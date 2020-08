Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Kellerbrand in der Werderstraße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am frühen Morgen des 22.08.2020, kurz vor 5 Uhr, wird ein Wohnungsbrand in der Werderstraße, in Neustadt gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits einige Bewohner des Mehrparteienhauses in Sicherheit gebracht. Der Brandherd konnte im Kellergeschoß des Anwesens ausgemacht und durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die sechs Wohneinheiten konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 20.000 EUR. Nach ausreichender Belüftung werden die Wohneinheiten wieder bewohnbar sein. Was genau brandursächlich war, wird Gegenstand der folgenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein.

Haßloch: Außenlandung eines Segelflugzeuges

Gemarkung Haßloch (ots) – Bei der Polizei Neustadt ging am Samstag, 22.08.2020, gegen 17:00 Uhr, die Meldung ein, dass ein Segelflugzeug auf einem Feld zwischen Neustadt/Weinstraße und Haßloch, nördlich der Bahngleise, auf Grund mangelnder Thermik gerade notgelandet sei. Um nicht auf die nahegelegenen Bahngleise zu gelangen, brachte der Pilot das Flugzeug mit einer 180 Grad-Drehung zum Stehen. Für den Bahnverkehr bestand keine Gefahr. Der Pilot blieb unverletzt. Das Segelflugzeug wurde beschädigt. Zudem entstand Flurschaden. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung wurde in Kenntnis gesetzt. Das Flugzeug konnte auf Veranlassung des Piloten geborgen und abtransportiert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.500,- Euro geschätzt.