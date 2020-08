Neustadt: Junggesellenabschluss mit unerwartetem Besuch der Rettungskräfte

Neustadt an der Weinstraße – Eine Autofahrerin befuhr am Sonntag, 23.08.2020, gegen 00:45 Uhr die Bundesstraße 39 in Höhe der Abzweigung zur Landstraße 530. Bei Geinsheim bemerkte sie einen Feuerschein im Feld und setzte umgehend einen Notruf ab.

Am Waldrand entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte ein Lagerfeuer mit Personen, welche einen Junggesellenabschluss feierten. Die entfachte Feuerstelle war ca. zwei Quadratmeter groß und hatte eine Flammenhöhe von fast zwei Meter. Aufgrund der aktuellen Wetterlage, Trockenheit, wurde das Lagerfeuer mit dem mitgeführten Löschwasser des Mittleren Löschfahrzeugs und dem Schnellangriff von den Einsatzkräften gelöscht.

Vor Ort war die Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen und 22 Einsatzkräften zusammen mit der Polizei.