Badeunfall bei Waldsee

(ots) – Folgemeldung – Der 17-jährige Verunglückte wurde am 19.08.2020 obduziert. Als Todesursache konnte Ertrinken festgestellt werden. Hinweise auf eine todesursächliche Erkrankung oder eine Einwirkung Dritter konnten nicht erlangt werden.

Sachbeschädigung an Pkw

Bobenheim-Roxheim (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw Opel Antara in der Zeit von 19.08.2020, 16.30 Uhr bis 20.08.2020, 16.00 Uhr, in der Eichendorffstraße, Höhe Hausnummer 13, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass bislang unbekannte Täter in die beiden hinteren Reifen jeweils eine Schraube gesteckt haben. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Römerberg (ots) – 18.08.2020, 08-10 Uhr – Unbekannte Täter gelangten am Dienstag zwischen 08:00 – 10:00 Uhr auf ein Grundstück in der Viehtriftstraße im Ortsteil Heiligenstein und versuchten dort vergeblich ein Erdgeschossfenster aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Wohnhaus ist nicht erfolgt. Der am Fenster entstandenen Schaden liegt bei ca. 100 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum im Bereich der Viehtriftstraße verdächtige Personen / Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.