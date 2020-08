Sperrung B48 wegen herabhängendem Stromkabel

Klingenmünster (ots) – Zu Verkehrsbehinderungen und einer Vollsperrung der B48 kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages. Demnach drückte ein umgestürzter Baum im Bereich der B48, unmittelbar hinter der Abzweigung von Klingenmünster in Richtung Waldhambach in Höhe der Kaiserbacher Mühle ein Stromkabel derart über die Fahrbahn, dass ein Unterfahren nicht mehr möglich war.

Die Feuerwehr Klingenmünster kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahrestelle. In der Zwischenzeit musste die Straße in der Zeit von ca. 08:30 bis 09:30 Uhr voll gesperrt werden.

Unfallflucht

Edenkoben (ots) – In der Nacht vom 18.08.2020 auf den 19.08.2020 kam es in der Bahnhofstraße zur Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten, weißen Pkw der Marke VW mit SÜW-Kennzeichen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots) – Eine Kradfahrerin befuhr die L 542 aus Fahrtrichtung Essinger Kreisel kommend in Fahrtrichtung Dreihof. Der unfallverursachende PKW-Fahrer befuhr einen Wirtschaftsweg rechts neben der L 542 in Fahrtrichtung L 542, auf die er anschließend auffahren wollte. Hierbei übersah er die von links herannahende Kradfahrerin. Es kam infolge Unachtsamkeit und Vorfahrtsmissachtung durch den PKW-Fahrer zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die Kradfahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Sachbeschädigung an KFZ

Essingen (ots) – In der Nacht vom 21.08.2020 wurde in Essingen durch einen 20-Jährigen, welcher in der Verbandsgemeinde Offenbach wohnhaft ist, auf mehrere Fahrzeuge eingeschlagen. Der Tatverdächtige bewegte sich fußläufig durch Essingen und fiel mehreren Anwohnern durch lautes Gegröle auf. An der Tatörtlichkeit konnte ein Fahrzeug mit einem beschädigten Außenspiegel festgestellt werden. Der 20-Jährige konnte dank weiterer Anrufer im Rahmen der Fahndung festgestellt und kontrolliert werden.

Dieser hatte dem Alkohol nicht unerheblich zugesprochen. Bisher konnte an einem Fahrzeug eine Beschädigung festgestellt werden. Weitere Beschädigungen an Fahrzeugen sind nicht auszuschließen. Auf den Tatverdächtigen kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen zu. Bisherige Schadenshöhe 200 EUR.

Weitere Geschädigten sowie Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Maikammer (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 20.08.2020, 14:00 Uhr und dem 21.08.2020, 12:30 Uhr, zerstachen Unbekannte einen Reifen eines in der Brunnenstraße geparkten Pkw der Marke Ford mit SÜW-Kennzeichen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.deentgegen.

Fahrradkontrollen

Edenkoben (ots) – In der Nacht vom 21.08.2020 auf den 22.08.2020 führten Beamte der PI Edenkoben, in Edenkoben, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrradsicherheit durch. Hierbei wurden 13 Fahrradfahrer kontrolliert. Zwei Radfahrer waren erheblich alkoholisiert (1,19 und 1,44 Promille), sodass ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde.

Bei vier weiteren Radfahrern konnten Mängel an der Beleuchtung ihrer Drahtesel festgestellt werden. Die Radfahrer wurden verwarnt und mussten ihre Räder nach Hause schieben.

Fahrzeug beschädigt

Bad Bergzabern (ots) – Zwischen dem 10.08 und dem 21.08. wurde an einem in der Markstraße abgestellten PKW die Motorhaube beschädigt. Hierbei waren zwei parallel verlaufende Kratzer und eine kleine Delle erkennbar. Augenscheinlich wurde auf der Haube etwas abgestellt und dann zur Seite gezogen. Der Schaden dürfte bei ca. 100 EUR liegen.

Zwei Personen leicht verletzt

Gleishorbach (ots) – Am 20.08.20, gg. 13:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 48 zwischen Bad Bergzabern und Klingenmünster zu einem Auffahrunfall. Hierbei musste ein vorne fahrender PKW-Fahrer auf Höhe der Bushaltestelle Gleishorbach abbremsen.

Der nachfolgende PKW-Fahrer fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf.

Hierbei wurde der vorne Fahrende und dessen Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.

An beide Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 9.500 EUR.

Nach Unfall weitergefahren

Waldhambach (ots) – Am Vormittag des 21.8.20 befuhr ein beladener Langholzlaster die Madenburgstraße. Beim Rechtsabbiegen streifte der Fahrer hierbei ein links stehendes Gartenhaus und beschädigte dieses. Der Schaden dürfte bei ca. 300 EUR liegen.

Das Kennzeichen des Verursachers ist bisher unbekannt, die Ermittlungen dauern an.