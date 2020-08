Pkw geht nach Unfall in Flammen auf

A63/Mehlingen (ots) – Ein Auffahrunfall mit tödlichen Folgen hat sich am

Freitagnachmittag auf der A63 bei Mehlingen ereignet. Gegen 13.45 Uhr prallte

ein Lkw auf der Strecke zwischen Sembach und Kaiserslautern einem Pkw aufs Heck.

Das Fahrzeug ging in Flammen auf. Der Fahrer verstarb im Wagen.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Ein

Gutachter ist eingeschaltet, um den Ablauf zu rekonstruieren. Ein

Polizeihubschrauber hat zu diesem Zweck auch Aufnahmen von der Unfallstelle aus

der Luft gefertigt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Pkw vom Seitenstreifen gekommen und mit

geringer Geschwindigkeit auf die rechte der beiden Fahrspuren aufgefahren. Ein

BMW, der sich von hinten näherte, konnte noch ausweichen und links an dem

Fahrzeug vorbeiziehen. Ein nachfolgender Lkw prallte dem Toyota Corolla jedoch

aufs Heck.

Der Toyota fing Feuer und brannte aus. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen

werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock und wurde ins

Krankenhaus gebracht.

Die A63 ist ab der Anschlussstelle Sembach in Fahrtrichtung Kaiserslautern seit

dem Unfall gesperrt. Zur Stunde (18.20 Uhr) laufen vor Ort noch Aufräum- und

Reinigungsarbeiten.

Eine Fußgängerbrücke, die in der Nähe der Unfallstelle über die A63 führt,

musste zwischenzeitlich wegen Gaffern ebenfalls gesperrt werden. Sie wurde aber

mittlerweile wieder freigegeben.

Die Polizei sucht noch nach dem Fahrer des BMW, der dem Toyota noch ausweichen

und vorbeifahren konnte. Seine Zeugenaussage könnte ebenfalls helfen, das

Unfallgeschehen zu rekonstruieren. Er wird deshalb gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 35 34 – 0 bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

|cri

Kleinlaster prallt auf Pannenfahrzeug

A6/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Wegen eines Pannenfahrzeugs ist es am

Freitagmittag auf der A6 zwischen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn zu einem

Unfall gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen blieb ein VW Bus auf seinem

Weg in Richtung Saarbrücken kurz vor halb 1 wegen eines Schadens in der Nähe der

Wildbrücke bei Enkenbach-Alsenborn liegen.

Dem Fahrer gelang es nicht mehr, seinen Wagen auf den Seitenstreifen zu lenken,

so dass er auf der rechten Fahrspur stehen blieb. Noch bevor der 28-Jährige

aussteigen und das Pannenfahrzeug absichern konnte, krachte ihm ein Kleinlaster

aufs Heck.

Der 42-jährige Fahrer des Klein-Lkw wurde bei dem Aufprall im Fahrzeug

eingeklemmt. Ersthelfern gelang es, den Mann zu befreien. Er wurde mit schweren

Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der Fahrer

des Pannenfahrzeugs erlitt leichte Verletzungen.

Durch die Wucht des Aufpralls verkeilten sich die beiden Unfallfahrzeuge

ineinander. Sie mussten erst auseinander gezogen werden, bevor sie abgeschleppt

werden konnten. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die A6 war für die Unfallaufnahme und die Landung des Rettungshubschraubers gut

eine Stunde vollgesperrt. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle

vorbeigeleitet.

Erst gegen 17.15 Uhr waren die Bergungs- und Aufräumarbeiten vor Ort

abgeschlossen, so dass die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken wieder komplett

freigegeben werden konnte. |cri

Motorradfahrerin nach Unfall verstorben

Waldleiningen/Kaiserslautern (ots) – Die Motorradfahrerin, die am Donnerstag bei

einem Unfall auf der B48 schwer verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben.

Die 16-Jährige erlag in der Nacht zu Freitag ihren Verletzungen.

Die Fahrschülerin war am Donnerstagnachmittag mit einem Leichtkraftrad auf der

Strecke zwischen Johanniskreuz und Hochspeyer unterwegs. Ihr Fahrlehrer fuhr mit

einem Motorrad voraus.

In einer Kurve stieß die Jugendliche aus noch ungeklärten Gründen frontal mit

einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Beide stürzten und zogen sich

schwere Verletzungen zu (wir berichteten: https://s.rlp.de/91Fy3). Die

Verletzungen des 16-jährigen Mädchens waren so schwerwiegend, dass sie an den

Folgen verstarb.

Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern an. Ein Gutachter ist

eingeschaltet. |cri

Unsicherer Fahrradfahrer

Kaiserslautern (ots) – Wegen seiner unsicheren Fahrweise hat ein Fahrradfahrer

am Donnerstagabend in der Friedenstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife

auf sich gezogen. Die Beamten stoppten den Radler kurz vor 23 Uhr und unterzogen

ihn einer Kontrolle. Dabei legte der Mann drogentypisches Verhalten an den Tag.

Darauf angesprochen, gab der 39-Jährige zu, kürzlich Betäubungsmittel konsumiert

zu haben.

Der Mann wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Sein Fahrrad musste er stehen lassen; die Schlüssel des

Fahrradschlosses wurden vorsorglich sichergestellt. |cri

Fall schnell gelöst

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich noch etwas schläfrig war eine Frau, die am

Donnerstagnachmittag die Polizei verständigte und meldete, dass ihr Auto

gestohlen wurde. Nach Aussage der Dame verschwand der Pkw, während sie ihr

Mittagsschläfchen hielt. Das Fahrzeug habe in einer verschlossenen Garage

gestanden – und jetzt sei es nicht mehr da.

Als die Streife vor Ort ankam, konnte im weiteren Gespräch mit der Frau geklärt

werden, dass sie lediglich vergessen hatte, dass sie den Wagen woanders

abgestellt hatte… |cri

Stopp-Schild missachtet, Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – An der Ecke Fabrikstraße/Augustastraße hat es am

Donnerstagnachmittag gekracht. Zu dem Unfall kam es gegen 16.15 Uhr, als ein

49-jähriger Mann mit seinem Transporter aus der Augustastraße kam und an der

Einmündung zur Fabrikstraße ein Stoppschild übersah. Dadurch nahm er einem Pkw,

der in Richtung Barbarossastraße fuhr, die Vorfahrt und krachte dem Audi in die

Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw herumgeschoben, so dass

er schließlich mit dem Heck in der Augustastraße zum Stehen kam.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings wurden beide Fahrzeuge so stark

beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden

mussten. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

51-Jährige fordert polizeiliche Unterstützung

Kaiserslautern (ots) – Sie benötige schnellstmöglich polizeiliche Unterstützung

hat eine Frau am Donnerstagmittag telefonisch der Polizei gemeldet. Wie die

Anruferin mitteilte, habe sie in der Glockenstraße Streit mit einem

Rollerfahrer.

Als die ausgerückten Polizeibeamten nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen,

stellten sie fest, dass sich die Anruferin lediglich über die Fahrweise des

Rollerfahrers beschweren wollte. Der Mann hatte – vermutlich wegen nicht

vorhandener Ortskenntnisse – eine eher unsichere Fahrweise an den Tag gelegt. Zu

strafrechtlich relevanten Ereignissen kam es nicht.

Allerdings war die Anruferin deutlich alkoholisiert – und hielt auch beim

Eintreffen der Streife noch eine Dose Bier in der Hand. Laut Schnelltest hatte

sie einen Alkoholpegel von 0,76 Promille. Weil die 51-jährige Frau mit dem

Fahrrad unterwegs war, wurde zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt die Luft

aus den Reifen gelassen. |cri

Wer hat das Auto zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand haben unbekannte

Täter in der Amalienstraße ein Auto zerkratzt. Am Donnerstag entdeckte der

Fahrzeugbesitzer die Beschädigung: Die Kratzer im Lack ziehen sich auf der

Fahrerseite vom vorderen Kotflügel bis über die Tür. Der Sachschaden wird auf

rund eintausend Euro geschätzt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Auch die genaue Tatzeit ist unklar, da

der Wagen mehrere Tage nicht benutzt wurde. Im fraglichen Tatzeitraum stand der

Seat Leon in Höhe des Hauses Nummer 16 mit der Fahrerseite in Richtung Hauswand.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 – 2250. |cri

Garage mit Farbe besprüht

Otterberg (ots) – Sprayer haben am Dienstagabend im Neuweg eine Garage mit Farbe

besprüht. Der Hund eines Anwohners schlug zwischen 21 Uhr und 22 Uhr an, wodurch

die Täter möglicherweise vertrieben wurden. Es entstand Sachschaden im

zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet

um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Eine Nacht im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Im Polizeigewahrsam hat ein Mann aus dem Stadtgebiet die

Nacht zu Freitag verbracht. Der 53-Jährige war am Donnerstagabend auf dem

Guimaraes-Platz negativ aufgefallen. Die Polizei nahm ihn zur Verhinderung

weiterer Straftaten mit und zog ihn sozusagen bis zum nächsten Morgen aus dem

Verkehr.

Der Mann war gegen 21 Uhr im alkoholisierten Zustand ohne erkennbaren Grund

ausgetickt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen boxte er zunächst einer Bekannten

mit der Faust gegen das Kinn, so dass die 59-Jährige zu Boden ging. Unmittelbar

danach schlug er einer weiteren Bekannten mit der Hand ins Gesicht. Eine der

Frauen flüchtete sich in ein Lokal in der Nähe und verständigte die Polizei.

Weil sich der Täter gegenüber den Polizeibeamten völlig uneinsichtig zeigte und

zu befürchten war, dass es zu weiteren Straftaten kommen könnte, wurde der

53-Jährige zur nächsten Dienststelle gebracht. Er verbrachte die Nacht in einer

Zelle und konnte seinen Rausch unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Die Rechnung

sowie eine Strafanzeige wegen Körperverletzung folgen. |cri

Unter Drogen auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag von der Polizei in der

Eisenbahnstraße angehalten worden. Der Mann war auf einem E-Scooter unterwegs.

Wie sich herausstellte, stand er mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Einen Konsum

am Vortag räumte der 36-Jährige ein. Die Art der Droge steht bislang nicht fest.

Hierzu machte der Mann keine Angaben. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt

untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über den

Drogenkonsum geben. Bei der Überprüfung des E-Scooters fiel auf, dass das

Gefährt zur Fahndung ausgeschrieben war. Der E-Scooter war Ende Juli im

Stadtgebiet gestohlen worden. Das Gefährt habe der 36-Jährige eigenen Angaben zu

Folge von einem Bekannten erhalten. Der Roller wurde sichergestellt. Die

Ermittlungen dauern an. |erf

Betrug mit getragener Unterwäsche

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann aus dem Stadtgebiet hat in den vergangenen

Wochen mehrfach getragene Unterwäsche und Strümpfe bei einer Frau aus dem

Saarland bestellt. Für seinen sexuellen Fetischismus zahlte er insgesamt 160

Euro. Treffen zur Übergabe der Wäsche, sagte die Frau allerdings immer wieder

ab. Bis heute erhielt der Mann für sein Geld keine Gegenleistung, weshalb er bei

der Polizei Strafanzeige erstattete. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des

Verdachts des Betrugs. |erf

Betrug beim Fahrzeugverkauf

Kaiserslautern (ots) – Obacht, private Fahrzeugverkäufer sollten beim Handel mit

ihrem alten Gebrauchten achtsam sein, nicht, dass sie am Ende die Rechnung

bezahlen.

Ein 30-Jähriger inserierte Anfang August sein Motorrad in einer

Verkaufsplattform im Internet. Auf das Angebot hin meldete sich ein Interessent

per E-Mail aus Großbritannien. Man verständigte sich auf einen Preis von 2.000

Euro. Der angebliche Käufer schickte einen Scheck über knapp 5.000 britische

Pfund. Das zu viel bezahlte Geld überwies der 30-Jährige von seinem Konto aus an

einen vermeintlichen Spediteur, der das Motorrad angeblich abholen und nach

Großbritannien transportieren sollte. Doch der Scheck war gefälscht, die

Gutschrift wurde von der Bank storniert. Der 30-Jährige war der Geprellte, sein

Geld war weg. Das Motorrad hatte er nicht verkauft. Der Mann war auf Betrüger

hereingefallen. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf