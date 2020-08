Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 23.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Schulwegüberwachungen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zum Schulbeginn wurde gem. Einsatzkonzeption der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. insbesondere im Bereich der Grundschulen verstärkt Präsenz gezeigt. Überwiegend verhielten sich die Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig und erleichterten somit durch rücksichtsvolles Verhalten den Schulstart der Schulanfänger. Zwei Ereignisse waren jedoch weniger erfreulich und bedurften einer polizeilichen Aufnahme.

Zum einen kam es am Freitag, den 21.08.2020, um 07:55 Uhr, im Bereich der Ampelanlage an der Eichendorffschule, zu einem Beinahe-Unfall zwischen einer 36-jährigen Autofahrerin aus Neustadt und einer 7-jährigen Schülerin. Die Pkw-Führerin missachtete hier die rote Ampel und hätte dadurch fast die querende Schülerin erfasst. Nur durch das blitzartige Eingreifen des Vaters, der seine Tochter zurück auf den Gehweg zog, konnte Schlimmeres verhindert werden. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zum anderen ereignete sich am selben Tag, um 07:50 Uhr, im Bereich der Ostschule, ein Verkehrsunfall unter Schülern. Konkret wollte eine 7-jährige Schülerin die Fußgängerampel bei grün überqueren, wobei sie von einer 12-jährigen Radfahrerin erfasst wurde. Hierbei stürzte das jüngere Kind zu Boden und erlitt eine Platzwunde. Warum das ältere Kind die rote Ampel missachtete, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.

Neustadt: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 23.08.2020, um 02:05 Uhr, fiel einer Streife ein Schlangenlinien fahrender Radfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße, in Neustadt auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 42-jährigen Neustadter konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Folglich wurde der Mann zwecks Blutprobenentnahme mit zur Dienststelle genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle wurde entsprechend in Kenntnis gesetzt.

Aus konkretem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr grundsätzlich eine uneingeschränkte Eignung/Fahrtüchtigkeit voraussetzt. Dies gilt auch für Radfahrer.

Neustadt: Betrunken und ohne Licht auf dem Gehweg

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.08.2020 gegen 23:00 Uhr konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. eine Fahrradfahrerin beobachtet werden, welche mit ihrem Fahrrad den Gehweg in der Schlachthofstraße befuhr. Weiterhin hatte die 45-jährige Frau keine Beleuchtung an ihrem Fahrrad. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Frau reichlich Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Die Fahrt war hiermit für die Fahrradfahrerin beendet, eine Blutprobe wurde entnommen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bad Dürkheim, Breitenstein: Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs

Bad Dürkheim / Breitenstein (ots) – Am Samstag, 22.08.2020, zwischen 11 und 18 Uhr, wurden durch speziell geschulte Einsatzkräfte Motorradkontrollen im Dienstbezirk der Polizeidirektion Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei einer ersten Kontrollstelle im Bad Dürkheimer Stadtteil Grethen, wurden insgesamt 19 Motorräder ohne jegliche Beanstandungen kontrolliert. Eine weitere Kontrollstelle wurde in der Ortschaft Breitenstein, im Elmsteiner Tal (Landstraße 499) eingerichtet. Hier wurden insgesamt 7 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, da sie das an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bestehende Durchfahrtsverbot missachteten.

Haßloch: Einbruch in Solarpark Haßloch

Haßloch (ots) – In der Nacht von Freitag, 21.08.20, auf den Samstag gelangten bisher unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Stabmattenzauns auf das Gelände des Haßlocher Solarparks. Ob die Täter Beute erlangen konnten, ist noch nicht bekannt. Der Park befindet sich zur Zeit in baulicher Erweiterung, weshalb es diesbezüglich einer umfangreichen Bestandsüberprüfung dort gelagerter Gegenstände bedarf. Die Einstiegsmöglichkeit wurde unmittelbar am Zufahrtsweg des Geländes geschaffen, wobei die Täter vermutlich ein Transportmittel/Fahrzeug mitgeführt haben könnten.

Die Polizei Haßloch bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.:07274/933-0 E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.