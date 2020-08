Einbruchdiebstahl

Bingen

Bacharach, 19.08., 06:30 Uhr – 20.08., 18:00 Uhr, Mainzer Straße. Eine 66-Jährige, die sich um das Haus ihrer Nachbarin kümmert, meldete einen Einbruch in ein Gebäude in der Mainzer Straße. Die Täter, die vermutlich über das Nachbargrundstück einstiegen, brachen die massive Haustür aus Holz auf, sowie weitere verschlossene Türen im Haus. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Kraftfahrzeugdiebstahl

Bingen

Gensingen, Binger Straße, 17.08.-19.08., 10:00 Uhr. Vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten einen verschlossenen Radlader Caterpillar 906H2. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahrraddiebstahl

Bingen

Bingen, Hafenstraße, 19.08., 09:30 Uhr. Eine 58-Jährige zeigte gestern den Diebstahl eines „Bulls“ Mountainbikes an. Das Fahrrad ihrer Tochter war auf einem Fahrradträger eines Fahrzeugs befestigt und angeschlossen. In der Nacht vom 19. auf den 20. August wurde das Fahrrad dann durch einen unbekannten Täter entwendet. Weiterhin versuchte der Täter ein zweites Fahrrad vom Träger zu entwenden, was glücklicherweise misslang. Bei dem Versuch wurden der Träger und die beiden Fahrräder beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei.