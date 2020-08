Diebespaar beim Verkehrszeichenklau beobachtet

Speyer (ots) – 20.08.2020, 20:57 Uhr – Am Donnerstag 20.08.2020 kurz vor 21 Uhr konnte ein aufmerksamer Mitarbeiter des Technik Museum Speyer ein junges Pärchen dabei beobachten, wie dieses ein Verkehrszeichen (Z.250, Verbot für Fahrzeuge aller Art) an dortiger Baustelle entwendete und sich in einem Pkw entfernte.

Der Zeuge folgte dem Pkw des Pärchens und konnte diese in der Franz-Kirrmeier-Straße zum Anhalten bewegen. Dort zeigten sich der Ertappten, ein 19jähriger Speyerer und eine 20jährige Hanhoferin, reumütig und händigten das Diebesgut aus. Die hinzugezogene Polizei konnte vor Ort die Personalien der Beschuldigten feststellen und ein Strafverfahren gegen sie einleiten. Das Verkehrszeichen wurde danach wieder an seinen angestammten Platz verbracht.

Medizinischer Notfall im Kulturhof Speyer

Speyer (ots) – 20.08.2020, 20:50 Uhr – Am Donnerstagabend 20.08.2020 wurde die Polizei zu einem medizinischen Notfall in den Kulturhof gerufen. Ein 59jähriger Mann aus Speyer war dort mit Kreislaufproblemen zusammengebrochen. Neben der Polizei trafen auch ein Notarzt, der Rettungsdienst und die Feuerwehr am Einsatzort ein.

Der 59-Jährige, welcher ansprechbar war, wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und danach zur Untersuchungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Auffahrunfall mit Leichtverletztem, Unfallbeteiligter gesucht

Speyer (ots) – 20.08.2020, 15:55 Uhr – Ein Auffahrunfall mit drei unfallbeteiligten Fahrzeugen und einem Leichtverletzten ereignete sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in der Dudenhofer Straße. Dort bremste ein Ortsauswärts fahrender dunkler Pkw wenige Meter nach der Einmündung Albert-Einstein-Straße verkehrsbedingt ab. Die dahinterfahrende 19-jährige VW Polo-Fahrerin aus Hanhofen konnte zwar noch rechtzeitig abbremsen, wurde jedoch von dem hinter ihr fahrenden 20jährigen Seat-Ibiza-Fahrer aus Schifferstadt, der auf diese auffuhr, leicht auf den vor ihr fahrenden dunklen Pkw geschoben.

Ob an dem dunklen Pkw ein Schaden entstand ist unbekannt, da der männliche Fahrer, nachdem er sich zunächst lautstark über den Kontakt der Fahrzeuge aufregte, seine Fahrt fortsetzte. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 EUR.

Der Seat-Fahrer wurde bei dem Unfallgeschehen leichtverletzt. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten, derzeit unbekannten Fahrer des dunklen Pkw, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen.

Personen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zu dem dunklen Pkw machen können werden ebenfalls gebeten, Kontakt mit der Polizei Speyer (Tel. 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de) aufzunehmen.