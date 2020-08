Worms – Polizei kontrolliert Personen und Fahrzeuge

Worms (ots) – Am gestrigen Nachmittag, wie auch in den frühen Abendstunden,

fanden in der Wormser Innenstadt Personen- und Fahrzeugkontrollen statt.

Zunächst hatten zivile Polizeikräfte den Bereich um den Wormser Hauptbahnhof,

Albert-Schulte-Park und Hans-Dörr-Park im Visier. Insgesamt fanden 22

Personenkontrollen ohne besondere Vorkommnisse statt. Durch Unterstützungskräfte

der Bereitschaftspolizei wurde zudem eine Verkehrskontrollstelle im Bereich des

Marktplatzes eingerichtet. Hierbei wurden acht Verstöße gegen das verbotene

Linksabbiegen und 2 Gurtverstöße geahndet. Des Weiteren waren Beamte in der

Fußgängerzone präsent, wo weitere Personenkontrollen durchgeführt wurden.

Worms – Dieb auf Fahrrad schlägt zweimal zu

Worms (ots) – Mit dem Fahrrad näherte sich gestern unbekannter Täter gleich

zweimal seinen Opfern und griff im Vorbeifahren nach Wertsachen. Kurz vor 11 Uhr

zückte ein 67-jähriger Wormser in der Hagenstraße seinen Geldbeutel, um an einem

Automaten einen Parkschein zu bezahlen. In diesem Moment näherte sich der

Radfahrer und wollte dem Mann den Geldbeutel aus der Hand reißen. Dabei gelang

es dem Täter einen 50-Euroschein zu erwischen und über die Bürgerhofgasse zu

flüchten.

Etwa 20 Minuten später schlug er in der Schifferstraße ein zweites Mal zu. Hier

hatte eine 49-jährige Radfahrerin ihre Handtasche mit Geldbörse und Mobiltelefon

in einem Fahrradkorb am Lenker verstaut und fuhr in Richtung Penny-Markt. Der

Dieb näherte sich unbemerkt von hinten und ergriff im Vorbeifahren die Tasche,

mit welcher er davonradelte.

Der Täter habe eine markante Hakennase und kurze schwarze Haare. Er trug ein

schwarzes Basecap, rotkariertes Flanell-/Holzfällerhemd mit langen Ärmeln und

eine dunkle Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Gimbsheim – 16-jähriger Mopedfahrer stürzt

Worms (ots) – Am gestrigen Donnerstag, gegen 13:30 Uhr stürzte der Fahrer eines

Leichtkraftrades auf der Hauptstraße in Gimbsheim und verletzte sich. Der

Jugendliche befuhr die Landstraße L437 von Eich kommend in Richtung Gimbsheim

und bog nach rechts in die Hauptstraße ein. Hierbei kam er offenbar infolge

nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und stürzte. Das Moped rutschte

gegen den aus der Ortsmitte kommenden PKW einer 48-Jährigen. Der Zweiradfahrer

zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Die Autofahrerin gab

ebenso an, durch den Aufprall des Mopeds leicht verletzt worden zu ein. Der

Sachschaden wird auf je 1000 Euro beziffert.