplatzes konnte ein grauer Opel Astra festgestellt werden, bei dem die Verkleidung des linken Außenspiegels neben dem Fahrzeug auf dem Boden lag. Weitere beschädigte Fahrzeuge konnten vor Ort nicht festgestellt werden, allerdings ist nicht auszuschließen, dass noch andere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Verkehrsunfallflucht

Landau (ots) – Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer, als er am Mittwochmorgen 19.08.2020 in Landau beim Rangieren gegen einen Ampelmast stieß. Der LKW-Fahrer hatte in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr die Maximilianstraße befahren und wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei rangierte der LKW-Fahrer aufgrund einer Baustelle rückwärts und stieß gegen den Ampelmast. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unfallflüchtigen LKW-Fahrer geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.