Karlsruhe – Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Karlsruhe – Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang Beamten des

Polizeireviers Karlsruhe-West in der Nacht auf Freitag die Festnahme eines

mutmaßlichen Fahrraddiebs.

Kurz nach 02:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich im Bereich der Zeppelinstraße

zwei Personen in auffälliger Weise um abgestellte Fahrräder bewegten. Als die

Männer schließlich den Zeugen bemerkten, ergriff das Duo die Flucht in Richtung

Bulach.

Bei der anschließend umgehend eingeleiteten Fahndung konnte ein 29-jähriger

Verdächtiger in der Pulverhausstraße angetroffen und vorläufig festgenommen

werden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten einen großen

Bolzenschneider.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der belarussische 29-Jährige mit einem

litauischen Lkw nach Karlsruhe gekommen war. Bei der Überprüfung des Lkws

konnten im Laderaum zwei zum Teil demontierte Herrenfahrräder aufgefunden

werden. Zumindest bei einem davon war die Diebstahlssicherung durchtrennt

worden.

Der Bolzenschneider sowie die beiden Fahrräder wurden daraufhin sichergestellt

und eine Sicherheitsleistung vom 29-Jährigen erhoben. Nach Beendigung der

strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Woher die

sichergestellten Fahrräder stammen, ist noch Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Die Fahndung nach dem zweiten Mann verlief ohne Erfolg.

Karlsbad – Fahrkartenautomaten in Straßenbahnen aufgebrochen

Karlsruhe – Unbekannte haben sind der Nacht auf Freitag in die Standhallte

der AVG in Karlsbad-Ittersbach eingebrochen und haben dort die

Fahrkartenautomaten in vier Straßenbahnen aufgebrochen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter vermutlich kurz vor 02:00

Uhr eine Seitentür der in der Bahnhofstraße gelegenen Standhalle auf, in der

vier Straßenbahnen abgestellt waren. Anschließend drangen sie gewaltsam die

Straßenbahnen ein und hebelten dort die Fahrkartenautomaten auf, um an die

Geldkassetten zu gelangen.

Insgesamt richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend

Euro an. Wieviel Bargeld sie erbeuten konnten, ist bislang noch nicht bekannt.

Bei der anschließenden Fahndung nach den flüchtigen Tätern war auch ein

Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wer verdächtige Wahnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Radfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Karlsruhe – Nicht unerhebliche Verletzungen erlitt am Donnerstagmittag

eine 66-jährige Fußgängerin, als sie in Waghäusel-Wiesental auf dem Gehweg mit

einem Radfahrer kollidierte. Der Radfahrer ergriff anschließend die Flucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte Fahrradfahrer

kurz vor 14 Uhr offenbar mit hoher Geschwindigkeit den Gehweg der Philippsburger

Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hausnummer 9 kollidierte er dabei

mit einer 66-jährigen Fußgängerin, die hierdurch zu Boden geschleudert wurde und

mehrere leichte Verletzungen erlitt.

Trotz der Kollision setzte der Radfahrer anschließend seine Fahrt ohne

anzuhalten in Richtung Stadtmitte fort.

Der flüchtige Radfahrer wurde als etwa 18 Jahre alt mit schwarzer Hautfarbe

beschrieben. Er hatte Rasterlocken mit einem nach obenstehenden Zopf. Er war

bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit hellem Aufdruck in Form eines Kreises

mit Schrägstrich sowie einer kurzen, schwarzen Hose mit seitlichen Taschen. Zum

Fahrrad konnten keine Angaben gemacht werden.

Mögliche Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fußgängerin nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagabend eine 60-jährige

Fußgängerin in Karlsruhe, als sie beim Überqueren einer Straße von einem Auto

erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr eine 51-jährige

Ford-Fahrerin gegen 19:50 Uhr die Kirchstraße in Grötzingen. An der Einmündung

zur Eisenbahnstraße erfasste sie die querende Fußgängerin mit ihrem Pkw. Dabei

zog sich die 60-Jährige Fußgängerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nach ersten

Einschätzungen kein Sachschaden.

Kronau Autobahn 5 – Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Karlsruhe – Bei einem Auffahrunfall auf der A5 bei Kronau wurde am

Donnerstagmorgen eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in

Höhe von rund 25.000 Euro.

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 07.40 Uhr auf der rechten Fahrspur von

Kronau in Richtung Walldorf unterwegs. Im Baustellenbereich bemerkte er zu spät,

dass der 52-jährige Fahrer des vorausfahrenden Lkw abbremsen musste und fuhr

diesem auf. Durch den Aufprall wurde der 52-Jährige leicht verletzt und musste

mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Karlsruhe – Vandalismus im Botanischen Garten des KIT

Karlsruhe – In der Nacht zum Donnerstag drangen unbekannte Täter auf das

Gelände des Botanischen Gartens des Karlsruher Instituts für Technologie ein und

richteten dort erheblichen Flurschaden an.

Die Unbekannten schlugen zwei Glasscheiben des Palmenhauses ein, rissen in

mehreren Glashäusern diverse Pflanzen aus dem Boden und warfen Pflanzentöpfe

sowie eine Alkoholflasche in einen Teich. Bereits im April dieses Jahres waren

Unbekannte in den Botanischen Garten eingestiegen und hatten dort vergleichbare

Schäden angerichtet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 4907-0 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Sulzfeld – Polizeihundeführerstaffel ermittelt nach Hundebiss ins Gesicht eines 7-Jährigen.

Sulzfeld – Nach dem Biss eines Hundes ins Gesicht eines 7-jährigen Kindes

am Mittwochabend in Sulzfeld nahmen Beamte der Polizeihundeführerstaffel des

Polizeipräsidiums Karlsruhe am Donnerstag die Ermittlungen auf. Der Junge war

aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher

Klinik gebracht worden und muss dort weiter stationär behandelt werden.

Bei dem betreffenden Hund handelt es sich um einen Retrieverrüden, der zum

Zeitpunkt des Angriffs wohl angeleint war. Der Junge war während der

Freizeitveranstaltung gegen 20 Uhr von Aufsichtspersonen unbemerkt zu dem Hund

gegangen. Über die Ursache des Angriffs gibt es daher derzeit keine weiteren

Erkenntnisse. Der Hund galt als friedfertig.

„Tag der offenen und sicheren Tür“ am Donnerstag, 27.08.2020, zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr, in den Ausstellungsräumen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle

Karlsruhe – Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle lädt ein zum „Tag der

offenen und sicheren Tür“

Offene Türen und Fenster sind eigentlich eine Einladung für den Einbrecher. Wir

haben unsere Türen allerdings geöffnet, um Ihnen zu zeigen, wie man sich vor

solchen unbeliebten Zeitgenossen schützen kann.

Wir möchten Sie gerne einladen unsere Ausstellungsräume zu besuchen und sich von

den Fachberatern der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle über die

Sicherungsmöglichkeiten Ihres Hauses oder Wohnung kostenfrei und unverbindlich

informieren zu lassen.

In den Ausstellungsräumen können Sie einen Blick auf aktuelle Sicherungstechnik

von A wie Alarmanlage bis Z wie Zusatzschloss für Haus, Wohnung und Gewerbe

werfen. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten auch wie man seinen Pkw, Motorrad

oder Fahrrad sinnvoll gegen Diebstahl sichert.

Daher notieren Sie sich bitte den Termin zu unserem

„Tag der offenen und sicheren Tür“

am Donnerstag, 27.08.2020, zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr, in den

Ausstellungsräumen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Karlsruhe,

Beiertheimer Allee 16. (Seiteneingang)

Allerdings müssen wir Sie darauf hinweisen, dass für den Besuch das Tragen einer

Mund-Nasen Maske verpflichtend ist. Auch steht leider keine Toilettenanlage zur

Verfügung.

Aufgrund der Hygienevorschriften des Landes Baden-Württemberg ist die

Besucherzahl in unseren Ausstellungsräumen begrenzt, weshalb wir Sie bitten

müssen -auch um unnötige Wartezeiten zu vermeiden- unter der Telefonnummer

0721/666-1234 vorab einen Termin mit uns zu vereinbaren.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns trotz der erwähnten Einschränkungen einen

Besuch abstatten, so dass wir Sie zu den Themen Einbruchschutz und Diebstahl

ausführlich informieren können.

Vor dem Eingang zur Beratungsstelle finden Sie außerdem den

„Präventionsanhänger“ des Polizeipräsidiums Karlsruhe vor. Dort stehen Ihnen

(ohne Terminvereinbarung) Polizeibeamte für alle weiteren Fragen und

Informationen rund um das Thema „Verkehr“ zur Verfügung.

Karlsruhe – Rollerdiebstahl in Hagsfeld

Karlsruhe – In der Nacht zum Donnerstag oder am Donnerstagmorgen stahl ein

unbekannter Täter in Hagsfeld einen verschlossen abgestellten Motorroller.

Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihr Gefährt am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr in der

Schwetzinger Straße abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Am

Donnerstagmittag um 13.00 Uhr bemerkte sie, dass ihr Roller nicht mehr am

Abstellort stand.

Zeugen oder Hinweisgeber, die im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in

der Schwetzinger Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0721 96718-0

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen

Karlsruhe – Eine Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt

Karlsruhe wurde am Donnerstagmorgen von einer 33 Jahre alten Frau am Europaplatz

angegriffen. Die KOD-Mitarbeiter hatten diese zuvor nach einer Körperverletzung

zum Nachteil einer 75-jährigen festgehalten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug die Beschuldigte gegen 10.10 Uhr an der

Haltestelle Europaplatz ohne erkennbaren Grund einer Frau im Alter von 75 Jahren

so mit der Hand auf den Rücken, dass diese starke Schmerzen verspürte. Eine

Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des KOD wurden auf die Situation aufmerksam

und eilten der 33-Jährigen nach, die in eine haltende Straßenbahn eingestiegen

war. Dort musste die Frau festgehalten werden. Dabei versuchte sie immer wieder,

nach den Ordnungshütern zu treten. Nur mit erheblicher Kraftanstrengung wurde

die Beschuldigte, die sich weiterhin heftig wehrte, zu Boden gebracht und mit

Handschließen fixiert werden.

Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten verhielt sich die Frau äußerst

aggressiv und schrie lauthals umher. Bei der Durchsuchung ihrer Handtasche wurde

eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Aufgrund der vorhandenen

Fremdgefährdung wurde sie schließlich in eine psychiatrische Klinik gebracht. Es

wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Pfinztal – Nachbarschaftsstreit unter Einsatz von

Reizstoffspray

Karlsruhe – Am Donnerstagabend gerieten drei Bewohner eines

Mehrparteienhauses in Berghausen in Streit. Dabei setzte eine 41-jährige Frau

auch Reizstoffspray gegen einen 37-jährigen Mann ein.

Um 19.07 Uhr wurde die Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit in der Karlsruher

Straße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten ein Ehepaar und eine weitere Frau an,

die sich nach einer vorausgegangenen verbalen Auseinandersetzung auch körperlich

angegangen hatten. Ausgehend von Meinungsverschiedenheiten über die richtige

Mülltrennung erhitzten sich die Gemüter derart, dass die Beteiligten auch

körperlich aufeinander losgingen, wobei auch Reizgas zum Einsatz kam. Neben

Augenreizungen und Hautrötungen waren bei den 32, 37 und 41-jährigen

Kontrahenten keine Verletzungen zu beklagen. Der genaue Geschehensablauf ließ

sich vor Ort nicht abschließend klären, weshalb der Polizeiposten Pfinztal die

weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Ettlingen – Aggressiver Autofahrer drängt Radfahrer von der Straße – Führerschein beschlagnahmt

Karlsruhe – Ein aggressiver Autofahrer hat am Donnerstagabend einen

Radfahrer von der Kreisstraße K3546 bei Ettlingen gedrängt, nachdem er diesen

zunächst nicht überholen konnte. Jetzt ist er seinen Führerschein los.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Radfahrer kurz nach 18

Uhr die K3546 von der Landesstraße L607 kommend bergaufwärts in Richtung

Schluttenbach. Etwa einen Kilometer vor Schluttenbach befand sich hinter dem

Radfahrer der 22 Jahre alte Fahrer eines VWs, der den Radler aufgrund von

Gegenverkehr nicht überholen konnte. Als dies schließlich möglich war, fuhr der

Autofahrer neben den 52-Jährigen und brüllte ihn an. Anschließend überholte er

ihn und scherte knapp vor ihm wieder ein.

An einem Parkplatz einige Meter weiter wartete der 22-Jährige jedoch

anschließend offenbar auf den Radfahrer und fuhr mit quietschenden Reifen los,

als dieser vorbeikam. Danach setzte er sich seitlich vor den 52-Jährigen und

fuhr immer dichter an ihn heran. Der Radfahrer wurde hierdurch von der Fahrbahn

gedrängt und musste in den Grünstreifen ausweichen, wo er letztlich auch

absteigen musste. Der VW fuhr dabei offenbar so weit nach rechts, dass er

beinahe einen Leitpfosten streifte. Danach fuhr der 22-Jährige mit seinem VW

davon.

Die daraufhin verständigte Polizei kam dem 22- jährigen Fahrer durch das

übermittelte Kennzeichen schnell auf die Spur. Er wurde kurz darauf bei sich

zuhause angetroffen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er wird sich wegen

eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.

Karlsruhe – Erneut Enkeltrickbetrüger in Stadt- und Landkreis Karlsruhe

Karlsruhe – Im Laufe des Donnerstags kam es im Stadt- und Landkreis

Karlsruhe erneut zu einer Vielzahl betrügerischer Anrufe bei zumeist

lebensälteren Menschen. In allen Fällen schöpften die Angerufenen Verdacht,

sodass es zu keinen Schäden kam.

Über den ganzen Donnerstag hinweg versuchten die professionellen Betrüger mit

dem sogenannten „Enkeltrick“, sich zunächst das Vertrauen ihrer Opfer zu

erschleichen, um sie in der Folge zur Aushändigung von Bargeld und

Wertgegenständen zu veranlassen. Bislang wurden der Polizei zehn Fälle bekannt,

in denen die Täter bei Bürgern in Daxlanden, Durlach, Kirrlach, Leopoldshafen,

Neureut, der Nordweststadt, Pfinztal, Stupferich und der Südweststadt

vorspiegelten, nahe Verwandte zu sein, die sich in einer kurzfristigen

finanziellen Notlage befänden. Nicht zuletzt dank der ständigen medialen

Berichterstattung, so einzelne Aussagen, war allen gestern Angerufenen die

Betrugsmasche bekannt, sodass sich keiner auf die Enkeltrickbetrüger einließ.

Weil es den professionellen Tätern dennoch – auch in Karlsruhe – immer wieder

gelingt, sich bei arglosen Bürgern hohe Geldbeträge zu erschleichen, bittet das

Polizeipräsidium Karlsruhe erneut um Berücksichtigung folgender Ratschläge:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen

melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich

dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder

Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer

Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen

preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um

die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie

dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei

unter der Nummer 110.

Karlsruhe – Streitigkeiten, Schlägereien und ein Drogendelikt am Friedrichsplatz

Karlsruhe – Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei wiederholt zum

Karlsruher Friedrichsplatz gerufen, weil es in dessen Umfeld innerhalb einer

Personengruppe immer wieder zu Ordnungsstörungen und Straftaten gekommen war.

Nach einem Drogenfund und einer Schlägerei, bei der auch eine Zeltstange und

eine Bierflasche als Waffen eingesetzt wurden, nahmen die eingesetzten

Polizisten schließlich zwei Männer in Gewahrsam.

Seit den Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein gerieten immer wieder

Angehörige einer Personengruppe auf dem Friedrichsplatz und dem benachbarten

Nymphengarten in Streit. Um 14.07 Uhr schlugen und traten zwei 30- und

40-jährige Männer nach einem Streitgespräch aufeinander ein. Der 30-Jährige biss

seinem Kontrahenten dabei auch in den Finger. Bei der Durchsuchung seines

Rucksacks fanden die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem 30-Jährigen rund fünf

Gramm Marihuana, Verpackungsutensilien für Drogen und einen hohen dreistelligen

Geldbetrag, der mutmaßlich aus Drogenverkäufen stammt. Beide Männer mussten zur

Versorgung ihrer leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser

gefahren werden.

Um 15.32 Uhr kam es dann im Nymphengarten zu einer lautstarken verbalen

Auseinandersetzung zwischen zwei 39- und 51-jährigen Männern, die eine

herbeigeeilte Polizeistreife noch vor einer gewaltsamen Eskalation schlichten

konnte. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufklärung klagte einer der

Beteiligten über akute Drogenentzugserscheinungen, weshalb er vor Ort vom

Rettungsdienst untersucht wurde.

Um 18.32 Uhr musste die Polizei erneut zum Friedrichsplatz anrücken, nachdem

sich dort zwei Männer geprügelt hatten, die bereits zuvor aufgefallen waren. Bei

der Auseinandersetzung schlug ein 39-jähriger Tatverdächtiger mit einer

Zeltstange nach einem 30-jährigen Mann, ohne ihn zu treffen. Der 30-Jährige

zerschlug daraufhin eine Bierflasche auf dem Kopf seines Gegenübers und

verletzte ihn dabei leicht. Die Polizisten mussten beide Männer zur Unterbindung

weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen.

Bei mehreren beteiligten Personen stellte die Polizei schon seit dem Nachmittag

zum Teil erhebliche Alkoholisierungen fest.

Eggenstein-Leopoldshafen – Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagabend eine 36-jährige

Radfahrerin, als sie beim Überqueren der Straße mit einem Pkw kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr die 36-Jährige kurz

nach 17 Uhr mit ihrem Fahrrad die Leopoldstraße in westlicher Richtung. Kurz

nach der Einmündung querte sie offenbar die Leopoldstraße, ohne auf den

Fahrzeugverkehr zu achten, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Renault einer

80-jährigen Autofahrerin kam. Durch die Kollision und den anschließenden Sturz

erlitt die 36-Jährige schwere Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten

sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beteiligten

Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro,

der Renault musste abgeschleppt werden.

Ettlingen – Kind bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Ettlingen – Ein vier Jahre altes Kind wurde am Donnerstagabend beim Sturz

aus dem Fenster einer Wohnung schwer verletzt.

Nach aktuellem Kenntnisstand schloss sich der 4-Jährige zusammen mit seinen

beiden jüngeren Geschwistern unbeabsichtigt in der Wohnung einer

Anschlussunterbringung in Ettlingen ein. Während die Mutter zusammen mit einem

Hausmeister versuchte, die Türe wieder zu öffnen, stürzte der Junge um 19.06 Uhr

aus acht Metern Höhe aus dem Fenster auf die Straße. Mehrere Nachbarn aus einem

gegenüber liegenden Wohnhaus alarmierten die Rettungskräfte und leisteten erste

Hilfe.

Der 4-Jährige wurde mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen von einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Karlsruhe – Mindestens 58 Personen nach Pfeffersprayeinsatz am Werderplatz verletzt

Karlsruhe – Mindestens 58 Personen haben sich am Donnerstagabend nach dem

Einsatz eines Tierabwehrsprays einer 23 Jahre alten Frau am Karlsruher

Werderplatz verletzt. ZweiGeschädigte mussten in einem Krankenhaus versorgt

werden.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es kurz nach 19.30 Uhr

im Bereich des Indianerbrunnens zu Streitigkeiten zwischen der 23-jährigen

Beschuldigten und ihrem 26 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährten kam. Die

Tatverdächtige nahm währenddessen ein freiverkäufliches Tierabwehrspray in die

Hand und sprühte aus wenigen Metern Entfernung einen breitgefächerten Stoß in

Richtung des Ex-Partners. Der Sprühnebel verbreitete sich in Richtung der beiden

nahe gelegenen, gut besuchten Außenbewirtschaftungen zweier Gaststätten und zog

auch in die Räumlichkeiten einer Bar. Mehrere Gäste verließen daraufhin

fluchtartig den Innenraum. Insgesamt 58 namentlich bekannte Personen klagten

über vorübergehenden Reizhusten, Lidschmerzen und Schluckbeschwerden. Der

26-jährige Ex-Freund und ein weiterer Geschädigter im Alter von 22 Jahren

mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Beschuldigte konnte von Polizeibeamten in ihrer Wohnung in der Marienstraße

angetroffen werden. Dort wurden zwei offenbar benutzte Spraykartuschen

beschlagnahmt. Gegen die Frau wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung

ermittelt. Zu klären ist dabei auch, ob sie das KO-Spray nach der Tat am

Indianerbrunnen noch ein zweites Mal im Bereich des Kiosk am Werderplatz

eingesetzt hat. Die Polizei bittet daher Zeugen und auch weitere Geschädigte,

sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721 666-3411 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – verkehrsunsicherer 40-Tonner Sattelzug

Karlsruhe – Einen 40-tonner Sattelzug konnte die Verkehrspolizei am

Donnerstagnachmittag auf der Bundesautobahn A5 Höhe Weingarten aus dem Verkehr

ziehen. Bei der Kontrolle des italienischen Sattelzugs stellten die Beamten

erhebliche Mängel fest. Der Hauptrahmen des Sattelaufliegers war durch Korrosion

derart geschwächt, dass er jederzeit auseinanderzubrechen drohte. Weiterhin

wurden durch einen hinzugezogenen Sachverständigen poröse Luftfederbälge,

durchrostete Querträger, defekte Bremszylinder und sich lösende Bremssättel

festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Fahrzeug stillgelegt. Der

Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Karlsruhe – Frau bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe – Durch das Einatmen von Rauchgasen wurde eine 55-Jährige am

Donnerstagnachmittag lebensgefährlich verletzt. Gegen 14.00 Uhr wurde von Zeugen

ein Brand in einer Wohnung im 2. Oberschoss eines Hauses in der Augartenstraße

gemeldet. Von der Feuerwehr konnte die 55-jährige Bewohnerin aus der Wohnung

geborgen und der Brand gelöscht werden. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei

übernommen. Nach den ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden

auf ca. 20.000 Euro belaufen.