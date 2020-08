Neustadt: Veranstaltung zum Antikriegstag am 01. September 2020 in der Martin-Luther-Kirche

Neustadt an der Weinstraße – Am Antikriegstag am 1. September 2020 wird es um 19:30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche eine literarisch-musikalische Veranstaltung unter dem Motto „Wider den Krieg“ geben. Gestaltet wird der Abend vom Neustadter Autorennetzwerk TeXtur unter musikalischer Begleitung der Gruppe Gipsy Gold.

An den Antikriegstagen vergangener Jahre kamen Experten zu Wort, die zur Modernisierung von Atomwaffen, dem Einsatz von Todesdrohnen oder den Kriegen im Nahen Osten vortrugen. In diesem Jahr stehen literarische Texte im Mittelpunkt, die Erfahrung von Menschen mit Krieg und Gewalt sowie ihre Sehnsucht nach einem friedlichen Zusammenleben spiegeln. Hierzu werden Wolfgang Allinger, Christiane Hartmann, Ute Kliewer, Michael Landgraf, Michael Saenger und Frauke Volkland vom Neustadter Autorennetzwerk TeXtur eigene Texte sowie von Texte von Wolfgang Borchers, Rose Ausländer und Gerrard Winstanley vortragen. Moderiert wird der Abend von Michael Landgraf.

Aufgrund des Abstandsgebotes nach der aktuellen Corona-Verordnung steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen in der Kirche zur Verfügung. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Bis zum Sitzplatz muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Es werden zudem die Kontaktdaten aller Besucher erfasst.

Träger der Veranstaltung sind die örtlichen bzw. die regionalen Gruppen von Amnesty International, Attac, de, DGB, der DFG-VK Pfalz, der VVN-BdA sowie der Friedensinitiative e.V. Neustadt und die Martin-Luther-Kirche Neustadt.