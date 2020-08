Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Tote bei Wohncontainerbrand; Brandursache noch unklar; Zeugen gesucht; Kriminalpolizei ermittelt; Pressemitteilung Nr. 2

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Beim Brand eines Wohncontainers in der Industriestraße kamen am frühen

Freitagmorgen, gegen 4.30 Uhr, zwei Personen ums Leben.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meckesheim und Mönchzell waren mit insgesamt 35

Mann im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen.

Bei den beiden Personen dürfte es sich um den 59-jährigen Bewohner des

Containers und um einen 54-jährigen Mann handeln, der in den vergangenen Wochen

ständiger Begleiter des 59-Jährigen war.

Die beiden Leichen wurden beschlagnahmt und zum Institut für Rechtsmedizin der

universität Heidelberg gebracht, wo deren Ob-duktionen die Identitäten

zweifelsfrei klären sollen.

Die Brandursache ist noch unklar. Brandmittelspürhunde der Polizeihundestaffel

Walldorf waren zur Unterstützung der Zentralen Kriminaltechnik und der

Brandexperten des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg im

Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs soll ein Auto am Container vorbeigefahren sein.

Der oder die Insassen kommen möglicherweise als wichtige Zeugen in Betracht. Sie

werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder dem

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Sinsheim: Ein Leichtverletzter und 10.000.- Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Sinsheim – Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 10.0000.-

Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der

Bruchstraße ereignete.

Ein 42-jähriger BMW-Fahrer war gegen 7.30 Uhr in der Bruchstraße stadtauswärts

unterwegs, als er an der Kreuzung „Am Kreuzgrund“ die Vorfahrt eines 55-jährigen

Peugeot-Fahrers missachtete. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der

55-jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in

eine Klinik gebracht. Der 42-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Sinsheim: Einbruch in Tankstelle; Zeugen gesucht

Sinsheim – Am frühen Freitagmorgen wurde in eine Tankstelle in der

Neulandstraße eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 3.20 Uhr Schlaggeräusche

gehört und vier Gestalten davonlaufen sehen. Daraufhin verständigte er die

Polizei und teilte eine erste Personenbeschreibung der Tatverdächtigen mit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden vier Personen, alle im

jugendlichen und heranwachsenden Alter, auf die die Beschreibungen des Zeugen

zum Teil zutrafen, am Hauptbahnhof festgestellt und kontrolliert. Ob diese

Personengruppe für die Tat verantwortlich ist, wird Gegenstand weiterer

Ermittlungen sein.

Nach den ersten Erkenntnissen dürfte aus dem Inneren der Tankstelle Zigaretten

entwendet worden sein. In welchem Umfang, steht noch nicht fest.

Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat und oder zu den Tätern geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu

setzen.

Lobbach-Waldwimmersbach: Beim Einparken Kontrolle über das Auto verloren; eine Person leicht verletzt

Lobbach-Waldwimmersbach – Am Freitagvormittag, kurz vor 10 Uhr, verlor ein

76-jähiger Autofahrer beim Einparken an einem Einkaufszentrum „Im Neurott“ die

Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Terrasse eines Cafés, wobei er eine

Sitzgarnitur zur Seite schob und auf ein abgestelltes Motorrad prallte.

Ein Gast des Cafés sprang dabei zur Seite und verletzte sich leicht.

Nach den ersten Erkenntnissen hatte der 76-Jährige nach dem Einparken die

Fahrertür geöffnet, um den seitlichen Sicherheitsabstand zu überprüfen. Dabei

rutschte er offenbar von der Bremse ab und das Fahrzeug machte sich durch den

Vortrieb des Automatikgetriebes „selbständig“. Der 76-Jährige blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000.- Euro.

Hockenheim/BAB 6: Unbekannte werfen Stein von Autobahnbrücke – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/BAB 6 – Am frühen Donnerstagnachmittag warfen unbekannte Täter

einen Stein von einer Autobahnbrücke bei Hockenheim auf die A 6. Eine 37-jährige

Frau war kurz vor 14 Uhr mit ihrem Skoda auf der linken Fahrspur der A 6 in

Richtung Heilbronn unterwegs. Als sie unter einer Brücke, vermutlich die

Continental-Brücke in Höhe des Motodroms Hockenheim, hindurchfuhr gab es einen

Schlag auf der Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs, sodass diese sprang. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand könnte die Beschädigung auf einen größeren Stein

zurückzuführen sein, der von der Brücke heruntergeworfen wurde. Das Fahrzeug

musste abgeschleppt werden, da eine Weiterfahrt mit der Beschädigung nicht

möglich war. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen, wie

auffällige Personen auf der Brücke, gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.:

06227/35826-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Außenspiegel abgetreten / Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – In der Zeit von Mittwoch 19 Uhr bis

Donnerstag 7 Uhr wurde an einem rot-weißen VW Bus, der in der Scheffelstraße

geparkt war, der Außenspiegel der Fahrerseite abgetreten oder abgeschlagen.

Durch eine Zeugin wurden am späten Abend noch mehrere grölende Personen und auch

ein Knall wahrgenommen. Konkrete Tathinweise liegen aber nicht vor. Es entstand

ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten,

diese dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/288-0

mitzuteilen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Handtasche aus Kofferraum / Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeirevier Schwetzingen sucht

Zeugen eines Diebstahls, der sich am Donnerstag zwischen 12 und 12:30 Uhr auf

dem Parkdeck des Kauflands in der Carl-Theodor-Straße ereignet hat. Eine

78-jährige Frau lud ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres schwarzen Opel Corsa

und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück in die Aufbewahrung. In dieser

kurzen Zeit entwendete ein Unbekannter aus dem unverschlossenen Kofferraum die

Handtasche der 78-Jährigen, die neben persönlichen Gegenständen u.a. auch ein

Mobiltelefon enthielt.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten diese Hinweise unter der Rufnummer 06202/288-0

bekanntzugeben.

St. Leon-Rot/BAB 5: Erheblicher Sachschaden bei Auffahrunfall entstanden.

St. Leon-Rot/BAB 5 – Sachschaden von über 20.000 Euro entstand bei einem

Auffahrunfall auf der A 5 bei St. Leon-Rot am Donnerstagmorgen. Ein 25-jähriger

Mann befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem VW die linke Fahrspur der A 5 in Richtung

Karlsruhe. In Höhe St. Leon-Rot musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abrupt

bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 44-jähriger

Kleintransporter-Fahrer konnte rechtzeitig bremsen. Ein dahinter fahrender

45-jähriger Mann erkannte die Situation zu spät, fuhr dem Kleintransporter

hinten auf und schob diesen auf den VW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schon am Donnerstagvormittag, kurz nach 9 Uhr war es an fast gleicher Stelle

bereits zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Auch

hier kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ein

Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 15.000

Euro entstanden.

Kronau/BAB 5: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – erheblicher Sachschaden entstanden

Kronau/BAB 5 – Drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in

Höhe von rund 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am frühen

Donnerstagnachmittag auf der A 5 bei Kronau. Ein 65-jähriger Mann war gegen

13.30 Uhr mit seinem Jaguar auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Im

Baustellenbereich musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand

abbremsen. Dem nachfolgenden 22-jährigen Audi-Fahrer gelang es noch, rechtzeitig

zum Stehen zu kommen. Ein dahinter befindlicher 60-jähriger Ford-Fahrer erkannt

die Situation zu spät, fuhr dem Audi auf und schob diesen gegen den Jaguar. Die

drei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die drei Autos

jedoch waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich während der Unfallaufnahme

nicht.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zugang in ein Mehrfamilienhaus im

Schlehdornweg. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangte der Einbrecher so

in eine Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit

mehreren tausend Euro Bargeld Diebesgut flüchtete der Täter anschließend

unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei hat die Untersuchung aufgenommen.

Zeugen die im Zeitraum Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Freitag, 00.50 Uhr,

verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die

Beamten zu wenden.

